de Mariana Stan, blogger www.positivemother.ro și om de PR

Într-o Românie patriarhală, cu mari discrepanțe între urban și rural, a vorbi despre rolul femeii are nenumărate valențe. Mă întreb cât de pregătite sunt femeile de la noi în a-și asuma roluri de leadership? Doresc acest lucru, sau preferă să trăiască în umbră, acoperindu-se cu sarcini de familie?

Este greșit faptul că ne-am obișnuit cu șabloane de status și rol? Sigur voi primi multe răspunsuri de genul celor: CE este greșit dacă ai grijă de gospodărie, familie și ești o mamă bună? Nu este nimic greșit, face parte din noi, însă atunci de ce vorbim din ce în ce mai mult despre împărțirea rolurilor și asumarea lor?

A devenit emanciparea prin muncă o etichetă a femeii moderne? Ceea ce se întâmplă în urban confirmă într-o mare măsură acest lucru. Ce vrea, de fapt, femeia secolului 21? Drepturi egale, împărțirea responsabilităților casnice, libertatea de a alege pentru sine fără a avea 100% sentimentul că a făcut ceva greșit?

Cred că merită să dezbatem acest lucru alături de alte femei care au reușit și au dovedit în felul lor. Unele sunt mame, altele nu, dar absolut toate au ieșit din șablon.

Luminița Popescu, Secretar de stat, Agenția Națională pentru egalitate de șanse ( ANES) activează într-un domeniu sensibil, dedicat politicii care vizează egalitatea de șanse între femei și bărbați și violența domestică.

În România o femeie e bătută la fiecare 30 de secunde, iar 3 din 10 femei declară că au fost agresate fizic, verbal sau psihologic, încă de la vârste foarte fragede.

Pentru că știe și a simțit importanța educației, Luminița Popescu este convinsă că fără o mentalitate deschisă și programe dedicate femeilor, va fi foarte greu să scăpăm de prejudecăți și comportamente care minimalizează și stigmatizează rolul femeii.

Constrângerile din societățile patriarhale și persistența rolurilor tradiționale de gen au limitat accesul femeilor la putere și posibilitatea de a se bucura de drepturi egale (vot, educație, proprietate, intentarea unui divorț).

Chiar dacă au avut dreptul formal de a candida și de a fi alese pentru o funcție publică, femeile nu au deținut resurse de timp suficiente pentru a investi în implicarea civică și politică, au rămas principalele furnizoare de munci casnice și de îngrijire.

Împărțim rolurile cu bărbații?

Femeia s-a confruntat de-a lungul timpului, cu o multitudine de provocări și piedici în procesul de emancipare și de recunoaștere a egalității în drepturi. Deși a participat în egală măsură cu bărbații la bunăstarea comunităților în care a trăit, implicarea femeii a fost, fie mai puțin valorizată, fie complet nerecunoscută.

Obiectivul Agenției Naționale Pentru Egalitate de Șanse este acela de a deveni un suport real pentru toate persoanele, victimele violenței de gen. Este vorba de un serviciu gratuit, 24/24, sub forma unui HELPLINE, cu număr unic și acoperire națională, destinat victimelor violenței domestice, discriminării pe criteriul de sex și traficului de persoane: 0800.500.333. Complementar a fost dezvoltată o rețea națională de locuințe protejate pentru victimele violenței domestice, servicii de consiliere vocațională și terapie prin grupuri de suport.

Putem schimba percepția publică asupra condiției femeii? Cum reușim să schimbăm mentalitățile învechite?

Reușind să schimbăm mentalitățile învechite. Avem nevoie de măsuri eficiente de protecție împotriva violenței de gen/domestice, dar și informări adecvate, conforme cu realitatea sau politici de reglementare a hipersexualizării femeilor în mass-media. Accesul la poziții și roluri din ce în ce mai importante în societate, impune automat și recunoașterea valorii și promovarea drepturilor femeilor, dublate de garantarea legiferării și guvernării în interesul egal al cetățenilor, femei și bărbați (introducerea cotelor de gen).

Din păcate, la nivel global, realizarea în fapt a egalității de șanse între femei și bărbați este încă un deziderat, pentru că, în prezent, femeile sunt în continuare victimele violenței domestice, există disparități pe piața forței de muncă și diferențe de remunerare între femei și bărbați, stereotipurile de gen persistă, iar decidenții rămân majoritar bărbați.

Din domeniul HORECA, aflată într-o poziție de top management, Claudia Stan - Cluster Director de Vanzari, Apex Alliance Hotel Management Romania, crede că femeile trebuie să încerce indiferent de piedici sau prejudecăți. Femeii moderne i se cere să fie de toate pentru toți. Trebuie să ne întrebăm dacă: noi știm că meritam și, atunci, de ce să nu luptam pentru ce merităm?

