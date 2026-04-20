21 Aprilie 2026 publicat în Sanatate
IN ACEST ARTICOL:

Albirea părului este un proces natural, dar momentul în care începe și ritmul în care evoluează diferă mult de la o persoană la alta. Unii observă primele fire albe la 20–25 de ani. Alții abia după 40.

 

În cele mai multe cazuri, explicația principală este genetică. Totuși, există factori care pot accelera vizibil apariția firelor albe, mai ales când se suprapun pe o predispoziție moștenită.

Mai jos găsești cauze frecvente, cu mecanisme plauzibile și pași practici prin care poți reduce impactul lor.

Albirea părului: de ce se întâmplă, de fapt

Culoarea părului este dată de melanină, produsă de melanocitele din foliculul pilos. În timp, activitatea acestor celule scade, iar firul crește cu mai puțin pigment.

Albirea poate fi:

  • progresivă și difuză (cel mai frecvent)
  • în plăci sau zone specifice (mai rar, uneori cu cauze autoimune)

1) Moștenirea genetică: cea mai puternică explicație pentru albirea părului

Dacă părinții sau bunicii au albit devreme, probabilitatea crește. Genetica influențează atât „vârsta de start”, cât și rezerva biologică a melanocitelor.

Ce poți face realist:

  • nu poți schimba genetica, dar poți reduce factorii acceleratori (cei de mai jos), pentru a nu adăuga „presiune” suplimentară.

2) Fumatul: un factor puternic asociat cu albirea părului mai devreme

Fumatul crește stresul oxidativ și afectează microcirculația, ceea ce poate influența funcționarea foliculilor. În practică, multe persoane observă schimbări nu doar în pigment, ci și în textura firului.

Cum să reduci riscul:

  • dacă fumezi, reducerea și renunțarea sunt printre puținele măsuri care au impact pe mai multe niveluri: piele, păr, vase, inflamație.

3) Stres oxidativ cronic: când corpul consumă mai repede „protecția” foliculului

Stresul oxidativ este un concept-cheie în îmbătrânirea biologică. În folicul, el poate contribui la degradarea mecanismelor care susțin pigmentarea.

Surse comune de stres oxidativ:

  • fumat, alcool în exces
  • somn insuficient
  • alimentație săracă în micronutrienți
  • inflamație cronică

Ce ajută:

  • alimentație consistentă, bogată în legume, proteine și grăsimi de calitate
  • somn regulat
  • mișcare moderată

4) Deficit de vitamina B12: un motiv frecvent de verificat în albirea precoce

Vitamina B12 nu „vopsește” părul, dar este esențială pentru funcționarea neurologică și hematologică. În unele contexte, deficitul se asociază cu modificări ale pielii și anexelor (inclusiv părul).

Când merită suspectat:

  • dietă vegetariană/vegană fără suplimentare
  • oboseală, furnicături, paloare
  • gastrită cronică, probleme de absorbție

Ce poți face:

  • discută cu medicul despre analize, mai ales dacă există simptome asociate.
Foto: Shutterstock.com
5) Deficit de fier și feritină scăzută: când părul devine mai vulnerabil

Fierul și depozitele de fier (feritina) contează pentru folicul. Deficitul este mai frecvent la femei, mai ales cu menstruații abundente.

Cum îl abordezi:

  • nu suplimenta „după ureche”
  • verificarea prin analize și corecția ghidată sunt mai sigure și mai eficiente.

6) Deficit de cupru: un mineral mic, cu rol mare în pigmentare

Cuprul este implicat în enzimele care participă la formarea melaninei. Deficitul este mai rar, dar poate fi relevant, mai ales dacă există probleme de absorbție sau diete foarte restrictive.

Ce poți face:

  • diversifică alimentația (nuci, semințe, leguminoase, fructe de mare, cacao)
  • dacă ai suspiciune clinică, analizele și evaluarea medicală sunt varianta corectă.

