Opiniile copiilor și ale tinerilor ar putea juca în curând un rol mai important în procesul de formulare a politicilor. Cinci organizații active în domeniul drepturilor copilului au lansat un sondaj online și un proces de consultare a copiilor, urmărind elaborarea unui raport. Părerile copiilor vor sta la baza Strategiei Uniunii Europene privind drepturile copilului și a Garanției pentru copii. Așadar, contribuțiile copiii vor ajuta în mod direct la conturarea și definirea priorităților în cadrul ambelor inițiative. Sondajul a fost inițiat de către Comisia Europeană, fiind conceput în strânsă colaborare cu cele cinci organizații din domeniul drepturilor copilului.

„Acest proces de consultare a copiilor reprezintă un suflu proaspăt pentru Comisia Europeană și un pas important spre o participare mai amplă a copiilor. Copiii sunt experți în domeniile ce îi privesc, iar aceste consultări demonstrează încă o dată că sunt deja niște actori importanți, aici și acum. Rolul nostru este acela de a le oferi tuturor ocazia și posibilitatea de a continua să croiască un nou drum pentru a deveni liderii de mâine. Prin urmare, participarea, egalitatea și incluziunea sunt principiile directoare atât ale Strategiei Uniunii Europene privind drepturile copilului, cât și ale Garanției pentru copii în anul 2021. Trebuie să ne asigurăm și ne vom asigura că toți copiii pornesc în viață cu șanse egale și că prosperă în această lume, fără teamă și neajunsuri”, a afirmat vicepreședintele Comisiei Europene, Dubravka Šuica.

„Acesta este un raport istoric, fiind prima dată când atât de mulți copii și tineri pot influența în mod direct elaborarea politicilor Uniunii Europene. Raportul nu putea apărea într-un moment mai important, acum când copiii se confruntă cu impactul psihologic și concret al pandemiei de COVID-19, fiind nevoiți să se adapteze unei noi realități în anii ce urmează. Având în vedere că este vorba despre propriul lor viitor, părerile copiilor trebuie integrate în deciziile Uniunii Europene”, au declarat reprezentanții organizațiilor ChildFund Alliance, Eurochild, Salvați Copiii, UNICEF și World Vision.

Nicolas Schmit, comisar european pentru locuri de muncă și drepturi sociale, a afirmat: „În efortul nostru de face față consecințelor socioeconomice ale pandemiei de Covid-19, nu dorim doar să ne protejăm copiii, ci și să investim în ei, astfel încât să aibă cel mai bun start în viață și să se poată dezvolta. Și cine ne-ar putea spune mai bine decât copiii care sunt dificultățile cu care se confruntă. Salut cu căldură aceste consultări și sunt recunoscător miilor de copii care au contribuit. Vocea lor se face auzită.”

„În calitate de responsabili de politici, trebuie să ne asigurăm că la baza strategiilor noastre stă experiența personală a tuturor cetățenilor. Elaborarea unei strategii cuprinzătoare privind drepturile copilului trebuie să includă toate domeniile relevante, de la sănătate (inclusiv sănătatea mintală), incluziune socială și educație până la justiție în interesul copilului, copiii migranți și participarea la procesul democratic. Este extrem de important să ascultăm copiii, să auzim ce au de spus referitor la aceste chestiuni – de aceea este atât de prețios acest proces de consultare, venind în sprijinul Strategiei Uniunii Europene privind drepturile copilului”, a afirmat Didier Reynders, comisar european pentru justiție.

„Copiii sunt cetățeni cu drepturi depline. Este deosebit de important să le oferim ocazia să se exprime și să recunoaștem că au un cuvânt de spus în conturarea viitorului Europei. Sunt extrem de bucuros că în centrul primei ample Strategii a Uniunii Europene privind drepturile copilului ce urmează să fie elaborată se vor afla copiii, iar aceste consultări reprezintă un pas important în direcția bună. Este responsabilitatea noastră, a politicienilor, să acordăm tuturor copiilor șansa reală de a-și atinge potențialul maxim și de a se dezvolta în orice context, nelăsând pe nimeni în urmă”, a declarat deputatul european David Lega, co-președinte al Intergrupului privind drepturile copilului din cadrul Parlamentului European.

Principalele concluzii ale sondajului:

Pandemia de COVID-19 a împins copiii și tineri din Europa și din afara ei spre situații de stres și incertitudine. Un nou studiu realizat de către ChildFund Alliance, Eurochild, Salvați Copiii, UNICEF și World Vision a relevat că unu din cinci copii din cadrul UE care au luat parte la sondaj a declarat că este nefericit și îngrijorat pentru viitorul său.

Pentru raportul "Our Europe. Our Rights. Our Future" [Europa noastră. Drepturile noastre. Viitorul nostru], au fost consultați peste 10.000 de copii și tineri cu vârste cuprinse între 11 și 17 ani, provenind din Europa și din afara granițelor ei.

Raportul a relevat și alte aspecte îngrijorătoare:

Aproape unu din zece copii care au fost consultați în scopul realizării raportului a declarat că se confruntă cu probleme de sănătate mintală sau simptome precum depresie ori anxietate. Fetele consultate au prezentat un risc mult mai ridicat decât băieții, în timp ce copiii mai mari au raportat probleme mai grave decât copiii mai mici;

O treime dintre copiii participanți s-au confruntat cu situații de discriminare sau excluziune;

Această proporție ajunge la 50% în cazul copiilor cu dizabilități, al copiilor migranți, al copiilor aparținând minorităților etnice sau al celor care se declară LGBTQ+;

Trei sferturi dintre copiii consultați se simt fericiți la școală, însă 80% dintre adolescenții de 17 ani care au luat parte la sondaj cred că educația pe care o primesc nu îi pregătește pentru viitor într-un mod corespunzător;

Majoritatea copiilor consultați și-ar dori o schimbare în viața lor școlară: 62% dintre respondenți și-ar dori să aibă mai puține teme, iar 57% dintre cei consultați și-ar dori să aibă lecții mai interesante. Aproape o treime dintre respondenți ar dori să poată influența conținutul curriculumului școlar, adăugând mai multe activități sportive (33%), cursuri despre drepturile copilului (31%) și mai multe discipline artistice (31%). Cu toate acestea, aproape toți respondenții sunt familiarizați cu drepturile copilului;

88% dintre copiii și tinerii consultați sunt la curent cu schimbările climatice și cu impactul pe care îl au acestea asupra comunității lor, 8% sunt oarecum la curent și 4% nu sunt siguri.

Foto fr si main: De la Jasni /Shutterstock