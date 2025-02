IN ACEST ARTICOL:

Cu ocazia evenimentului, Asociația Sache continuă la Maison 13 proiectul Eroii Străzii prin plasarea simbolică în foster a unei statui urbane dedicate câinilor fără stăpân. Aceasta poartă în suflet povestea lui Sore despre viața cu Goldie, golden retrieverul său, și este realizată în parteneriat cu ASPA București și finanțată prin fonduri de la Primăria Municipiului București.

În plus, Alexandra Ungureanu va fi o prezență specială la colțul amenajat pentru copii, unde pe 15 februarie va citi poveștile impresionante ale cățeilor salvați de Asociația Sache. În această zonă a târgului se vor ține și ateliere creative și educative unde vor învăț despre empatie, protecția animalelor și cum pot contribui la o lume mai empatică.

Vizitatorii târgului, atrași de ocazia de shopping caritabil, vor putea explora produse locale – de la bijuterii handmade, haine și accesorii inedite, decorațiuni, lumânări parfumate și vase de ceramică până la delicatese artizanale și produse bio, vegane sau care încurajează un stil de viață sănătos – fiecare achiziție transformându-se într-o donație de minim 15% spre cauza Sache.

Brandurile și designerii inimoși prezenți la târg, fie personal, fie prin produsele lor, sunt: Utopic by Mona Vulpoiu, Chicineta, Cosânzeana, Alina Tudorache, inimaOglindă, Flaviart, Belong to Art, Mărgele Fermecate, Mateo Handmade, Cutiuțele lui Luca, Melt Me by Anisia, Happy Bubbles, Deja-Vu Natural Cosmetics, Circle Moons, Miss H Atelier, Raleea Atelier, NATA, expozanți din partea Love Yard Sale și Vintage Bazar, Berologia, Sloane, Filgud, Rural - Sănătate de la țară, Veg_Anne Bakery, NomoMoo, Organic Bang și Chef Sosin.

Evenimentul se desfășoară în contextul unui efort social de amploare: finalizarea Spitalului Social Sache, un proiect inedit din România, menit să ofere îngrijire medicală gratuită pentru animalele fără stăpân. În rest, se vor practica prețuri sociale, reinvestind peste 90% din profit în spitalul veterinar. Acesta mai are nevoie de donații de 30,000 EURO pentru a se deschide și reprezintă un pas înainte spre construirea unei societăți responsabile și empatice.

Intrarea se face printr-un voucher de 20 de lei care va putea fi folosit în cadrul standului Sache.

Detalii suplimentare despre eveniment sunt disponibile pe pagina de Facebook: https://fb.me/e/hNpkxMDZf. Susținut de Dona. Logistica - Divizia VET.

Despre Sache

Sache Vet Clinic și Asociația Sache se numără printre cele mai importante ecosisteme de protecție a animalelor, prin rezultatele depuse în elaborarea politicii de sterilizare gratuită, atragere fonduri pentru campanii și tratare și reabilitare animale domestice.

Spitalul Social Sache va avea două recepții și două săli de internare separate, pentru căței și pisici, două săli de consultație, un laborator, o sală de radiologie, un hol preoperator și postoperator, sală de chirurgie cu șase mese, un centru de training, vestiare, bucătarie și alte anexe administrative. Pe lângă activitatea medicală, spitalul își propune să devină și cel mai mare centru de formare profesională din țară.

Pentru mai multe detalii, vizitează https://sache.info/ și pagina de Facebook a proiectului