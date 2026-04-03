La inițiativa Asociației Pacienților cu Afecțiuni Neurodegenerative din România (APAN), mai multe organizații de pacienți cer Ministerului Sănătății și Casei Naționale de Asigurări de Sănătate să intervină de urgență după blocajele apărute în accesul pacienților cronici la investigații paraclinice de înaltă performanță.

Semnatarii atrag atenția că, în urma modificărilor legislative aplicabile de la 1 ianuarie 2026, pentru pacienții care beneficiază de bilete de trimitere de tip Monitor M3-M8, sistemul decontează o singură investigație de înaltă performanță sau de medicină nucleară pe an. În practică, această limitare a afectat direct accesul la investigații esențiale pentru pacienții cronici.

Primele efecte sunt deja vizibile. Potrivit datelor colectate de la nivelul furnizorilor de servicii paraclinice de radiologie și imagistică medicală, în ianuarie 2026 numărul total al investigațiilor de tip Monitor M3-M8 a scăzut cu aproximativ 47% față de media trimestrului IV din 2025. Scăderile sunt semnificative inclusiv în patologii în care medicii au nevoie, în mod obișnuit, de evaluări repetate pe parcursul aceluiași an: -58% pentru monitorizarea bolilor cardiovasculare, -46% pentru bolile neurologice și -45% pentru bolile cerebrovasculare.

Pentru pacienți, această situație înseamnă investigații amânate, monitorizare întârziată și, în multe cazuri, costuri suportate direct din buzunar pentru servicii care ar trebui să fie accesibile prin sistemul public.

„În scleroza multiplă, timpul contează enorm. România are deja o întârziere medie de diagnostic de aproximativ 3,5 ani, iar dacă și monitorizarea ajunge să fie întârziată, riscul de progresie și complicații crește. Vorbim despre oameni tineri, între 20 și 40 de ani, activi profesional și familial, pentru care accesul rapid la investigații poate face diferența dintre autonomie și dizabilitate”, spune Eduard Pletea, președintele Asociației Pacienților cu Afecțiuni Neurodegenerative.

Situația este agravată de lipsa unor clarificări unitare privind aplicarea noilor reguli. În lipsa unui răspuns clar din partea autorităților, furnizorii au ajuns să aplice reguli diferite, iar pacienții sunt trimiși să refacă bilete de trimitere, să semneze declarații pe proprie răspundere sau se lovesc pur și simplu de refuzul unor investigații.

În același timp, nici Platforma Informatică a Asigurărilor de Sănătate nu le permite furnizorilor să verifice simplu dacă pacientul a beneficiat deja de o astfel de investigație în anul respectiv.

În acest context, organizațiile de pacienți solicită:

Semnatarii scrisorii deschise:

Eduard Pletea – Președinte, Asociația Pacienților cu Afecțiuni Neurodegenerative (APAN)

Rozalina Lăpădatu – Președinte, Asociația Pacienților cu Afecțiuni Autoimune (APAA)

Marinela Debu – Președinte, Asociația Pacienților cu Afecțiuni Hepatice din România (APAH-RO)

Alina Comănescu – Fondator, Asociația Sănătate pentru Comunitate

Otilia Stanga – Președinte, Asociația Română a Pacienților cu Imunodeficiențe Primare (ARPID)

Rodica Molnar – Președinte, Asociația Copiilor și Tinerilor Diabetici Mureș (ASCOTID)

Simona Tănase – Președinte, Asociația Învingătorii Sclerozei Multiple (AISM)

Demers susținut public și de:

Dorica Dan – Președinte, Alianța Națională pentru Boli Rare (ANBRaRo)

Radu Gănescu – Președinte, Coaliția Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice din România (COPAC)