Consecvența, onestitatea, comunicarea și empatia sunt doar câteva dintre punctele forte ale femeilor. Percepția față de egalitatea de gen continuă să evolueze însă, chiar și acum, ne lovim de stereotipuri, de lipsa de echivalență, de prejudecăți.

Mi-a plăcut abordarea Claudiei atunci când argumenta tema femeii moderne. Psihologia tradițională are resurse limitate când trebuie să analizeze femeia moderna. De ce? Fiindcă femeile au fost tratate în mod diferit, de-a lungul istoriei. Însă, ele au continuat să facă ceea ce le place indiferent dacă a fost un domeniu ușor sau nu. Au combinat cât mai multe trasături: feminitate cu determinare, acțiune, înțelepciune și pasiune, tenacitate și inteligență.

Succesul înseamnă să ai o viziune și să acționezi. Să schimbăm nu înseamnă să acționăm fără control, ci, dimpotrivă, să ne păstrăm integritatea. Obstacole vor apărea întotdeauna, vor fi persoane în jurul nostru care vor spune că nu putem, că trebuie să muncim mai mult ca să dovedim că meritam.

Cum putem face acest lucru? Având obiective. Gândiți-vă cum le veți putea atinge, prin ce mijloace și poate cum și de către cine puteți fi ajutată. Uneori ne punem singure piedici și ne blocam acțiunile.

Claudia a perseverat și a schimbat atunci când a simțit că trebuie să facă o schimbare. Chiar dacă a greșit și-a asumat și a mers mai departe. Nu există perfecțiune iar cine o caută și crede că o vă găsi, își irosește timpul. Vă spun sincer că se poate, trebuie doar să credeți cu adevarat. Putem fi personajul principal al propriei noastre povești, personaj care reușeste.

Silvia Uscov, Managing Partner · USCOV | Attorneys at law, este femeia cu un caracter puternic și o frumusețe ieșită din comun. A fost premiată la Gala ,,Femei care schimbă România”. Pe parcursul carierei a demonstrat că avocatura nu este un domeniu specific bărbaților, ci mai degrabă un teren unde poți construi abil, prin valori și principii specific feminine. Îi place să-i ajute pe oameni să-și ceară drepturile, să își găseasca dreptatea.

Am susținut că vremurile actuale mi-au creat privilegiul de a nu-mi pune atât de des ca în trecut problema egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați. Din punct de vedere științific, se consideră că, deși există diferențe psihologice și de comportament între cele două sexe, acestea nu sunt determinante, dar influențează domeniile în care alegem să activăm și, prin urmare, antrenează și anumite prejudecăți.

Principiul egalității nu înseamnă că trebuie să avem o egalitate numerică. Trebuie oferite șanse egale în accederea la un anumit loc de muncă sau la o anumită poziție, funcție. Criteriile avute în vedere ar trebui să se bazeze pe competențele cerute de acel loc de muncă sau pe performanțele înregistrate pentru acea poziție sau funcție, iar pentru aceasta este nevoie, bineînțeles, de un tratament egal.

Dincolo de respectarea acestui drept pentru persoana respectivă, există și un beneficiu la nivelul societății manifestat prin faptul că nu se perpetuează astfel de prejudecăți în activitățile întreprinse în domeniile sau companiile respective. Luând exemplul cel mai evident, în domeniul dezvoltării inteligenței artificiale, pe care îl studiez dintr-o perspectivă juridică, este necesar să existe și o reflectare a viziunii feminine asupra acestor produse încă din perioada de concepție, în caz contrar putând fi introduse bias-uri care afectează modul de utilizare odată cu lansarea lor pe piață.

Cu peste 17 ani experiență în domeniul retail Estera Anghelescu – Recruiting & Employer Branding Director la Kaufland România, are acel touch al femeii care simte extrem de bine oamenii din jur.

Modul în care îmi povestește despre rolul și potențialul femeii confirmă că reperele sunt importante pentru a învăța unde trebuie să căutăm focusul și ce putem îmbunătăți în așa fel încât să putem vorbi despre percepție și schimbare în bine.

A fi femeie în 2021 este cu mult diferit față de a fi femeie pe vremea străbunicelor noastre, spre exemplu. Timpurile se schimbă, e cert. Iar noi, femeile evoluăm și ne emancipăm în tot acest proces.

Cum evoluăm, noi femeile, care sunt atuurile sau piedicile în cariera profesională?

