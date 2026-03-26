Febra, un motiv de îngrijorare mai ales la sugari

20 Februarie 2026
18 Noiembrie 2025
27 Martie 2026 publicat în Sanatate
IN ACEST ARTICOL:

Febra reprezintă unul dintre cele mai frecvente motive de prezentare la medic în pediatrie și, în același timp, una dintre cele mai mari surse de anxietate pentru părinți. Deși în majoritatea cazurilor are o cauză benignă, febra la sugar și copilul mic necesită o evaluare atentă, deoarece poate fi uneori singura manifestare a unei infecții severe.

Dr Ioana Alexe, medic specialist pediatru, Clinica DigestMed

Conform ghidurilor internaționale, abordarea modernă nu se bazează doar pe valoarea temperaturii, ci mai ales pe vârsta copilului, contextul clinic și semnele asociate.

Ce este febra și când devine relevantă clinic

Febra este definită ca o temperatură corporală ≥38°C măsurată corect (preferabil rectal la sugar). Este un mecanism fiziologic de apărare, care ajută organismul să lupte împotriva infecțiilor.

Cauze frecvente ale febrei la sugar și copilul mic

Cele mai frecvente cauze sunt infecțiile, predominant virale: infecții respiratorii virale (răceală, gripă, bronșiolită), infecții digestive virale, infecții urinare, otite medii acute. Mai rar, dar esențial de exclus sunt infecțiile bacteriene severe (sepsis, meningită, pneumonie).

La sugarul mic, mai ales sub 3 luni, diferențierea clinică între infecțiile virale și cele bacteriene este dificilă, motiv pentru care abordarea este mai precaută.

Factori de risc pentru infecții severe

Conform ghidurilor American Academy of Pediatrics și National Institute for Health and Care Excellence, există câteva categorii de risc crescut: vârsta sub 3 luni (în special sub 28 de zile), prematuritatea, lipsa vaccinărilor conform vârstei, imunodeficiențe, afecțiuni cronice, aspect general alterat (copil „toxic”).

Algoritmi actuali de evaluare

Abordarea modernă este structurată în funcție de vârstă:

1. Sugar < 28 zile (nou-născut): orice febră ≥38°C este considerată urgență medicală.

Conduita: internare obligatorie, investigații complete: hemoleucogramă, CRP/procalcitonină, hemocultură, urocultură, puncție lombară, inițiere rapidă de antibiotic intravenos

2. Sugar 1–3 luni: Evaluarea se face folosind scoruri de risc (ex: Rochester, PECARN): dacă copilul este bine clinic și analizele sunt normale → monitorizare atentă, dacă există modificări → internare și tratament

3. Copil >3 luni: Evaluarea este predominant clinică: se caută focarul de infecție, investigațiile sunt ghidate de simptomatologie iar majoritatea cazurilor sunt virale și autolimitate

Semne de alarmă (Red Flags)

Identificarea rapidă a semnelor de alarmă este esențială. Conform ghidului NICE, acestea includ: aspectul general (letargie sau dificultate de trezire, iritabilitate inconsolabilă, hipotonie), semne respiratorii (respirație rapidă sau dificilă, geamăt expirator, tiraj), semne circulatorii (timp de recolorare capilară >3 secunde, extremități reci, marmorate), semne neurologice (convulsii, privire fixă, alterarea stării de conștiență). Alte semne care impun evaluare medicală de urgență: refuzul alimentației, vărsături persistente, scăderea diurezei precum si erupțiile cutanate peteșiale sau purpurice

Diagnosticul este intodeauna orientat de vârstă și context:

Tratamentul depinde de cauza febrei: fiind in marea majoritate infectii virale oferim tratament simptomatic (antitermice la nevoie, hidratare adecvată) si monitorizam copilul. Tratamentul etiologic si anume antibioterapia se adminstreaza doar în suspiciune/confirmare de infecție bacteriană si NU se administrează preventiv

Statistici relevante: aproximativ 20–30% dintre prezentările pediatrice sunt pentru febră, la copiii sub 3 luni, riscul de infecție bacteriană serioasă este estimat la 5–15% iar infecțiile urinare reprezintă până la 7% din cazurile de febră fără focar la sugari.

Mesaj cheie pentru părinți

Febra în sine nu este periculoasă, însă contextul în care apare este esențial. Vârsta copilului și starea generală sunt mai importante decât valoarea temperaturii.

Evaluarea corectă și recunoașterea semnelor de alarmă pot face diferența între o evoluție benignă și o situație care necesită intervenție rapidă.

Foto fr si main: alexeisido /Shutterstock

Garbo

Garbo

Mai multe despre Garbo

Garbo - Arta de a trăi frumos!

Abonează-te pe
ABONARE NEWSLETTER

Bucură-te de cele mai frumoase articole Garbo și pe email!

Setari Cookie-uri