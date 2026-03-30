De ce te dor genunchii când (sau înainte să) plouă? Nu este doar un mit, iată ce spune știința

Top 5 zodii care își vor alina suferința în dragoste începând cu 30 iulie, când Venus intră în Rac

Top 5 zodii care își vor alina suferința în dragoste începând cu 30 iulie, când Venus intră în Rac

21 Iulie 2025
31 Martie 2026 publicat în Sanatate
Mulți oameni observă același tipar: înainte să înceapă ploaia sau când vremea se schimbă brusc, genunchii devin mai rigizi, mai dureroși, uneori „înțepători” sau „apăsători”.

Pentru unii, senzația este discretă. Pentru alții, devine suficient de supărătoare încât să le schimbe ziua.

Este ușor să crezi că e doar sugestie. Totuși, medicina recunoaște că, la o parte dintre persoane, vremea poate influența intensitatea durerii articulare, mai ales dacă există deja o articulație vulnerabilă: artroză, artrită, o leziune veche sau inflamație cronică.

Partea importantă este nuanța. Nu orice durere înseamnă boală gravă, dar nici nu trebuie ignorat un tipar care se repetă și se agravează.

Durere de genunchi când plouă: este mit sau nu?

Răspunsul realist este „depinde”. Există studii care găsesc asocieri între variabile meteo și durerea din artroză, dar efectele sunt, de obicei, mici și diferă mult de la o persoană la alta.

O analiză de tip revizuire sistematică și meta-analiză despre durerea din osteoartrită și condițiile meteo a raportat că presiunea barometrică și umiditatea tind să se coreleze cu durerea, iar temperatura mai ridicată cu durere mai mică. Totuși, corelația nu este aceeași la toți pacienții.

În paralel, Harvard subliniază că legătura cauză–efect nu este demonstrată perfect, dar există ipoteze plauzibile despre cum presiunea barometrică poate influența durerea articulară, mai ales la articulațiile deja iritate.

Presiunea atmosferică și genunchii: de ce te pot durea înainte de ploaie

Înainte de ploaie, presiunea atmosferică tinde să scadă. O ipoteză frecvent discutată este că scăderea presiunii externe poate permite țesuturilor din jurul articulației să se „expandeze” ușor, crescând presiunea internă într-un genunchi deja sensibil. Această idee este descrisă în explicația Harvard despre barometric pressure și weather-related joint pain.

În osteoartrită, există și dovezi mai vechi și solide că variabilele meteo pot fi asociate cu severitatea durerii de genunchi. Un studiu publicat în The American Journal of Medicine a arătat că schimbările de presiune barometrică și temperatură au fost asociate independent cu severitatea durerii în osteoartrita de genunchi.

Important: aceste mecanisme nu explică totul. Dar pot explica de ce un genunchi „cu istoric” pare să simtă vremea mai bine decât un genunchi sănătos.

Umiditate, frig și rigiditate: de ce genunchiul pare „mai înțepenit” când e vreme urâtă

Ploaia nu vine singură. De obicei vine cu:

  • temperatură mai scăzută
  • umiditate mai mare
  • presiune în schimbare
  • activitate fizică mai redusă

Cleveland Clinic descrie legătura dintre barometric pressure și durerea articulară și discută și componenta de rigiditate în vreme rece, când structurile din jurul articulației pot deveni mai „tensionate”, iar mișcarea să doară mai mult.

De multe ori, oamenii numesc această senzație „inflamație”, deși nu întotdeauna e vorba de inflamație activă. Uneori este rigiditate mecanică, asociată cu artroză sau cu un genunchi suprasolicitat.

Artroză (osteoartrită) și durere de genunchi la schimbarea vremii

Dacă durerea de genunchi apare mai ales:

  • după perioade lungi de stat pe scaun
  • la primii pași dimineața
  • la urcat/coborât scări
  • după mers mai lung
    și se amplifică în zilele reci și ploioase, artroza devine o explicație probabilă.

Pentru mulți oameni, vremea nu este „cauza” artrozei, ci un factor care face simptomele mai ușor de perceput. Revizuirea despre osteoarthritis pain și barometric pressure susține exact această idee: vremea poate influența intensitatea durerii la cei care au deja o problemă articulară.

Leziuni vechi, menisc, ligamente: de ce genunchii „cu istoric” reacționează mai mult

Genunchii care au trecut prin:

  • entorse
  • rupturi parțiale de ligament
  • leziuni de menisc
  • intervenții chirurgicale
    pot rămâne mai sensibili la schimbări de tensiune locală și la rigiditate.

