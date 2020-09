Încălțări handmade pentru picioare ușoare

1. Care este motivația pentru o afacere ca aceasta în România? Cum s-a născut această afacere și de ce încălțăminte?

“În cazul nostru, a fost una strict personală și chiar întâmplătoare. Ulterior, am identificat această oportunitate, creată de lipsa de pe piața autohtonă a tipului de produse pe care am ajuns să le comercializăm, dar să le și creăm.

Nu am plecat de la ideea de a crea un magazin online cu încălțăminte de damă, ci de a începe un business creativ, un business în care să creăm ceva. Ce anume, nu știam. Am trăit cu acest gând vreme de câțiva ani, timp în care am studiat mai multe oportunități în acest sens, dar niciuna nu ne-a convins îndeajuns încât să luam decizia de a merge mai departe și de a dezvolta o afacere. Asta până când, într-o vară, fiind în vacanță în Grecia, mi-am cumpărat de acolo o pereche de sandale. Sunt o fire solară, îmi place soarele, iubesc vara, drept pentru care și hainele și accesoriile pe care le port în acest sezon sunt importante pentru mine. Și pentru că în fiecare an vreau să mă bucur deplin de acest anotimp, trebuie să fiu îmbrăcată cu haine cât mai lejere, din materiale cât mai naturale și încălțată adecvat, cu sandale comode, ușoare, simple, în concordanță cu stilul minimalist care mă definește. Iar acea pereche de sandale cu talpă joasă, din piele naturală de culoare crem - nude pe care am cumparat-o din Grecia, în acea vară, avea tot ce îmi doream de la o pereche de sandale: stil minimalist, dar funky.

În România îmi găseam cu greu astfel de sandale. Majoritatea erau fie prea încărcate, fie incomode, fie prea scumpe…

În primavara următoare, am început să mă gândesc de unde, cum să mai cumpăr o pereche. Nu aveam de gând să mai mergem în Grecia, drept urmare am început să le căutăm online. Nu a fost suficient, așa că ne-am întors pe o frumoasă insulă grecească, unde am descoperit și alte modele de sandale la fel de funky, dar mai ales niște oameni minunați, care lucrează într-un atelier de familie, cu o lungă tradiție în producția manuală de sandale de damă.

Astfel, în vara anului 2015, împreună cu Bogdan, partenerul meu de viață și de afaceri, am creat www.funkyfain.ro. Probabil că experiența noastră în IT, cu multe proiecte la active, a avut un cuvânt greu de spus în acest proiect. Suntem foarte implicați în domeniul IT și cam tot ce înseamnă mediul online, cu proiecte mai ales în domeniul B2B.”

2. Care sunt cele mai mari piedici pe care le-ați întâmpinat de când s-a născut afacerea și cum vă poziționați ca brand pe piața din România?

“ Pentru că am lansat FUNKYFAIN ca pe un proiect secundar activității noastre profesionale principale la acea vreme, cred că cel mai greu a fost să ne organizăm astfel încât să avem timpul necesar pentru toate proiectele. În primul an ne-am descurcat numai noi doi, dar începând cu al doilea an am avut nevoie de mai mult ajutor. Volumul de vânzări începea să crească, dar încă nu ne permiteam să angăjam pe cineva numai pentru shop. Astfel, cea mai bună opțiune a fost încheierea de contracte de colaborare, ceea ce ne-a ajutat să ne dezvoltăm și mai mult.

Când am tras linie după prima vară, am realizat că am ieșit pe zero… Taxele, impozitele, cheltuielile cu promovarea ne-au cam dat de furcă. Așa că, în vara următoare am fost nevoiși să creștem prețurile la sandale și să ne gândim și la alte produse, pentru sezoanele neacoperite. Așa am ajuns la colecțiile de ghete și bocanci, pe care cu greu am reușit să le realizăm într-un mic atelier din București. A fost un proces lung, greoi… îmi aduc aminte că timp de câteva săptămâni bune am tot sunat la orice atelier de încălțăminte pe care îl găseam în București. După ce am terminat cu Bucureștiul, am încercat și la câteva ateliere de pe lângă București. Dar nimeni nu era interesat să lucreze cu noi pe serii mici pentru început, personalizate. M-a dezamăgit foarte tare acest refuz nejustificat, după părerea noastră. Pur și simplu îmi închideau telefonul în nas. Nici în ziua de astăzi nu înțeleg de ce românii sunt în continuare atât de neadaptați noului mediu economic ți noilor cerințe venite din partea consumatorilor, ca apoi să ne plângem că industria de încăltăminte a scăzut atât de mult. Pe lângă lipsa de forțî de muncă – care într-adevăr există, este o problemă reală și cât se poate de serioasă, care și nouă ne-a pus piedici în fiecare an. Una dintre cauze este și incapacitatea antreprenorilor din domeniu de a se adapta la prezent, mai ales că vorbim de domeniul fashion, domeniu care prin definiție este unul care se schimbă de la sezon la sezon, de la an la an.”

