Investigațiile de monitorizare decontate pentru pacienții cronici au scăzut cu 47% într-o lună

27 Mai 2025
27 Ianuarie 2026
3 Aprilie 2026 publicat în Sanatate
 Asociațiile de pacienți cer intervenție urgentă.

La inițiativa Asociației Pacienților cu Afecțiuni Neurodegenerative din România (APAN), mai multe organizații de pacienți cer Ministerului Sănătății și Casei Naționale de Asigurări de Sănătate să intervină de urgență după blocajele apărute în accesul pacienților cronici la investigații paraclinice de înaltă performanță.

Semnatarii atrag atenția că, în urma modificărilor legislative aplicabile de la 1 ianuarie 2026, pentru pacienții care beneficiază de bilete de trimitere de tip Monitor M3-M8, sistemul decontează o singură investigație de înaltă performanță sau de medicină nucleară pe an. În practică, această limitare a afectat direct accesul la investigații esențiale pentru pacienții cronici.

Primele efecte sunt deja vizibile. Potrivit datelor colectate de la nivelul furnizorilor de servicii paraclinice de radiologie și imagistică medicală, în ianuarie 2026 numărul total al investigațiilor de tip Monitor M3-M8 a scăzut cu aproximativ 47% față de media trimestrului IV din 2025. Scăderile sunt semnificative inclusiv în patologii în care medicii au nevoie, în mod obișnuit, de evaluări repetate pe parcursul aceluiași an: -58% pentru monitorizarea bolilor cardiovasculare, -46% pentru bolile neurologice și -45% pentru bolile cerebrovasculare.

Tarot Online: Previziuni și etalări zilnice. Ce se întâmplă la o consultație ginecologică și cât durează Febra, un motiv de îngrijorare mai ales la sugari Ce afecțiuni poți preveni printr-un control anual?

Pentru pacienți, această situație înseamnă investigații amânate, monitorizare întârziată și, în multe cazuri, costuri suportate direct din buzunar pentru servicii care ar trebui să fie accesibile prin sistemul public.

„În scleroza multiplă, timpul contează enorm. România are deja o întârziere medie de diagnostic de aproximativ 3,5 ani, iar dacă și monitorizarea ajunge să fie întârziată, riscul de progresie și complicații crește. Vorbim despre oameni tineri, între 20 și 40 de ani, activi profesional și familial, pentru care accesul rapid la investigații poate face diferența dintre autonomie și dizabilitate”, spune Eduard Pletea, președintele Asociației Pacienților cu Afecțiuni Neurodegenerative.

Dermatita seboreică: Cauze, simptome și tratament eficient (inclusiv șampon și cremă pentru scalp) Durere în partea stânga: Cauze și simptome. Când sa te îngrijorezi. Tipuri de durere în partea stângă sub coaste, sus, jos De ce ai palpitații după cafea sau după o perioadă stresantă? Ce este normal și ce ar trebui investigat

Situația este agravată de lipsa unor clarificări unitare privind aplicarea noilor reguli. În lipsa unui răspuns clar din partea autorităților, furnizorii au ajuns să aplice reguli diferite, iar pacienții sunt trimiși să refacă bilete de trimitere, să semneze declarații pe proprie răspundere sau se lovesc pur și simplu de refuzul unor investigații.

În același timp, nici Platforma Informatică a Asigurărilor de Sănătate nu le permite furnizorilor să verifice simplu dacă pacientul a beneficiat deja de o astfel de investigație în anul respectiv.

În acest context, organizațiile de pacienți solicită:

  • revizuirea urgentă a cadrului legal aplicabil investigațiilor de tip Monitor M3-M8;

  • posibilitatea decontării distincte a tuturor investigațiilor recomandate pe același bilet de trimitere;

    Polipii endometriali și sănătatea feminină Endometrioza, o prioritate pentru sănătatea femeilor - Regina Maria extinde la nivel național Endo Institute cu două noi centre Este important să construiești pentru viitor, chiar și atunci când prezentul este incert- spune Veronika Tykhonova

  • exceptarea de la această limitare a pacienților pentru care monitorizarea repetată este esențială;

  • clarificarea imediată și unitară a modului de aplicare a legislației pentru toți furnizorii;

  • asigurarea unui acces real, predictibil și echitabil la investigațiile de monitorizare.

