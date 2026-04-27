Nas înfundat doar noaptea? Ce se schimbă în corp după apus

28 Aprilie 2026 publicat în Sanatate
Să ai nas înfundat doar noaptea este un simptom foarte frecvent. Ziua respiri acceptabil, iar seara, când te așezi în pat, apare senzația că „nu intră aerul”, uneori pe o singură nară, alteori pe ambele.

 

În cele mai multe cazuri, nu este un semn grav. Este o combinație între poziția corpului, modul în care reacționează mucoasa nazală și factorii din dormitor (alergeni, aer uscat). Totuși, dacă simptomul îți strică somnul în mod repetat, merită înțeles mecanismul, pentru că soluția depinde de cauză.

Nas înfundat noaptea când te întinzi: efectul poziției și „congestia nazală”

Când stai în picioare, gravitația ajută drenajul secrețiilor, iar sângele se distribuie diferit în țesuturi. Când te întinzi, mucoasa nazală poate deveni mai „plină” și mai umflată, iar nasul pare mai blocat.

Acest tipar intră în zona de congestie nazală și este descris ca fiind influențat de mai multe cauze, inclusiv aer uscat, alergii, răceală, reflux și modificări hormonale.

Câte o nară se înfundă, pe rând: „ciclul nazal” care se simte mai puternic noaptea

Nasul funcționează natural cu un „ritm” în care o nară este ușor mai deschisă, iar cealaltă ușor mai congestivă, apoi se schimbă. Ziua, de obicei nu observi.

Noaptea, când ești obosit(ă), când camera este mai uscată sau când stai pe o parte, acest ritm poate deveni mult mai evident. În special dacă există o sensibilitate de fond (alergie, rinită, deviație de sept), diferența dintre nări poate părea dramatică.

Alergii și rinită alergică: de ce nasul se înfundă mai rău seara și noaptea

Dacă ai strănut, mâncărime nazală, secreții apoase și congestie care îți afectează somnul, una dintre cele mai probabile explicații este rinită alergică.

Noaptea se întâmplă două lucruri:

  • stai mai mult în contact cu alergenii din dormitor (praf, acarieni, păr de animale, mucegai)
  • mucoasa iritată se congestionează mai ușor când te întinzi

Dacă simptomele îți afectează somnul și viața de zi cu zi, recomandarea generală este evaluare și tratament țintit pentru alergii. rinita alergică este una dintre cauzele cele mai comune ale nasului înfundat nocturn.

Aer uscat în dormitor: „nas uscat” și mucoasă iritată

Iarna sau în camere cu încălzire puternică, mucoasa se usucă. Când mucoasa este uscată, devine iritabilă și se poate congestiona reflex.

În acest context, măsuri simple pot schimba mult:

  • umidificare moderată a camerei
  • igienă nazală blândă cu soluție salină
  • evitarea aerului foarte fierbinte și uscat în dormitor

În lista de cauze pentru congestie nazală apare explicit și aerul uscat sau rece, tocmai pentru că mucoasa reacționează la acest tip de mediu.

Secreții care curg în gât noaptea: „picurare postnazală” și senzația de nas blocat

Uneori ai impresia că nasul e înfundat, dar de fapt secrețiile se scurg în spate, spre gât. Aceasta se numește picurare postnazală și poate fi mai deranjantă noaptea, când stai întins(ă).

Semne tipice:

  • senzație de mucus pe gât
  • nevoia de a-ți „curăța” gâtul
  • tuse seacă sau tuse mai ales noaptea
  • voce ușor răgușită dimineața

Cauzele pot fi alergii, rinită, sinuzită sau iritanți (fum, parfumuri puternice).

Reflux gastroesofagian: când nasul înfundat noaptea are legătură cu stomacul

Pentru unii oameni, congestia nocturnă se asociază cu reflux. Iritația căilor aeriene superioare poate crește inflamația mucoasei și senzația de nas blocat.

În lista de cauze pentru congestie nazală este menționat și refluxul gastroesofagian, ceea ce explică de ce unele persoane observă nas înfundat mai ales după cine târzii și mese grele.

Indiciu practic: dacă nasul înfundat apare împreună cu arsuri, gust amar, tuse nocturnă sau răgușeală matinală, merită luată în calcul această direcție.

Deviație de sept: când o nară se înfundă mereu mai mult noaptea

Dacă ai o nară constant mai „slabă” și problema se agravează la răceli sau alergii, o cauză frecventă este deviația de sept.

Mayo Clinic descrie faptul că blocajul poate fi mai pronunțat când mucoasa se umflă (de exemplu în alergii sau răceli), ceea ce poate face respirația nocturnă mai dificilă. Deviația de sept este un motiv clasic pentru respirație zgomotoasă în somn și senzația de nară „închisă”.

Spray-uri nazale decongestionante folosite prea mult: „nas înfundat de la spray” și dependența

Un motiv surprinzător de frecvent este folosirea îndelungată a spray-urilor decongestionante. La început „desfundă”, dar după utilizare repetată pot produce o congestie de rebound: nasul se simte și mai blocat fără spray.

În ghidurile NHS despre rinită există avertismentul că spray-urile nazale decongestionante sunt pentru perioade scurte și că utilizarea pe termen lung poate afecta mucoasa și poate lăsa nasul „permanent înfundat”.

Sinuzită cronică și polipi nazali: când congestia nocturnă este aproape constantă

Dacă ai nas înfundat aproape permanent, miros redus, presiune facială, secreții groase și episoade repetate, poate exista o inflamație cronică a sinusurilor sau polipi nazali.

Aceste situații nu se rezolvă, de obicei, doar cu „ceva de desfundat”. Necesită evaluare și tratament orientat.

Ce poți face acasă când ai nas înfundat doar noaptea

Măsurile de mai jos nu sunt „trucuri”, ci pași care țintesc mecanismele cele mai comune.

Ridicarea ușoară a capului: presiune mai mică pe mucoasă

O pernă puțin mai înaltă sau o înclinare ușoară a trunchiului poate reduce congestia la unele persoane, mai ales când există reflux sau picurare postnazală.

Igienă nazală cu soluție salină

Spălarea blândă sau spray-ul salin ajută la hidratarea mucoasei și la reducerea iritanților, util mai ales în aer uscat și alergii.

Dormitor mai „curat” pentru alergii

Dacă suspectezi alergeni, ajută:

  • aerisire și curățenie constantă
  • textile spălate regulat la temperaturi potrivite
  • reducerea prafului acumulat în dormitor

Pentru simptome compatibile cu rinită alergică, aceste măsuri se combină adesea cu tratament recomandat de medic sau farmacist.

Evitarea cinei târzii, mai ales dacă există reflux

Dacă observi legătură cu arsuri, gust amar sau tuse nocturnă, încearcă să eviți mesele mari seara și să lași câteva ore între cină și somn, în logica asociată cu congestia nazală legată de reflux.

Atenție la spray-urile decongestionante

Dacă folosești astfel de spray-uri mai mult decât intervalul recomandat, poate fi exact motivul pentru care nasul este blocat noaptea. Avertismentul despre spray-uri nazale decongestionante este important pentru a evita „cercul vicios”.

Când ar trebui să mergi la medic pentru nas înfundat noaptea

Este recomandabil consult dacă:

  • congestia îți afectează somnul în mod constant, săptămâni la rând
  • ai simptome persistente de alergie și nu știi declanșatorul
  • ai secreții groase, durere facială, febră repetată
  • ai sforăit nou apărut, pauze de respirație sau somn neodihnitor
  • o nară este aproape mereu blocată și se agravează (posibilă problemă structurală precum deviația de sept)
