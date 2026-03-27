Premieră în medicina fetală: Celulele stem din placentă pot repara coloana bebelușilor chiar în pântecele mamei

„Nelson” de Jean Robert, în premieră națională pe scena Teatrului Național din București

„Nelson” de Jean Robert, în premieră națională pe scena Teatrului Național din București

10 Decembrie 2025
Nelson de Jean Robert, în premieră națională pe scena Teatrului Național din București

Nelson de Jean Robert, în premieră națională pe scena Teatrului Național din București

9 Decembrie 2025
30 Martie 2026 publicat în Sanatate
IN ACEST ARTICOL:

Rezultatele primului studiu clinic pe oameni demonstrează că defectele congenitale, precum spina bifida, pot fi corectate eficient înainte de naștere, oferind bebelușilor o șansă reală la un viitor fără dizabilități motorii severe.

Într-un moment în care medicina regenerativă avansează accelerat, o premieră medicală mondială confirmă că terapia cu celule stem din placentă, aplicată direct în uter, este sigură și fezabilă în tratarea celor mai grave forme de spina bifida.

Spina bifida reprezintă una dintre cele mai frecvente malformații congenitale ale sistemului nervos central, afectând dezvoltarea coloanei vertebrale și a măduvei spinării încă din primele săptămâni de sarcină. În forma sa cea mai gravă, mielomeningocelul, măduva spinării rămâne expusă, ceea ce duce la paralizie, disfuncții ale vezicii urinare și intestinului și, frecvent, la hidrocefalie.

Defectele de tub neural reprezintă o problemă majoră de sănătate publică la nivel mondial, cu o prevalență medie estimată la aproximativ 2 cazuri la 1.000 de nașteri (sau 1,9-2,5 per 1.000, în funcție de studiu), afectând între 214.000 și 322.000 de sarcini anual.

Până acum, standardul de tratament consta în intervenția chirurgicală prenatală pentru închiderea defectului, procedură care poate preveni agravarea leziunilor, dar care nu poate inversa daunele neurologice deja produse. Studiul de fază 1 denumit CuRe (Cellular Therapy for In Utero Repair of Myelomeningocele) a fost realizat de o echipă de cercetători din Statele Unite.

În cadrul acestuia, șase fetuși diagnosticați cu mielomeningocel au primit, în timpul intervenției chirurgicale prenatale standard, o grefă cu celule stem mezenchimale derivate din placentă, aplicată direct pe măduva spinării expusă. Rezultatele, publicate în revista medicală The Lancet, arată că toate cele șase intervenții au fost realizate cu succes, fără complicații tehnice.

La naștere, toți nou-născuții au prezentat zone de reparare intacte, fără scurgeri de lichid cefalorahidian, infecții, deschidere a plăgii sau creșteri anormale de țesut. Examinările RMN postnatale au confirmat reversia hernierii de trunchi cerebral posterior în toate cazurile, iar niciunul dintre copii nu a necesitat șunt pentru hidrocefalie. Absența evenimentelor adverse legate de celulele stem a permis continuarea cercetării într-o fază extinsă 1/2a, cu includerea unui număr mai mare de pacienți.

Aceste rezultate confirmă direcția în care avansează medicina regenerativă: intervenția cât mai timpurie, în perioade critice de dezvoltare, utilizând celule stem cu potențial maxim de regenerare. Celulele stem recoltate la naștere din sângele cordonului ombilical, din țesutul de cordon și din placentă reprezintă o resursă biologică valoroasă tocmai pentru că păstrează caracteristicile celulare ale momentului nașterii, fără a fi expuse îmbătrânirii sau bolilor dobândite ulterior. Într-un viitor în care terapiile regenerative devin tot mai accesibile, decizia de a recolta și stoca aceste celule poate face diferența între opțiuni limitate și acces la tratamente personalizate", afirmă Dr. Bogdan Coltor, reprezentant medical Cord Blood Center.

Foto fr si main: paulaphoto /Shutterstock

Garbo

Garbo

Mai multe despre Garbo

Garbo - Arta de a trăi frumos!

Abonează-te pe
Ce se întâmplă la o consultație ginecologică și cât durează

Articolul precedent

Ce se întâmplă la o consultație...

Articolul urmator

Zâmbește cu stil: Magia Săptămânii...

Zâmbește cu stil: Magia Săptămânii Sănătății Orale

Articole populare

ABONARE NEWSLETTER

Bucură-te de cele mai frumoase articole Garbo și pe email!

Setari Cookie-uri