Sănătate, vitalitate, tonicitate – sunt atributele pe care le asociem instinctiv cu tinerețea.

De cele mai multe ori, căutăm aceste calități în creme sofisticate sau proceduri estetice complexe, uitând că „fundația” frumuseții noastre se află, de fapt, în sănătatea zâmbetului. Dr. Mina Vasiliu, fondatoarea clinicii Dent Perfect, ne explică de ce stomatologia modernă este noua frontieră în anti-aging.

Atunci când privim un chip, fie că este al nostru în oglindă sau al unei persoane nou întâlnite, zâmbetul este primul element care ne captează atenția. Dar dincolo de estetică, dinții noștri joacă un rol crucial în susținerea întregii arhitecturi faciale.

Zâmbetul: Mai mult decât o carte de vizită

Oare cât de mult se dezvăluie dinții când râzi? Sunt ei aliniați? Au o culoare luminoasă și uniformă? Au acel aspect natural care radiază sănătate?, ne îndeamnă dr. Mina Vasiliu să ne întrebăm.

Dacă extindem zona vizuală, observăm că un zâmbet frumos înseamnă și buze cu volum natural, obraji tonici și gingii cu o culoare roz, sănătoasă. Toate aceste elemente nu vin doar din îngrijirea dermo-cosmetică, ci sunt rezultatul direct al unei stări de sănătate dentară optime.

Cum colapsează chipul în lipsa dinților?

Cazurile cele mai dificile în estetica facială apar atunci când pierderile dentare sunt ignorate ani la rând. Lipsa dinților nu afectează doar masticația, ci declanșează un efect de domino asupra fizionomiei:

Resorbția osoasă: Osul care nu mai susține un dinte începe să se micșoreze.

Osul care nu mai susține un dinte începe să se micșoreze. Pierderea dimensiunii verticale: Distanța dintre nas și bărbie se scurtează, oferind feței un aspect comprimat.

Distanța dintre nas și bărbie se scurtează, oferind feței un aspect comprimat. Lipsa suportului muscular: Mușchii faciali își pierd susținerea, șanțurile din jurul gurii (nazolabiale) se adâncesc, obrajii par înfundați, iar bărbia inestetică.

Practic, fără scheletul oferit de dinți, chipul îmbătrânește prematur. Vestea bună? Toate acestea pot fi evitate prin înlocuirea rapidă a dinților pierduți și prin tratamente ortodontice care corectează mușcătura (ocluzia).

Prevenția: Secretul longevității zâmbetului

Deși tehnologia actuală permite reabilitări totale spectaculoase, dr. Mina Vasiliu pune accent pe un obicei simplu, dar vital: prevenția.

„Vizitele periodice și igienizarea profesională de două ori pe an, alături de o rutină riguroasă acasă, ne pot scuti de intervenții chirurgicale complexe mai târziu în viață. Ideal este ca acest stil de viață să fie deprins încă din adolescență.”

Sănătatea dentară și etapele biologice ale femeii

Un aspect adesea ignorat, dar subliniat de fondatoarea Dent Perfect, este legătura dintre sănătatea orală și schimările metabolice sau hormonale:

Sarcina și alăptarea: Perioade în care organismul este solicitat la maximum, iar sângerările gingivale sau explozia de carii pot apărea pe fondul deficitului de nutrienți.

Perioade în care organismul este solicitat la maximum, iar sângerările gingivale sau explozia de carii pot apărea pe fondul deficitului de nutrienți. Premenopauza și menopauza: Scăderea nivelului de Vitamina D are repercursiuni directe asupra densității osoase la nivelul cavității bucale. Dr. Mina Vasiliu recomandă dozarea periodică a acestei vitamine pentru a menține dinții ancorați sănătos.

Tehnologia digitală: Vezi rezultatul înainte de a începe

Astăzi, teama de dentist devine istorie în fața confortului oferit de tehnologie. La Dent Perfect, estetica dentară este susținută de soluții digitale de simulare. „Pacientul poate vedea o simulare a formei și aspectului viitorilor săi dinți înainte de a începe tratamentul propriu-zis. Această predictibilitate creează o relație de încredere între medic și pacient, asigurând succesul unor transformări care nu doar repară, ci reîntineresc”, explică medicul.

Concluzia medicului specialist

Fie că vorbim de o albire neagresivă pentru un plus de luminozitate, de fațete care corectează proporțiile sau de implanturi care redau funcționalitatea, stomatologia modernă este, în esență, o formă de artă regenerativă.

„Vă îndemn să vă învingeți teama. Tehnologia actuală asigură un confort deplin, iar rezultatele pot fi, la propriu, remarcabile. Un zâmbet complet nu este doar o chestiune de estetică, ci este motorul încrederii în sine și garanția unui chip care sfidează trecerea timpului”, conchide dr. Mina Vasiliu.

