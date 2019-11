Ce poate fi mai relaxant decat sa iti servesti cafeaua in locul tau special amenajat din casa, singura, doar tu cu gandurile tale, citind, facand planuri pentru ziua in curs sau pur si simplu visand cu ochii deschisi? Sau ce zi de relaxare poate fi mai frumoasa decat una petrecuta in compania prietenilor si a familiei, angajandu-te in conversatii la fel de savuroase precum minunata licoare fermecata?

Masute de cafea la pret redus pe elefant.ro de Black Friday 2019

Mai mult ca sigur ca o ceasca de cafea arata mai atragator si este savurata intr-o stare deplina de bine si multumire atunci cand este servita pe o masuta de cafea speciala, cu un design placut, cat mai aproape de tine si de inima ta. Pe piata home&deco exista o varietate de modele de masute pentru cafea, cu diferite forme si designuri, cu accente clasice, moderne sau contemporane, menite sa se preteze celor mai simple sau sofisticate gusturi si sa se integreze in cele mai variate decoruri. Iata cateva masute de cafea deosebite, disponibile in oferta Black Friday de pe elefant.ro, langa care iti poti savura linistita cafeaua:

Masa pentru cafea Kalune Design

Aceasta masuta alba pentru cafea este confectionata din melanima, un material rezistent, si poate fi amplasata atat in living, langa sau in fata canapelei, cat si in coltul tau preferat din casa. Ne place fiindca este versatila si este astfel conceputa incat poti folosi rafturile sub care este dispusa si pe post de spatii de depozitare. Astfel, vei avea la dispozitie in orice moment cateva din revistele sau cartile tale preferate. De asemenea, poti amplasa in spatiile inferioare si cateva dintre obiectele tale preferate de décor.

O poti comanda aici

Masa de cafea pe suport metalic

Daca iti doresti in locuinta ta o masuta de cafea eleganta si simpla, dar in acelasi timp de dimensiuni mai mici astfel incat sa o poti muta cu usurinta dintr-o incapere in alta, in functie de necesitatile tale, avem solutia pentru tine. Masa pentru cafea Furny Home este superba tocmai prin simplitatea ei si poti aseza cu usurinta pe ea o vaza cu florile tale preferata langa ceasca de ceai sau de cafea sorbita. Masura se sprijina pe un cadrul metalic ingenios realizat, dand o forma usor aerodinamica clasicelor picioare de masa. O poti gasi la reducere pe elefant.ro, iar transportul pentru ea este gratuit.

O poti comanda aici

Masuta de cafea model trigon

In cazul in care iti doresti o masuta de cafea cu un design deosebit, modelul trigon propus de Casa Aria s-ar putea sa iti placa in mod deosebit. Este o masuta cu un look contemporan, original, care se preteaza in casele si apartamentele amenajate modern. Picioarele mesei isi mentin aceeasi culoare, dar suprafetele plane creeaza un trio cromatic extrem de armonios. Beneficiaza de o reducere de 36% de Black Friday pe elefant.ro, iar transportul este gratuit.

Masuta de cafea cu roti

Avantajul acestei masute de cafea este ca este pe rotite, ceea ce o face foarte usor de manevrat si mutat de colo colo. O poti trage oricand langa tine sau langa canapeaua ta pentru a-ti amplasa ceasca de cafea sau cartea preferata pe ea. Masuta de cafea Decortie special gandita astfel incat sa poti chiar servi micul dejun pe ea.

O poti comanda aici

Masa de cafea moderna

Aceasta masa de cafea Woody Fashion este extrem de chic si se preteaza de minune camerelor de zi. Ofera suficient spatiu incat sa poti aranja pe ea un set de cesti de cafea sau de ceai, dar beneficiaza totodata si de un spatiu de depozitare unde poti amplasa servetelele de masa pentru a le avea la indemana sau diverse reviste/ carti astfel incat sa creeze o atmosfera care sa imbie la relaxare, citit sau savurat o ceasca de ceva bun si cald. Este disponibila de Black Friday la o reducere de aproape 50%.

O poti vedea aici

Foto fr si main: By iravgustin /Shutterstock