Aici, ploaia devine mai degrabă un „amplificator”. Când corpul este mai rigid, mușchii coapsei se contractă mai ușor, iar articulația se simte mai vulnerabilă.

Artrită inflamatorie și genunchi dureroși la ploaie: când durerea are alt profil

În artritele inflamatorii, durerea are adesea un caracter diferit:

  • rigiditate matinală mai lungă
  • căldură locală
  • umflare
  • durere în repaus, nu doar la efort

Nu înseamnă că orice durere la ploaie este artrită. Dar dacă genunchiul se umflă repetat, este cald, roșu sau există mai multe articulații afectate, evaluarea medicală este importantă.

În plus, Arthritis Foundation are un instrument dedicat și materiale despre weather și arthritis symptoms, tocmai pentru că mulți pacienți raportează fluctuații legate de vreme.

De ce doare mai mult când plouă: un motiv simplu pe care îl ignorăm des

În zilele ploioase, mulți oameni se mișcă mai puțin. Iar lipsa de mișcare poate accentua rigiditatea.

Când genunchiul este deja sensibil, „încălzirea” naturală prin mers ușor și mobilitate scade rigiditatea. Dacă ziua începe static, articulația rămâne „înțepenită”, iar durerea se simte mai intens.

Acesta este unul dintre motivele pentru care recomandările practice pentru durere de genunchi includ mișcare blândă, nu repaus prelungit.

Ce poți face când te dor genunchii înainte de ploaie

Nu există un singur truc universal, dar câteva măsuri simple ajută frecvent.

Încălzire scurtă pentru genunchi rigizi

În zilele în care simți că „vine ploaia”, începe cu 5–8 minute de mișcare ușoară:

  • mers prin casă
  • urcat/coborât câteva trepte lent, dacă tolerezi
  • mobilizări blânde ale genunchiului

Scopul este să crești circulația locală și să reduci rigiditatea.

Căldură locală și confort

Pentru rigiditate, căldura poate fi confortabilă (duș cald, compresă caldă). Pentru durere acută după suprasolicitare, uneori ajută mai mult recele. Alegerea ține de tipul durerii.

Stabilitate și suport

Unii oameni beneficiază de:

  • încălțăminte stabilă
  • evitarea statului mult în genunchi
  • pauze la urcat/coborât scări

Dacă genunchiul „cedează” sau are instabilitate, consultul este important pentru a exclude leziuni mecanice relevante.

Forță pentru coapsă și șold

În durerea cronică de genunchi, mușchii coapsei și ai șoldului contează enorm. Întărirea lor reduce încărcarea articulară și, pe termen lung, reduce sensibilitatea la „amplificatori” precum vremea.

Când durerea de genunchi nu mai este doar „de la ploaie”: semne că ar trebui consult medical

Ploaia poate accentua o durere existentă, dar nu ar trebui să fie singura explicație atunci când apar semnale de alarmă.

Conform criteriilor Mayo Clinic despre când să mergi la medic pentru knee pain, este importantă evaluarea urgentă dacă:

  • genunchiul nu poate suporta greutate
  • există durere intensă
  • apare umflare bruscă după o lovitură sau o mișcare
  • genunchiul este deformat sau „a pocnit” la accidentare

NHS recomandă evaluare urgentă în knee pain dacă:

  • genunchiul este foarte dureros sau nu îl poți mișca
  • nu poți pune greutate pe el
  • este umflat sever sau și-a schimbat forma
  • există febră și genunchiul este roșu/cald (posibilă infecție)

Întrebări frecvente despre genunchi care dor când plouă

Durerea de genunchi la ploaie înseamnă că am artroză?

Nu neapărat. Dar artroza este una dintre cele mai frecvente situații în care vremea poate amplifica simptomele, conform datelor despre osteoarthritis pain și weather conditions.

Pot „prezice ploaia” după genunchi?

Mulți oameni descriu asta. Mecanismele propuse includ schimbări de presiune barometrică, temperatură și umiditate, dar reacția rămâne individuală.

Ce ajută cel mai mult, pe termen lung?

De obicei, combinația dintre mișcare blândă în zilele „rele” și întărirea musculaturii în zilele „bune”. Dacă există inflamație, umflare repetată sau instabilitate, evaluarea medicală clarifică diagnosticul și tratamentul potrivit.

Alma

Alma