Astăzi, suntem libere să ne dezvoltăm, să ne alegem o carieră, să devenim lideri în domeniile care ne interesează și să îi inspirăm și pe ceilalți. Depinde doar de noi. Eu mi-am găsit la Kaufland locul în care mă simt cel mai bine din punct de vedere profesional.

Estera este genul de om care a reușit să îmbine viața personală cu munca, dorința și curiozitatea de a învăța lucruri noi pentru a da tot ce are mai bun. Azi, poate confirma fără rețineri că succesul, faptul că a reușit, prin multă tenacitate, este rezultatul muncii susținute, fără blocaje de comunicare pe tema accesului egal la oportunități între femei și bărbați.

Am apreciat mereu valorile companiei privind oportunitățile de carieră egale pentru femei și bărbați. Altfel spus, jumătate dintre pozițiile noastre de conducere le aparțin directorilor de sex feminin, ceea ce nu poate decât să mă bucure. Așadar, pentru toate tinerele aflate la început de drum, mesajul meu este: „Începeți o carieră. Nu doar un job”.

Daniela Șerban este președinta Asociației pentru Relații cu Investitorii la Bursă din România și a pus bazele grupului de inițiativă în politici publice VERTIK pentru Viitor. Are o experiență de peste 15 ani în piața de capital, în cadrul Bursei de Valori București, în media, la The Money Chanel, și consultanță.

Vrea să vadă mai multe femei active și antreprenoare, prin proiectul Femeie Lider și copii pregătiți pentru viață, prin proiectul VERTIK Junior, în parteneriat cu Kidprenor. A inițiat alături de echipa sa campanii naționale cu audiențe de peste 500 mii persoane. În cadrul proiectului Femeie Lider s-au înscris peste 1.200 de femei, din care au fost selectate 10 doamne care au format alături de VERTIK un grup de lucru pentru startul redactării unei propuneri de politică publică în acest an.

Din perspectiva unei femei care își dorește să vorbească mai mult despre rolul femeii și accesul ei la instrumente financiare și de business, am întrebat-o cum vede egalitatea de șanse în raport cu bărbații?

Subiectul „egalității dintre femei și bărbați” este prost înțeles, criticat, sau chiar ignorat. În lipsa înțelegerii profunde a fenomenului, discuția este adesea dusă spre egalitatea fizică cu bărbații. Nu cred că femeile vor asta, ci vor să le fie recunoscut noul rol de lider, economic sau politic, și să aibă acces egal la oportunități.

Cât de mult s-a schimbat femeia de-a lungul timpului ca status și rol?

Daniela spune că femeia desi a căpătat noi roluri, ea per se, nu s-a schimbat. Este tot acea ființă unică, singura care poate da viață. Nu poate fi nimeni ca ea și nu o poate înlocui nimeni, cu toate artificiile medicale și legale. Este recunoscut faptul că femeia are o capacitate unică de a lega lucruri, de a le multiplica, de a le gestiona.

Leadership sau multitasking?

Tot mai multe femei se regăsesc în noul rol de lider, au succese răsunătoare și devin modele pentru alte femei. Astfel, societatea se adaptează susţinând evoluţia femeii, atât prin sprijin pentru îngrijirea familiei, cât şi prin noi oportunităţi de implicare economică şi politică.

Teodora Tompea, jurnalist și prezentator Digi 24

Pe Teodora o puteți urmări la jurnalele de știri Digi24 și, vinerea, la emisiunea de reportaje Focus Europa. Este jurnalist din anul 2008, cu ani buni petrecuți la radio și televiziune. Crede că fiecare experiență ne ajută să devenim, în cele din urmă, cea mai bună variantă a noastră. A primit premiul European Reporter 2009 by European Committee.

În lumile conduse de bărbați, au existat femei care au schimbat cursul istoriei. Fiecare femeie în parte și-a câștigat, pe drept, egalitatea de șanse cu bărbații.

Cred că de-a lungul timpului timpului femeia a avut, în funcție de epoca traversată, un rol hotărâtor. În politică, în strategie, în medicină, aviație și modă. Provocarea majoră a fost a generațiilor trecute, când străbunicile noastre erau nevoite să își câștige de exemplu dreptul de vot sau simplul drept de a munci. Multe dintre femei s-au luptat ca noi să nu rămânem doar plămăditoare de vieți și destine.

Prejudecățile au existat și în multe dintre societăți există încă. Sunt tradiții, reguli nescrise sau legi aspre care le vizează tocmai pe femei. Fără să le ofere prea multe avantaje. Așa cum s-a întâmplat în Irak.

