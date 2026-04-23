24 Aprilie 2026 publicat în Sanatate
IN ACEST ARTICOL:

Ideea că „vitaminele îngrașă” sau că „vitaminele cresc pofta de mâncare” este una dintre cele mai răspândite convingeri.

De multe ori pornește dintr-o experiență personală: începi un complex de vitamine și, la scurt timp, observi că îți este mai foame sau că mănânci mai mult.

În realitate, răspunsul corect este nuanțat. Vitaminele nu au calorii, deci nu pot „îngrășa” direct. Dar, în anumite contexte, ele pot fi asociate cu creșterea apetitului, fie prin corectarea unei carențe, fie prin efecte digestive, fie prin schimbarea comportamentelor din jurul mesei.

Mai jos găsești mecanismele plauzibile și criteriile prin care poți înțelege ce se întâmplă, fără să cazi în explicații simpliste.

Foto: Shutterstock.com

Vitaminele cresc pofta de mâncare: mit general sau adevăr parțial?

Ca regulă generală, suplimentele de vitamine nu cresc pofta de mâncare la toată lumea. Nu există un mecanism universal prin care orice vitamină ar „porni foamea”.

Totuși, există trei situații în care oamenii pot simți o schimbare reală:

  • aveau o carență (mai ales din grupul B sau fier) care le afecta apetitul și energia
  • vitaminele le irită ușor stomacul sau modifică tranzitul, iar senzațiile sunt interpretate ca foame
  • suplimentul schimbă rutina: mesele devin mai regulate, iar corpul începe să semnalizeze foamea mai clar

Vitaminele din complexul B și apetitul: de ce apar în discuția despre „foame”

Vitaminele din grupul B participă la metabolismul energetic. Ele nu „creează” energie din nimic, dar susțin procesele prin care corpul folosește carbohidrații, grăsimile și proteinele.

În practică, când cineva are deficit (de exemplu B12 sau folat), poate avea:

  • oboseală
  • lipsă de energie
  • apetit scăzut sau mâncat neregulat

Când deficitul se corectează, energia se stabilizează, iar semnalele fiziologice de foame pot deveni mai clare. Asta poate fi perceput ca „poftă crescută”, deși, de fapt, este revenirea către un apetit mai normal.

Fierul și pofta de mâncare: când corectarea anemiei schimbă apetitul

Deficitul de fier poate fi însoțit de:

  • oboseală
  • toleranță scăzută la efort
  • lipsă de energie și uneori apetit redus

Când fierul se corectează, organismul funcționează mai bine, iar apetitul poate crește spre nivelul firesc. În acest caz, creșterea apetitului nu este un efect „al suplimentului”, ci un efect al revenirii spre echilibru.

Un aspect practic important: fierul poate irita stomacul la unele persoane. Iar disconfortul gastric poate fi confundat cu foame, mai ales dacă suplimentul este luat pe stomacul gol.

Vitaminele luate pe stomacul gol: de ce uneori dau senzație de foame sau disconfort

Multe suplimente pot produce:

  • greață ușoară
  • senzație de gol în stomac
  • arsuri sau disconfort

Acest lucru este mai frecvent cu:

  • fier
  • zinc
  • doze mai mari de vitamina C
  • complexe cu multe componente

De aceea, oamenii pot interpreta disconfortul drept foame, mai ales dacă senzația se ameliorează când mănâncă.

O regulă simplă, în absența contraindicațiilor: dacă suplimentul îți „întoarce stomacul”, încearcă să îl iei după o masă.

Multivitaminele și pofta de dulce: efect real sau asociere cu alte obiceiuri?

Unii oameni spun că după vitamine „le e mai poftă de dulce”. De cele mai multe ori, această asociere vine din factori paraleli:

  • suplimentul este început într-o perioadă de oboseală și stres
  • somnul este slab, iar pofta de dulce crește independent
  • aportul proteic și de fibre este scăzut, iar corpul cere energie rapidă

Vitaminele nu conțin zahăr, dar pot deveni „markerul” unei perioade în care corpul își cere resurse.

Vitamina D îngrașă? Crește pofta de mâncare?

Vitamina D este adesea acuzată că ar crește pofta de mâncare. În realitate, nu există un mecanism direct, general, prin care vitamina D să „creeze foame”.

Dacă o persoană cu deficit sever își corectează vitamina D și, în paralel, se simte mai bine și se mișcă mai mult, apetitul poate crește. Dar aceasta nu este o relație simplă de tip cauză–efect.

Vitamine pentru copii și pofta de mâncare: de ce există această reputație

În cazul copiilor, „vitaminele pentru poftă” sunt adesea asociate cu:

  • corectarea unor carențe reale
  • perioade de boală după care apetitul revine
  • maturizarea și creșterea naturală, care vine cu valuri de foame

În plus, la copii, apetitul fluctuează foarte mult în mod natural. Este ușor să atribui o fluctuație normală unui supliment început recent.

Când „vitaminele cresc pofta” este, de fapt, un semnal că mănânci prea puțin

O situație foarte frecventă este aceasta:

  • cineva începe vitamine într-o perioadă în care mănâncă puțin, neregulat, cu multe cafele
  • după câteva zile, corpul începe să trimită semnale mai clare de foame

Nu pentru că vitamina ar fi „stimulant de apetit”, ci pentru că rutina se schimbă. Uneori, simplul fapt că îți amintești zilnic de sănătate (prin supliment) te face să fii mai atent la mese.

Vitaminele pot provoca creștere în greutate?

Vitaminele nu au calorii, deci nu cresc direct greutatea. Creșterea în greutate apare când aportul caloric depășește consumul.

Totuși, dacă apetitul crește după corectarea unei carențe și începi să mănânci mai mult, greutatea se poate modifica. Nu este un efect „chimic” al vitaminelor, ci o consecință a energiei și apetitului revenite.

Cum îți dai seama dacă e o carență sau doar o coincidență

Câteva indicii utile:

Semne care sugerează posibilă carență:

  • oboseală persistentă
  • paloare, amețeală
  • furnicături (în B12)
  • unghii fragile, cădere accentuată a părului
  • menstruații abundente (risc de deficit de fier)

Dacă aceste semne există, discuția cu medicul și analizele orientate sunt mai utile decât schimbarea repetată a suplimentelor.

Ce ar trebui să faci dacă simți foame mai mare după vitamine

O abordare blândă, eficientă:

  • ia suplimentul după masă, nu pe stomacul gol
  • verifică dacă mesele tale au suficientă proteină și fibre
  • redu „caloriile lichide” (suc, cafele dulci), care cresc pofta
  • dacă foamea este foarte intensă sau apare cu tremor și transpirații, discută cu medicul (poate fi și un tipar glicemic)

Întrebări frecvente

Există vitamine care cresc pofta de mâncare?

Nu există o vitamină care să crească apetitul la toată lumea. Dar corectarea unei carențe poate normaliza apetitul, iar asta poate fi perceput ca „poftă crescută”.

De ce mi se face foame după complexul B?

Pentru că vitaminele B sunt implicate în metabolismul energetic, iar dacă aveai o carență sau o perioadă de alimentație neregulată, corpul poate începe să semnalizeze foamea mai clar.

Vitaminele îngrașă?

Nu direct. Ele nu au calorii. Greutatea se modifică prin balanța energetică și prin schimbări de aport alimentar.

Alma

Încă din copilărie, cuvintele au fost lumea mea. Scriam povești, versuri, jurnale intime. Găseam în scris o modalitate de a mă exprima, de a înțelege lumea din jur și pe mine însămi. 

Ca redactor,...

