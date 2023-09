Comunicat de presă

Campania inițiată de Autism Voice, cea mai mare asociație de specialitate dedicată copiilor și tinerilor cu autism din țară și formării de specialiști în domeniu, este dedicată strângerii de fonduri menite să-i sprijine pe cei care trăiesc în izolare socială sau în abuzuri din cauza afecțiunilor de sănătate mintală și comportamentală. Inițiativa își propune să tragă un semnal de alarmă asupra impactului social generat de acest fenomen. Aproximativ 50.000 de copii și tineri din țară se confruntă cu tulburări de spectru autist, de dezvoltare sau comportamentale, iar Autism Voice contribuie zi de zi la schimbarea în bine a vieților lor prin furnizarea de terapii de specialitate și programe sociale vitale.

Studiile internaționale demonstrează că peste 50% dintre cei afectați de autism pot duce o viață completă și funcțională dacă beneficiază de servicii și terapie intensivă adecvate tulburărilor lor. Institutul Autism Voice, deschis anul trecut datorită sponsorilor și donatorilor asociației, are capacitatea de a suplini lipsurile grave în recuperarea și evoluția adolescenților și tinerilor cu autism.

„În cei 15 ani de la înființare, centrele, serviciile și echipa de specialiști Autism Voice au evoluat continuu și au ținut pasul cu programele dezvoltate în SUA. Am pornit în această aventură dintr-un apartament de 3 camere și am ajuns la o echipă de peste 70 de oameni și 3 centre de terapie. Între timp, copiii cu care am lucrat nu mai sunt copii, tocmai de aceea ne-am dat seama că trebuie să ne îndreptăm atenția și către adolescenți și adulți, dar și către partea de cercetare. Așa a apărut ideea unui institut care să vină cu programe de terapie care nu au existat până acum în România. Beneficiarii au posibilitatea de a accesa programele dezvoltate de Autism Voice începând cu vârsta de 1 an și până la 30 ani pentru că < > nu este doar un slogan.”, afirmă Anca Dumitrescu, Președinte Autism Voice și primul analist comportamental acreditat din România.

Prin redirecționarea gratuită și deductibilă a 20% din impozitul unei companii către Autism Voice, prin completarea formularului D177 pentru impozitul deja plătit sau printr-un simplu SMS de 2 euro/lună cu textul VOCE, asociația poate continua să ofere servicii esențiale de recuperare și integrare a cât mai multor copii și tineri cu tulburări din spectrul autist sau comportamentale.

„50% din copiii cu autism pot fi recuperați și pot să aibă vieți absolut normale. Aceștia pot să aibă o slujbă, dar pentru asta au nevoie de un program intensiv de terapie atunci când sunt mici, iar apoi de psihoterapie până la vârsta adultă și de îndrumare pe partea vocațională. Prin intermediul centrelor noastre putem să le oferim programe de educație non-formală, inserție pe piața muncii și nu numai. Sponsorizările și donațiile vor face ca această campanie să devină realitate și să aducem într-adevăr România la nivelul serviciilor din afară.”, susține Nicoleta Orlea, Director of Fundraising Autism Voice.

Pentru informații suplimentare și vizionarea videoclipului campaniei, intrați pe site-ul Autism Voice sau pe pagina dedicată de Facebook .