Semnele tăcute ale cancerului de sân: DR. Florin Bobirca explică ce ignoră femeile și când trebuie să meargă la control

15 Aprilie 2026 publicat în Sanatate
Cancerul de sân rămâne una dintre cele mai frecvente afecțiuni în rândul femeilor, însă depistarea timpurie schimbă radical prognosticul. Conferențiar dr. Florin Bobirca, specializat în chirurgie oncologică a ganglionului santinelă, medic în cadrul clinicii MIRAMED, vorbește despre semnele discrete care sunt adesea trecute cu vederea, despre momentul potrivit pentru controale și despre cum arată, în prezent, tratamentele și șansele reale de recuperare.

Care sunt, în prezent, cele mai frecvente semne timpurii ale cancerului de sân pe care femeile le ignoră sau le confundă cu probleme minore?
Cancerul de sân, în fazele incipiente, este de multe ori tăcut. Cele mai frecvente semne pe care pacientele le ignoră sunt nodulii mici, nedureroși, pe care îi descoperă întâmplător și îi amână, considerând că „dacă nu doare, nu e grav”. În realitate, majoritatea tumorilor maligne nu sunt dureroase la început. Alte semne discrete includ modificări de formă sau dimensiune ale sânului, asimetrii apărute recent, schimbări ale pielii, cum ar fi îngroșarea sau aspectul de „coajă de portocală”, dar și retracția mamelonului sau secrețiile mamelonare, mai ales dacă sunt unilaterale. Important este că nu vorbim doar despre noduli, ci despre orice schimbare nouă, persistentă. Corpul transmite semnale subtile, iar rolul nostru este să le luăm în serios.

La ce vârstă ar trebui să înceapă, în mod realist, controalele regulate și ce investigații sunt esențiale pentru depistarea precoce?
Recomandarea generală este ca screeningul prin mamografie să înceapă în jurul vârstei de 40 de ani, însă nu este o regulă rigidă. Există paciente cu risc crescut, din cauza istoricului familial sau a unor mutații genetice, la care investigațiile trebuie începute mai devreme, uneori chiar în jurul vârstei de 30 de ani. În practică, folosim o combinație de metode: mamografie, ecografie mamară și, în anumite cazuri, RMN. Fiecare are rolul ei. Autoexaminarea lunară este utilă pentru a cunoaște propriul corp, dar nu trebuie să creeze falsa siguranță că poate înlocui investigațiile imagistice. Screeningul organizat salvează vieți pentru că depistează boala înainte de a deveni simptomatică.

Cât de mult a evoluat rata de supraviețuire în ultimii ani și ce rol au avut noile tratamente în această schimbare?
În ultimele două-trei decenii, evoluția este clară: pacientele trăiesc mai mult și mai bine. Dacă în trecut diagnosticul de cancer de sân era asociat aproape automat cu un prognostic rezervat, astăzi, în stadiile incipiente, vorbim de rate de supraviețuire foarte ridicate. Progresul se datorează în primul rând depistării precoce, dar și dezvoltării terapiilor personalizate. În stadiile avansate, nu mai discutăm exclusiv despre supraviețuire, ci despre controlul bolii pe termen lung, uneori ani buni, cu o calitate a vieții acceptabilă. Este o schimbare majoră de paradigmă.

Ce înseamnă, concret, „tratamente de ultimă generație” în cancerul de sân și cum diferă ele față de terapiile clasice?
Când vorbim despre tratamente moderne, ne referim la terapii țintite și imunoterapie. Acestea sunt construite pe baza caracteristicilor biologice ale tumorii. Practic, nu mai tratăm „un cancer de sân” în general, ci tratăm tipul specific de cancer pe care îl are fiecare pacientă. De exemplu, în tumorile HER2 pozitive, terapiile țintite au schimbat radical prognosticul. Aceste tratamente acționează selectiv asupra celulelor tumorale, ceea ce înseamnă eficiență mai mare și, de multe ori, efecte adverse mai reduse comparativ cu chimioterapia clasică. Medicina devine din ce în ce mai personalizată.

