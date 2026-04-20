Electroencefalograma - EEG pe scurt - este una dintre cele mai utilizate investigații în neurologie. Deși este asociata cel mai frecvent cu epilepsia, rolul său este mult mai larg: EEG-ul oferă informații valoroase despre activitatea electrică a creierului în afecțiuni variate, de la tulburări de somn și demențe, până la monitorizarea activitatii electrice dupa accident vascular cerebral.

Ce se întâmplă, de fapt, în creierul tău?

Pentru a înțelege ce măsoară EEG-ul, e util să pornești de la un principiu simplu: creierul tău funcționează pe electricitate. Neuronii - celulele nervoase ale creierului - comunică între ei prin mici impulsuri electrice. Imaginează-ți că fiecare neuron este ca un bec care se aprinde și se stinge rapid, trimițând un semnal vecinilor săi. Când milioane de neuroni fac asta simultan și în mod coordonat, se generează unde electrice care pot fi detectate chiar de la suprafața capului.

Aceste unde nu sunt haotice. Ele au ritmuri și frecvențe bine definite, care variază în funcție de starea în care te afli. Când ceva perturbă aceste ritmuri normale - o criză epileptică, o leziune, o tulburare metabolică - modificările apar pe traseul EEG ca semnale anormale, pe care neurologul le poate identifica și interpreta.

Cum se înregistrează EEG-ul?

Investigația este complet neinvazivă: pe scalp se plasează electrozi mici (numărul electrozilor se stabilește în funcție de protocolul utilizat), fixați cu un gel conductor. Acești electrozi nu introduc curent electric în corp - ei doar ascultă ceea ce creierul produce deja. Semnalele sunt amplificate și transformate într-o reprezentare grafică cu mai multe linii simultane.

Ce trebuie să știi despre EEG și limitele sale în diagnosticul epilepsiei

Indicația primară și cel mai bine documentată rămâne epilepsia. Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, aproximativ 50 de milioane de persoane trăiesc cu epilepsie la nivel global. În crize, neuronii se descarcă electric în mod brusc, excesiv și nesincronizat - tocmai această „furtună electrică” este vizibilă pe traseul EEG, sub formă de vârfuri, complexe vârf-undă sau descărcări ritmice.

Dar EEG-ul nu confirmă sau infirmă singur diagnosticul de epilepsie: un traseu normal nu exclude boala, iar anomaliile EEG pot apărea și fără crize clinice. Interpretarea corectă necesită întotdeauna corelarea cu tabloul clinic.



EEG-ul poate fi normal chiar dacă ai epilepsie

Unul dintre cele mai frecvente motive de confuzie pentru pacienți este că EEG-ul „a ieșit normal”, deși au avut crize. Acest lucru se întâmplă pentru că EEG-ul de rutină surprinde activitatea creierului doar într-o fereastră scurtă de timp, de aceea sunt recomandate investigații de lungă durată cu intervale de timp în general de 3, 8 sau chiar și 12 ore. Dacă în acel interval creierul nu produce activitate anormală, traseul va arăta normal. O înregistrare standard de 30 minute poate omite anomaliile.

Un EEG normal nu exclude epilepsia. Diagnosticul de epilepsie este în primul rând un diagnostic clinic - adică medicul îl pune pe baza descrierii crizelor tale, a istoricului medical și a examenului neurologic, iar EEG-ul vine să completeze și să confirme tabloul, nu să îl înlocuiască.

EEG-ul poate arăta anomalii chiar dacă nu ai epilepsie

Situația inversă este la fel de importantă: prezența unor semne „suspecte” pe EEG nu înseamnă automat că ai epilepsie. Aproximativ 1 din 200 de persoane complet sănătoase, fără nicio criză în viața lor, prezintă modificări de tip epileptiform pe un EEG de rutină.

Interpretarea EEG-ului necesită experiență. Unele forme de undă ale creierului pot semăna cu activitate epileptică fără să fie patologice, astfel încât niciun rezultat EEG nu trebuie interpretat izolat, fără context clinic.

EEG în demențe și tulburări cognitive

Un domeniu în care EEG-ul aduce o contribuție diagnostică distinctă este evaluarea tulburărilor de memorie și a demențelor. Fiecare tip de demență tinde să modifice ritmurile cerebrale într-un mod specific: Boala Alzheimer, demența vasculară și demența cu corpi Lewy lasă amprente electrice diferite pe traseul EEG, ceea ce poate ghida medicul în diferențierea timpurie a acestor afecțiuni.

