Piesa a fost compusă de Alex & The Fat Penguins în urmă cu doi ani, însă a fost mixată, înregistrată și produsă anul trecut de către un bun prieten al trupei, George Nemeznic.

"Urlă Pământul spune o poveste imaginară, în care Dumnezeu taie cel mai mare și falnic copac de Pământ, din care face o cruce celui care și-a permis să fugă în lume cu femeia de care se îndragostise chiar El. Vedem aceasta piesă ca pe un "loc" de comemorare, creat în cinstea tuturor copacilor care nu au avut parte de o moarte naturală. Luăm o gură de aer adânc în piept când venim pe lumea asta, ca mai apoi să o lasăm tot aici, când o părăsim. Avem nevoie de păduri, ca acea gură de aer, să ne fie combustibil de viață și pentru viață", a declarat Alex.

Tăierile abuzive de păduri reprezintă doar una dintre multiplele probleme de mediu cu care ne confruntam și asupra cărora ar trebui să ne aplecam, măcar din când în când, pentru că sta numai în puterea noastră, chiar și prin cele mai mici gesturi, să generăm schimbări pozitive.

Pe 7 martie, la unteatru, Alex & The Fat Penguins vor susține un concert acustic în încercarea de a aduce un tribut lemnului folosit pentru realizarea instrumentelor muzicale.

Sub deviza "Together for Nature", trupa este susținută de WWF România în demersul său de a îndrepta atenția asupra problemelor de mediu care ne afectează atât prezentul, cât și viitorul.

Pământul urlă și pentru ca în fiecare zi trebuie să supraviețuiască unei noi provocări venite din partea omului: risipă de energie, de lemn, de apă, supraexploatarea resurselor de hrană și nu numai.

Totodată, formația susține, de asemenea, Earth Hour, cea mai mare mișcare voluntară de mediu, inițiată de WWF, care are loc în fiecare an în ultima sâmbătă din luna martie, când oameni de pretutindeni sting lumina timp de o oră în mod voluntar, pentru a atrage atenția asupra problemei schimbărilor climatice și a modului în care acestea ne afectează.

Alex & The Fat Penguins este o trupă cunoscută pentru mesajele sociale pe care le promovează prin muzică. Piesa "Just a Fool" lansată în urmă cu doi ani viza problema corupției, iar în decembrie 2017 a și fost interpretată sub forma unui protest spontan în fața clădirii Guvernului României. De asemenea, formația are în palmares și o piesă care face trimitere la dramele provocate de războiul civil din Siria – "Amiral".

Biletele pentru concertul acustic de la Unteatru sunt disponibile aici - https://www.unteatru.ro/event/concert-alex-the-fat-penguins/