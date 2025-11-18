Terapia cu celule stem mezenchimale oferă o nouă speranță pacienților cu boli hepatice cronice, prin îmbunătățirea capacității diminuate a ficatului de a se regenera, prin repararea țesuturilor, reducerea inflamației și stimularea regenerării celulare.

Ficatul este un organ remarcabil, cunoscut pentru capacitatea sa unică de regenerare. Chiar și după pierderea a până la 70% din masa sa, țesutul hepatic sănătos își poate restabili atât structura, cât și funcția, printr-un proces complex condus de hepatocite și numeroși factori de creștere. Totuși, această capacitate naturală de regenerare este semnificativ redusă în bolile hepatice cronice, precum fibroza, ciroza sau insuficiența hepatică, unde inflamația persistentă și acumularea de țesut fibrotic afectează procesul de vindecare.

În aceste condiții, ficatul nu se mai poate repara eficient, determinând medicina modernă să caute soluții inovatoare pentru susținerea regenerării.

Una dintre cele mai promițătoare abordări este terapia cu celule stem mezenchimale (MSC), deoarece s-a demonstrat că aceste celule repară țesuturile deteriorate, reduc inflamația și stimulează regenerarea celulară, conform unor studii recente publicate în Stem Cell Research & Therapy (2025).

Autorii studiului au analizat 62 de studii clinice cu celule stem aplicate în boli hepatice (ciroză, insuficiență hepatică decompensată etc.). Dintre acestea, 31 studii s-au concentrat pe pacienți cu ciroză și 34 pe pacienți cu insuficiență hepatică sau faze decompensate. Mai exact, aceștia au primit tratamente cu celule stem mezenchimale au arătat o creștere vizibilă a nivelului de albumină (o proteină produsă de ficat, esențială pentru buna funcționare a organismului) și o scădere a bilirubinei, indicator al inflamației și degradării hepatice.

“Deși terapia cu celule stem mezenchimale nu este încă un tratament de rutină, ea deschide o perspectivă reală pentru viitorul medicinei hepatice. Pentru pacienții care se confruntă cu ciroze, insuficiență hepatică sau boli hepatice cronice, aceste descoperiri pot însemna un viitor mai lung și o calitate mai bună a vieții”, declară dr Bogdan Coltor, reprezentant medical Cord Blood Center.

Același studii analizate au arătat o serie de beneficii clare: pacienții au avut o ameliorare a stării generale și a energiei, s-au redus episoadele de ascită (acumulare de lichid în abdomen), s-a îmbunătățit apetitul și capacitatea de efort, s-au redus valorile enzimelor hepatice, semn că inflamația a scăzut.

Totuși, cercetătorii atrag atenția că efectele benefice se pot observa doar dacă terapia este aplicată în stadii controlabile ale bolii și în centre specializate, cu protocoale clare. Pentru ca această terapie să devină o procedură de rutină, sunt necesare studii pe termen lung, care să confirme că beneficiile se mențin în timp, cercetarea fiind la început.

Pentru pacienții care trăiesc cu boli hepatice cronice, celulele stem pot reprezenta o nouă speranță. În prezent, singura soluție definitivă pentru cazurile severe rămâne transplantul de ficat, o procedură costisitoare, cu riscuri mari și disponibilitate redusă a donatorilor.

“Terapia cu celule stem ar putea deveni, în viitor, o alternativă reală pentru întârzierea nevoii de transplant, în special la pacienții tineri sau la cei cu forme moderate de boală. Cele mai promițătoare rezultate sunt obținute atunci când recoltarea este completă, adică include sângele din cordonul ombilical, sângele placentar și țesutul placentei. Acest tip de recoltare oferă o sursă mult mai bogată și diversificată de celule stem, cu un potențial mai mare de regenerare și adaptare în terapiile viitorului. Celulele stem nu acționează ca o „baghetă magică”, ci ca un catalizator care stimulează procesele naturale de vindecare ale organismului”, explică dr. Bogdan Coltor, reprezentant medical Cord Blood Center România.