7) Probleme ale tiroidei: când metabolismul influențează pielea și părul

Hipotiroidismul și hipertiroidismul pot modifica textura și densitatea părului, iar uneori sunt asociate cu schimbări de pigmentare sau cu accelerarea „îmbătrânirii” firelor.

Semne care ar trebui să trimită la verificare:

  • oboseală persistentă, intoleranță la frig/căldură
  • variații de greutate neexplicate
  • piele foarte uscată, căderea părului
  • palpitații sau anxietate neobișnuită (în unele forme)

Ce poți face:

  • o discuție cu medicul și analizele tiroidiene pot clarifica rapid.

8) Afecțiuni autoimune: albire localizată sau în plăci

Când albirea apare brusc, în zone clare, uneori se discută asocierea cu procese autoimune (de exemplu vitiligo) sau inflamații ale foliculului.

Semne care merită atenție:

  • albire într-o singură zonă, rapidă
  • pete depigmentate pe piele
  • cădere în plăci sau scalp foarte inflamat

Ce poți face:

  • consult dermatologic, mai ales dacă tiparul este neobișnuit.
Foto: Shutterstock.com

9) Inflamația scalpului: dermatită seboreică, iritații repetate, mâncărime cronică

Un scalp inflamat este un mediu mai puțin stabil pentru folicul. Inflamația cronică poate influența ciclul de creștere al firului și poate accentua fragilitatea.

Ce ajută:

  • șamponare blândă, dar regulată
  • tratament dermatologic când există mătreață severă, prurit persistent, roșeață sau coji groase
  • evitarea uleiurilor grele aplicate repetat pe scalp inflamat (pot agrava la unele persoane).

10) Expunerea intensă la UV și poluare: îmbătrânirea firului și stresul asupra melaninei

Părul și scalpul sunt expuse direct la soare. UV-ul și poluarea pot crește degradarea structurală a firului și pot amplifica stresul oxidativ local.

Ce poți face:

  • protecție fizică (pălărie) în perioadele cu soare puternic
  • produse de protecție termică și UV pentru păr, mai ales dacă petreci mult timp afară.

11) Styling agresiv și chimicale repetate: când deteriorarea se vede mai repede decât ai crede

Decolorările frecvente, oxidantul puternic, îndreptarea chimică, căldura excesivă și tensionarea constantă (cozi strânse) nu „creează” albirea ca mecanism biologic, dar fac firele albe mai vizibile și accelerează aspectul de îmbătrânire a părului.

Ce ajută:

  • reducerea frecvenței procedurilor agresive
  • temperaturi mai mici la placa/ondulator
  • pauze între decolorări
  • coafuri mai lejere, care nu trag constant de rădăcină.

Cum să încetinești albirea părului: o strategie realistă în 4 pași

Alimentație pentru păr: proteine + micronutrienți, constant

Părul este un țesut „costisitor”. Când alimentația e haotică, foliculul simte.

Ținte utile:

  • proteine la fiecare masă
  • legume zilnic
  • grăsimi de calitate
  • diversitate alimentară (pentru zinc, cupru, B12, fier).

Somn suficient: influență indirectă, dar constantă

Somnul reglează stresul, apetitul, inflamația. Când e fragmentat cronic, mulți factori acceleratori se intensifică.

Gestionarea stresului: nu pentru perfecțiune, ci pentru pragul biologic

Stresul nu este „vinovat unic”, dar poate amplifica inflamația și comportamentele care afectează părul (mâncat dezorganizat, cofeină în exces, somn redus).

Rutina de scalp: blândă, consecventă, cu tratament când e nevoie

Mâncărimea, mătreața severă și roșeața persistentă nu ar trebui normalizate. Un scalp sănătos sprijină un folicul stabil.

Când ar trebui să mergi la medic: albire rapidă sau asociată cu alte simptome

Merită evaluare dacă:

  • albirea a început brusc și evoluează rapid
  • există cădere în plăci, scalp inflamat sever
  • apar simptome sistemice (oboseală marcată, palpitații, variații de greutate, furnicături)
  • există istoric familial de boli tiroidiene sau autoimune.

Foto main: Shutterstock.com