Pe toți ne-au șocat imaginile cu îngrădirea drepturilor femeilor care respiraseră puțină modernitate. Preț de câțiva ani. Fără să o simtă în adevăratul sens al cuvântului. Dar în esență cele care trăim în democrații moderne nu știm ce înseamnă cu adevărat să fii subjugată unor reguli pe care nu le mai integrezi, dar le accepți.

Cu toții suntem egali în fața lui Dumnezeu sau a Universului și ține doar de noi să demonstrăm cât de ”puternici” suntem. Femeia a ajuns astăzi în punctul în care este puternică, dar totodată privită de multe ori cu un ochi sceptic și catalogată ca vulnerabilă. Dar ea știe că este intangibilă și reușește tot ce își propune.

Pe Magdalena Aldea trebuie să o cunoști îndeaproape pentru a-ți da seama despre ceea ce poate însemna putere feminină într-un domeniu preponderent masculin. Magda este căpitan de aviație în Armata Română, mamă implicată, blogger și activist.

Eu cred că femeia din ziua de azi încă se luptă zilnic pentru a demonstra că își merită locul de egal lângă bărbat. Pentru că și societatea o obligă să-și asume rolul de casnică, de femeie în casă, de gospodină, înainte de a fi orice altceva, iar pe bărbat îl scutește de aceste treburi plecând de la premisa că el nu face “treabă de femeie”.

Poate vă întrebați când are timp să facă toate aceste lucruri, însă Magda v-ar răspunde că ar mai avea multe planuri de viitor. Stereotipurile de gen nu au fost un obstacol, din contră, o provocare de a face lucrurile cu suflet, profesionist și implicare maximă.

Cu toate astea, cunosc multe femei incredibile care au reușit să treacă peste prejudecățile generale și să performeze în meserii ce altădată, erau considerate tipic masculine. Mai mult, aceste femei și-au îndeplinit cu măiestrie și rolul de mama și de gospodină, dorindu-și mereu să-și depășească barierele ca să ajungă mai sus. Mai cred că, in loc să vorbim despre un război al sexelor am putea să învățăm unii de la ceilalți, femeile de la bărbați și invers, pentru că fiecare dintre noi este minunat și are ceva de dăruit.

Doris Manu este activistă Fashion Revolution și a lucrat în domeniul relațiilor internaționale, diplomației și comunicațiilor. A studiat științe politice și studii europene călătorind în peste 50 de țări. Are o pasiune pentru cultură, modă și viață sustenabilă. Vorbește fluent română, engleză, franceză, sârbă și italiană. Crede în formare continuă și în potențial feminin.

Din perspectiva ei: în ultimii 30 de ani, în România, a existat un regres în ceea ce privește condiția femeii în societate. Dacă în perioada comunistă egalitatea de gen era o politică importantă a statului și se dorea o participare cât mai extinsă a femeii pe piața muncii, după momentul 1989 s-au creat inegalități economice și inegalități de șanse foarte mari între femei și bărbați la nivel național.

În general, leadership-ul și modelul independenței financiare prin muncă nu sunt promovate tinerelor femei din România nici la școală, nici în familie. Patriarhatul se face simțit în prezent atât în mediul urban, cât și în mediul rural, dar mai ales în politică și mass-media.

Rolurile de gen reprezintă atitudinile și comportamentele dominante pe care societatea le asociază cu fiecare sex. Acestea includ drepturile și responsabilitățile normative pentru bărbați și femei într-o anumită societate. De exemplu, a da naștere unui copil este un rol specific femeilor, în timp ce a avea grijă, a crește un copil este un rol de gen, care este de cele mai multe ori atribuit femeilor, deși poate fi îndeplinit și de către bărbați.

Termenii de sex și gen par să însemne același lucru, însă diferența dintre ele este uriașă. Dacă primul termen se referă la aspectele biologice, mai exact la diferenţele fizice ale corpului, cel de-al doilea termen se referă la diferenţele psihologice, sociale şi culturale dintre bărbaţi şi femei.

Dacă vorbim despre egalitate de șanse și gen trebuie să acceptăm lucrurile care ne apropie și cele care ne despart, să învățăm din trecut, în așa fel încât să nu mai fim blocați în standardizări care ascund, de obicei, foarte multe prejudecăți.

Atâta timp cât nu lucrăm la percepții, nu construim împreună, vom avea mereu aceleași dezbateri superficiale despre ce este corect pentru femei într-o lume a bărbaților. Poate am reușit într-o mică măsură doar printr-un simplu articol. Întotdeauna un pas în față va însemna evoluție, iar femeia a știut să evolueze în felul ei, original, în ciuda tuturor piedicilor, limitărilor sau mentalităților învechite.