În ce situații se poate evita chimioterapia și ce alternative moderne există pentru pacientele diagnosticate în stadii incipiente?
Există situații în care chimioterapia nu aduce un beneficiu semnificativ și poate fi evitată. În special în cancerele hormonale, tratamentul endocrin este adesea suficient. În plus, folosim teste moleculare care analizează profilul genetic al tumorii și ne ajută să estimăm riscul de recidivă. Pe baza acestor informații, putem decide dacă o pacientă are sau nu nevoie de chimioterapie. Este un pas important spre tratamente mai bine adaptate fiecărei paciente, evitând terapii agresive atunci când nu sunt necesare.

Cât de important este testul genetic în stabilirea tratamentului și cine ar trebui să îl facă?
Testarea genetică este esențială în anumite contexte, mai ales la pacientele tinere sau cele cu antecedente familiale de cancer de sân sau ovarian. Identificarea unor mutații, cum sunt cele ale genelor BRCA, nu înseamnă doar evaluarea riscului, ci influențează concret deciziile terapeutice. De exemplu, poate schimba tipul intervenției chirurgicale sau poate indica utilizarea unor terapii specifice. În același timp, aceste informații sunt relevante și pentru familie, deoarece pot permite prevenția la rudele aflate la risc.

Cum influențează stilul de viață (alimentația, stresul, mișcarea) evoluția bolii și șansele de recuperare?
Stilul de viață nu este o cauză directă unică a bolii, dar are un rol important în evoluție și recuperare. Activitatea fizică regulată, menținerea unei greutăți optime și o alimentație echilibrată contribuie la reducerea riscului de recidivă și la o toleranță mai bună a tratamentului. Stresul cronic și sedentarismul pot afecta negativ organismul. Este important să înțelegem că tratamentul oncologic este pilonul principal, dar stilul de viață este un sprijin real pentru organism în acest proces.

Ce opțiuni există astăzi pentru reconstrucția sânului și cât de accesibile sunt pentru pacientele din România?
Reconstrucția mamară a evoluat foarte mult și face parte integrantă din tratamentul modern. Poate fi realizată imediat, în cadrul aceleiași operații, sau la distanță de intervenția oncologică. Alegerea depinde de mai mulți factori: tipul tumorii, tratamentele necesare ulterior și preferințele pacientei. Există variante cu implanturi sau cu țesut propriu, fiecare cu indicații specifice. Din fericire, accesul la aceste proceduri a crescut și în România. Reconstrucția nu este doar o intervenție estetică, ci are un impact major asupra echilibrului psihologic și asupra percepției de sine.

Care sunt cele mai frecvente temeri ale pacientelor după diagnostic și cum le ajutați, dincolo de tratamentul medical, să le gestioneze?
Diagnosticul aduce un impact emoțional puternic. Cele mai frecvente temeri sunt legate de supraviețuire, de tratamentele agresive și de schimbările corporale. Multe paciente se tem de pierderea feminității sau de modul în care vor fi percepute. În practică, este esențial să oferim nu doar tratament medical, ci și suport emoțional. Comunicarea clară, explicarea etapelor și implicarea pacientei în decizii reduc anxietatea. De multe ori, frica vine din necunoscut, iar informarea corectă este un instrument puternic.

Ce mesaj le-ați transmite femeilor care evită controalele de teamă sau din lipsă de timp?
Amânarea controalelor este una dintre principalele cauze ale diagnosticării tardive. Teama este firească, dar trebuie gestionată prin informare, nu prin evitare. În realitate, cu cât boala este depistată mai devreme, cu atât tratamentul este mai puțin agresiv și șansele de vindecare sunt mai mari. Controlul periodic nu înseamnă că „te cauți de boală”, ci că ai grijă de sănătatea ta. Este o responsabilitate față de tine și față de cei apropiați.