Semnatarii scrisorii deschise:

Eduard Pletea – Președinte, Asociația Pacienților cu Afecțiuni Neurodegenerative (APAN)
Rozalina Lăpădatu – Președinte, Asociația Pacienților cu Afecțiuni Autoimune (APAA)
Marinela Debu – Președinte, Asociația Pacienților cu Afecțiuni Hepatice din România (APAH-RO)
Alina Comănescu – Fondator, Asociația Sănătate pentru Comunitate
Otilia Stanga – Președinte, Asociația Română a Pacienților cu Imunodeficiențe Primare (ARPID)
Rodica Molnar – Președinte, Asociația Copiilor și Tinerilor Diabetici Mureș (ASCOTID)
Simona Tănase – Președinte, Asociația Învingătorii Sclerozei Multiple (AISM)

Sărbători cu grijă pentru cei uitați: peste 80 de seniori au primit îngrijire medicală gratuită la Caravana Zi de BINE Persoanele cu diabet zaharat au un risc crescut de afecțiuni dentare. Semnele orale care pot anunța diabetul Dinți înghesuiți sau strâmbi la copii. Soluții medicale moderne explicate de medicul stomatolog

Demers susținut public și de:

Dorica Dan – Președinte, Alianța Națională pentru Boli Rare (ANBRaRo)

Radu Gănescu – Președinte, Coaliția Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice din România (COPAC)

Carmen Olteanu

Articole populare

50+ cele mai frumoase mesaje de încurajare pentru momentele grele din viață

7 August 2024 - 9am.ro

Ce planuri are PKO Bank în România: cea mai mare bancă din Polonia are active cât 66% din tot sistemul bancar autohton

16 Ianuarie 2025 - futurebanking.ro

Sumă record cheltuită de utilizatorii OnlyFans în 2024. Câți bani au ajuns la proprietarul platformei

25 August 2025 - wall-street.ro

Un brand britanic de fish and chips intră pe piața din România. Cine este anteprenorul român care a făcut posibilă această „mișcare”

19 Decembrie 2025 - retail.ro

Test Drive Renault Clio 6 E-Tech: sustenabil și economic, dar și două neajunsuri

11 Februarie 2026 - green.start-up.ro

Românul plecat din Giulvăz în Spania prin Erasmus și ajuns în Copenhaga, unde construiește sisteme de vânzări pentru startup-uri AI | Români din lume

30 Martie 2026 - start-up.ro

Denise Rifai revine pe Antena 1 cu o nouă emisiune. Ce surprize pregătește vedeta

3 Aprilie 2026 - kudika.ro

Implanturile dentare: cât de mult a evoluat tehnologia și de ce digitalizarea scurtează timpul de tratament

23 Ianuarie 2026

Cum te asiguri că firma ta rămâne prietenoasă cu mediul?

16 Februarie 2026

Avionul care ar fi dispărut în 1955 și ar fi reapărut în 1985. Adevărul din spatele legendei zborului Pan Am 914

25 Noiembrie 2025

Efectul de „lifting” fără bisturiu: Cum arhitectura dinților tăi poate șterge 5 ani de pe chip

26 Martie 2026

Zâmbește cu stil: Magia Săptămânii Sănătății Orale

26 Martie 2026

Recomandat pentru tine

Bianca Drăgușanu, în mijlocul unui scandal uriaș: ce au descoperit polițiștii

Reședința de 68 milioane dolari a lui Jennifer Lopez și Ben Affleck, scoasă la vânzare: Vezi imagini exclusive

Nicki Minaj și-a anulat concertul la SAGA 2024: Află cum îți poți recupera banii

Anularea concertului Nicki Minaj la SAGA Festival stârnește val de ironii pe internet

Articole recomandate

Sanatate

Zâmbește cu stil: Magia Săptămânii Sănătății Orale

26 Martie 2026
Sanatate

Zahărul chiar dă dependență? Între mituri, studii și realitate

24 Martie 2026
Sanatate

De ce ți se zbate pleoapa zile la rând? Explicații medicale

19 Martie 2026
Sanatate

Afecțiunea renală de care suferă peste 1,5 milioane de români. Peste 1 milion nu știu încă, fiind la risc de insuficiență renală

19 Martie 2026