4. Ce materiale foloisiți, care este calitatea pielii pe care o folosiți în realizarea produselor?

“Sandalele faine FUNKYFAIN sunt realizate pe o frumoasă insulă grecească, într-un atelier creat în anul 1986 de un inginer care lucra inițial la o fabrică de pantofi. Ulterior, acesta și-a înființat o mică firmă, în care acum lucrează alături de cei doi fii ai săi. Este ceea ce ne-am dorit, povestea unei familii frumoase și a unei tradiții care să se îmbine cu calitate și profesionalism la cote ridicate. Poate părea ciudat, într-o lume a volumelor de vânzări, marjelor de adaos etc., dar pentru noi este foarte important ca fiecare dintre clientele noastre să fie cât se poate de mulțumită de experiența produsului și a achiziției.

Pielea din care se fac sandalele provine din Africa, de unde este achiziționată în formă destul de brută, fiind apoi pregatită pentru producție direct în atelierul din Grecia. Și când spunem pregătită, este foarte important de menționat că pielea nu este tratată chimic. Este singurul atelier din Grecia care utilizează piele naturală netratată chimic.

Sandalele sunt lucrate manual, o pereche fiind realizată în aproximativ o oră, în funcție de complexitate.

Încălțămintea de toamnă – iarnă, și anume ghetele și bocancii, este produsă în România și pentru ele folosim piele naturală de foarte bună calitate din Italia – principalul producător și furnizor de piele naturală pentru întreaga Europă.”

“Pe lângă sandale, la un an de la lansarea magazinului, am început și acoperirea sezoanelor de primavară și toamnă, cu ghete și bocanci, tot din piele naturală, toate lucrate manual într-un atelier din București.

Chiar dacă sandalele reprezintă produsul nostru principal, ne bucurăm să vedem că și ghetele sunt la fel de apreciate de către clientele noastre.

Astfel, cele mai vândute modele sunt sandalele FUNKY DAY, FUNKY STRIPES, FUNKY CASUAL, FUNKY ALLNUDE – modele lansate încă din anul 2015, dar care sunt în continuare cele mai căutate. La fel de bine vândute sunt și modelele noi, precum papucii FUNKY INSTYLE, sandalele FUNKY VIBE sau FUNKY TOUCH.

Cât privește încălțămintea de toamnă – iarnă, bocancii FUNKY ROCK sunt de departe preferații clientelor noastre. Sunt cei mai vânduți bocanci, în special pe negru, dar pe care în fiecare an îi încercăm și pe alte culori, precum culori metalizate – gri, albastru, rose – nuanțe de bej, mov, sau piele neagră cu o textură aparte.”

6. Cum vedeți brandul FUNKYFAIN peste doi sau trei ani?

“Pentru că FUNKYFAIN nu a fost gândit doar ca un magazin online cu sandale faine sau încălțăminte de damă, ci ca un brand, ne dorim să ne lârgim gama de produse. Astfel, începând din această toamnă, vom lansa și prima noastră colecție de haine de damă. Vom începe cu o mică colecție de tricouri și bluze și în funcție de feedbackul din piață, vom continua și cu rochii casual. Toate vor fi realizate din bumbac de calitate și vor fi în acelați stil minimalist, dar funky, care ne definește brandul.

De asemenea, un alt obiectiv pe care dorim să îl atingem în doi ani este să ne extindem vânzările la nivel european, și nu mă refer aici doar la sandale, ci în special la ghete, din simplul motiv că acestea sunt realizate în România și merită să fie cunoscute și apreciate și de clienți din alte tări.”

7. Care este target-ul? Cine cumpără și care este feedback-ul celor care se încalță de la FUNKYFAIN?

“Sandalele și ghetele FUNKYFAIN sunt încălțate de tipe faine, cărora le plac modelele minimaliste, comode, dar funky. Avem cliente din toate categoriile de vârstă și din toate domeniile de activitate, semn că, atunci când vine vorba de o pereche de sandale faine, nu mai contează nimic altceva.

Ca orice lucru bine făcut, nu poți să-l faci singur permanent. Ai nevoie de o echipă dedicată. Deși pe partea de online ne ocupăm amândoi, alături de colaboratori, trebuie să recunosc faptul ca o componentă importantă a comunicării brandului nostru o reprezintă clientele. De altfel, orice poveste de succes se bazează pe recomandările clienților multumiți, iar noi ne bucurăm să facem parte din această categorie.

Deși a început ca o pasiune și o zonă de explorare, încrederea acordataăde clientele noastre ne împinge înainte.

Absolut fabulos este că avem cliente care sunt chiar la prima experiență de shopping online! Dar și cliente care sunt la a patra, a cincea pereche de sandale faine. Este extraordinar!”