Un studiu publicat în 2025 în Journal of Clinical Neurophysiology a demonstrat valoarea EEG-ului în identificarea pacienților cu afectare cognitivă ușoară care vor progresa spre demență față de cei cu evoluție stabilă - informație cu implicații directe asupra planului terapeutic.

„Pacienții cu tulburări de memorie vin frecvent la neurolog convinși că au nevoie doar de un RMN. Și RMN-ul este esențial, dar nu spune tot. Există pattern-uri EEG specifice unor tipuri de demență, iar prezența lor poate ghida diagnosticul și poate orienta familia în înțelegerea bolii”, subliniază Dr. Sandra Munteanu, medic neurolog în cadrul Clinicii Neuroaxis.

EEG după Accident Vascular Cerebral

Accidentul vascular cerebral afectează 15 milioane de persoane anual la nivel mondial. EEG-ul intervine atât în faza acută, cât și în recuperare: poate detecta activitate electrică anormală în zona afectată, poate confirma modificari electrice in cazul unor crize epileptice post-AVC.

Tulburări de somn și alte indicații

EEG-ul este o componentă esențială a polisomnografiei - investigația standard pentru tulburările de somn. Analiza undelor cerebrale din timpul nopții permite identificarea stadiilor de somn, a fragmentărilor ciclului somn-veghe și a activității epileptice care poate fi declanșată sau amplificată în somn.

Alte indicații includ: encefalopatii metabolice și toxice, stări confuzionale acute, monitorizarea pacienților în comă sau stare vegetativă, evaluarea hipoxiei cerebrale post-stop cardiac și ghidarea neurochirurgicală în epilepsia rezistentă la tratament.

Cum poate fi îmbunătățit randamentul EEG-ului

Există mai multe metode prin care probabilitatea de a surprinde anomaliile crește semnificativ:

Înregistrarea în somn este probabil cel mai eficient instrument. În fazele de somn, creierul epileptic „vorbește mai tare” - randamentul EEG poate crește până la 80%. De aceea, medicul poate recomanda o investigație de lungă durată, de 12 ore nocturn.

EEG la scurt timp după o criză - dacă efectuezi investigația în primele 16 ore după un episod, șansele de a surprinde anomalii cresc la peste 50%. Cu cât durata monitorizării este mai mare, cu atât cresc șansele de a surprinde modificări.

Înregistrări repetate - un singur EEG normal nu este concludent. Uneori sunt necesare mai multe înregistrări pentru a surprinde activitatea anormală.

Monitorizarea video-EEG de lungă durată - când este necesară

Când diagnosticul rămâne neclar după EEG-ul de rutină, sau când medicul trebuie să diferențieze epilepsia de alte afecțiuni cu simptome similare, se recurge la monitorizarea video-EEG prelungită. Aceasta înregistrează simultan activitatea electrică a creierului și imaginea video, permițând corelarea exactă dintre ce se vede pe traseu și ce se întâmplă cu pacientul în acel moment.

Această investigație este utilă în mai multe situații:

când există îndoieli că episoadele sunt cu adevărat crize epileptice (pot fi confundate cu parasomnii - episoade din somn - sau cu crize psihogene non-epileptice, care au aspect similar dar origine diferită);

când epilepsia nu răspunde la tratament și se evaluează oportunitatea unei intervenții chirurgicale;

când se dorește identificarea precisă a zonei din creier unde pornesc crizele.

Durata monitorizării este individualizată în funcție de frecvența crizelor tale. Pentru a crește șansele de a surprinde o criză în timpul înregistrării, medicul poate recomanda reducerea treptată temporară a medicației antiepileptice sau privarea de somn - întotdeauna sub supraveghere medicală strictă.



“EEG-ul este un instrument valoros, dar nu infailibil și nu funcționează singur. Un EEG normal nu înseamnă că ești bine in cazul in care ai crize, iar un EEG cu anomalii nu înseamnă că ai epilepsie dacă nu ai avut niciodată crize. Diagnosticul corect se construiește din piese: povestea ta, examenul clinic, EEG-ul și, uneori, imagistica cerebrală — toate interpretate împreună de un neurolog cu experiență în epileptologie.”, explică Dr. Sandra Munteanu, medic neurolog.

Investigația nu implică radiații, nu provoacă durere și nu are contraindicații absolute, putând fi efectuată la orice vârstă.

Foto fr si main: YAKOBCHUK VIACHESLAV /Shutterstock