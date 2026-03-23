În același timp, termenul „dependență” are o greutate medicală. În știință, el nu înseamnă doar plăcere sau poftă, ci un set de criterii legate de control, toleranță, sevraj și afectarea funcționării.

În acest articol, diferența dintre mit și realitate se clarifică atunci când separăm trei lucruri: ce arată studiile pe animale, ce arată studiile la oameni și ce rol au, de fapt, alimentele ultraprocesate față de zahăr ca ingredient izolat.

Ce înseamnă „dependență” în sens medical: criterii

În limbaj clinic, dependența (addiction) este definită prin criterii comportamentale și neurobiologice. În general, se discută despre:

consum compulsiv, în ciuda consecințelor

pierderea controlului

toleranță (nevoia de cantități mai mari pentru același efect)

simptome de sevraj la oprire

preocupare persistentă și afectarea funcționării

În cazul zahărului, întrebarea centrală devine: există suficiente dovezi că zahărul, ca substanță singulară, produce la oameni un tablou comparabil cu cel din dependențele clasice?

În revizuirea de tip „state of the science” despre „sugar addiction”, autorii discută explicit că dovezile la oameni sunt mult mai slabe decât cele din modele animale și că mulți factori de mediu și comportament influențează rezultatele.

Mit frecvent: „zahărul este la fel ca drogurile”

Este adevărat că zahărul activează circuite de recompensă din creier. Este însă o diferență între activare de recompensă și dependență în sens clinic.

În literatura de sinteză, inclusiv în articolul „Sugars and Sweet Taste: Addictive or Rewarding?”, autorii explică faptul că dulcele este puternic recompensant, dar echivalarea directă cu drogurile de abuz este o simplificare.

În plus, reacția la zahăr depinde de context: disponibilitate, stres, somn, restricții alimentare, învățare și obiceiuri. Aceste componente fac dificilă etichetarea unei substanțe alimentare simple drept „drog” în sens strict.

Ce arată studiile pe animale: comportamente asemănătoare dependenței în anumite condiții

O parte din popularitatea ideii vine din cercetări pe modele animale. Unele studii au descris, în condiții specifice (acces intermitent, restricție urmată de „binge”), comportamente interpretate ca fiind asemănătoare dependenței.

Un review foarte citat, „Evidence for sugar dependence”, discută exact aceste componente: bingeing, sevraj, toleranță și modificări neurochimice în modele de laborator.

Partea importantă este condiția: modul în care e oferit zahărul în experiment (restricție + acces intermitent) poate amplifica comportamentele de tip compulsiv. Această situație nu reproduce perfect viața reală, unde oamenii au acces variat la alimente, cu multe influențe sociale și emoționale.

Ce arată studiile la oameni: mai degrabă „pofte” și „comportament alimentar”, mai puțin dependență clasică

La oameni, dovezile pentru „zahăr ca substanță dependentogenă” sunt mai nuanțate.

Revizuirea „Sugar addiction: the state of the science” subliniază că există puține dovezi directe că zahărul singur produce la oameni un tablou complet de dependență comparabil cu cel din substanțele de abuz.

În același timp, există o literatură consistentă despre „food addiction” ca fenomen comportamental, adesea legat de alimente foarte palatabile, dens caloric, intens procesate, nu de zahăr izolat.

„Food addiction” și instrumente de măsurare: ce este Yale Food Addiction Scale

În cercetare, unul dintre cele mai folosite instrumente este Yale Food Addiction Scale (YFAS), creat pentru a identifica simptome de tip „addictive-like eating” raportate la anumite alimente.

Este esențială interpretarea corectă: YFAS nu „dovedește” că un ingredient (zahăr) este un drog. Mai degrabă, arată că unii oameni au un tipar de comportament alimentar care seamănă cu criterii de dependență, în special în relație cu alimente hiperpalatabile.

În validări ulterioare ale scalei (de exemplu pentru YFAS 2.0), se raportează prevalențe și asocieri cu suferință psihologică, dar interpretarea rămâne orientată spre comportament și mediu alimentar.

Realitatea care contează cel mai mult: alimentele ultraprocesate, nu zahărul „singur”

În viața reală, „zahărul” vine rar singur. De cele mai multe ori, vine în combinații de:

zahăr + grăsime

zahăr + sare

texturi ușor de mestecat și înghițit

aromatizare intensă

porții mari, ușor de consumat rapid

Tocmai de aceea, în ultimii ani, discuția științifică se mută tot mai mult spre „ultra-processed food addiction”, unde mecanismele propuse includ semnale de recompensă, hormonii foamei/sațietății și un mediu alimentar care favorizează consumul repetat.

Un studiu din 2024 despre răspunsuri dopaminergice la milkshake-uri ultraprocesate discută variabilitatea răspunsului și ipoteza că anumite produse bogate în zahăr și grăsimi pot amplifica semnalele de recompensă la unii indivizi.

În acest cadru, zahărul devine o piesă dintr-un puzzle mai mare: formularea alimentelor, densitatea calorică, viteza de consum, marketingul și contextul emoțional.

Zahărul și „sevrajul”: ce se întâmplă când reduci dulcele

Mulți oameni descriu iritabilitate, cefalee, poftă intensă sau senzația că „nu se pot opri să se gândească la dulce” când reduc zahărul.

Aceste manifestări pot fi reale și supărătoare, însă nu sunt identice cu sevrajul din dependențele severe. În revizuiri despre zahăr și mecanisme de recompensă se discută faptul că simptomele pot reflecta adaptare la schimbare, rutină, așteptări și învățare, nu neapărat o dependență farmacologică.

În practică, intensitatea acestor simptome este mai mare când reducerea este bruscă și când dulcele a fost folosit ca regulator emoțional sau ca soluție rapidă de energie.

Pofta de dulce: dependență sau semnal de energie scăzută, somn și stres?

Pofta de dulce poate avea explicații fiziologice simple:

somn insuficient, care crește vulnerabilitatea la alimente recompensante

stres cronic, cu căutare de „calmare rapidă”

mese prea mici sau prea rare, care duc la scădere de energie seara

lipsă de proteină și fibre, care scad sațietatea

Aceste mecanisme explică de ce aceeași persoană poate „rezista” într-o săptămână liniștită și poate simți pofte intense într-o săptămână de stres, fără ca „zahărul” să fi devenit brusc un drog.

Mit frecvent: „dacă ai pofte, trebuie detox”

Termenul „detox de zahăr” sună simplu, dar poate deveni o capcană. Restricțiile dure cresc adesea riscul de rebound: poftă mai mare, episoade de mâncat impulsiv, apoi vinovăție.

O abordare mai stabilă este reducerea graduală și schimbarea contextului alimentar, nu războiul total cu un ingredient.

Cât zahăr este „prea mult”: repere utile

În sănătatea publică, discuția nu este despre dependență, ci despre exces și riscuri.

Organizația Mondială a Sănătății recomandă reducerea free sugars sub 10% din aportul energetic total și sugerează o reducere suplimentară sub 5% pentru beneficii suplimentare.

Aceste repere nu sunt „interdicții”, ci praguri orientative pentru reducerea riscurilor metabolice și dentare, mai ales când zahărul vine din băuturi îndulcite și produse ultraprocesate.

Cum recunoști un tipar care seamănă cu „dependența alimentară”

În termeni practici, câteva semne sugerează că nu este doar o poftă ocazională:

pierderea controlului în mod repetat în fața dulciurilor

mâncat rapid, ascuns sau pe fond de rușine

consum în ciuda disconfortului fizic sau emoțional ulterior

pofte care apar mai ales în context de stres și oboseală

dificultate de a menține limite rezonabile, chiar când motivația este mare

În cercetarea despre ultra-processed food addiction, aceste elemente sunt discutate ca parte a unui fenomen mai larg, legat de mediul alimentar și vulnerabilități individuale.

Ce ajută cu adevărat: reguli blânde care reduc pofta de dulce

Stabilitatea meselor: proteină + fibre la fiecare masă

O masă care include proteină și fibre scade riscul de „cădere” energetică și reduce pofta de dulce seara.

Exemple simple:

iaurt grecesc + fructe + nuci

ouă + legume + pâine integrală

năut/linte + salată + ulei de măsline

Zahărul lichid: primul loc unde merită redus

Băuturile îndulcite oferă zahăr cu sațietate mică. Reducerea lor este una dintre schimbările cu impact mare, fără să simți că „nu mai ai voie nimic”.

Păstrarea dulcelui în porții mici, după masă

Pentru mulți oameni, „dulce după masă” este mai stabil decât „dulce pe stomacul gol”. Reduce vârful de poftă și scade riscul de a mânca mult, rapid.

Somn și stres: factorii care schimbă totul

Când somnul este fragil și stresul ridicat, creierul caută recompensă rapidă. Nu este o problemă de moralitate, ci un mecanism de reglare pe termen scurt.

Aici, schimbările mici sunt mai eficiente decât interdicțiile:

o oră de culcare mai stabilă

o gustare echilibrată după-amiaza, ca să nu ajungi flămând(ă) seara

reducerea cofeinei târzii

Când ar trebui cerut ajutor specializat

Este util sprijin medical sau psihologic dacă:

există episoade repetate de mâncat compulsiv

apare suferință emoțională semnificativă, rușine, izolare

există istoric de tulburări de alimentație

restricțiile duc la cicluri de „țin” – „cedez” care se agravează

În astfel de situații, ținta nu este doar „să elimini zahărul”, ci să construiești un mod stabil de a mânca, care să reducă impulsul și să protejeze sănătatea mentală.

Întrebări frecvente despre „dependența de zahăr”

Zahărul este dependentogen sau doar „recompensant”?

Dovezile susțin clar că dulcele este recompensant și poate susține pofte. Pentru dependență în sens strict, dovezile la oameni sunt mai limitate, iar discuția se mută tot mai mult spre alimente ultraprocesate ca mediu alimentar care favorizează consum repetat.

De ce uneori simt că „nu mă pot opri” după ce încep?

Pentru că produsele dulci ultraprocesate combină zahăr, grăsime, texturi și arome care cresc palatabilitatea, iar creierul învață rapid asocierea dintre gust și recompensă. Studiile despre răspunsuri dopaminergice la alimente ultraprocesate discută această ipoteză, cu variabilitate mare între indivizi.

Este mai sănătos să elimin complet zahărul?

Pentru majoritatea oamenilor, abordarea eficientă este reducerea zahărului adăugat și a produselor ultraprocesate, nu eliminarea rigidă. Reperele de sănătate publică privind free sugars oferă un cadru orientativ, fără a cere perfecțiune.

Foto main: Shutterstock.com