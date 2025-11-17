Informatii generale despre eruptia dentara
Aparitia primilor dinti la bebe il poate face pe cel mic sa fie iritabil, sa saliveze excesiv si sa aiba modificari usoare ale apetitului. In timp ce unii copii trec usor peste aceasta etapa, fara simptome majore, in alte cazuri vorbim de perioade lungi de agitatie si nopti nedormite.
Eruptiile dentare definesc procesul prin care primii dinti la bebe penetreaza gingia pentru a iesi la suprafata. Dintisorii nu rup gingia si tesutul gingival – datorita unor compusi chimici speciali ce sunt eliberati in timpul acestui proces, ci celulele gingivale se separa, permitand ca dintisorul sa iasa afara treptat. Procesul nu este unul dureros pentru bebe, dar e un oarecare disconfort. Durerea apare doar daca vorbim de inflamatie sau infectii la nivelul tesutului gingival. Dintisorii erup in perechi (partea dreapta si stanga a gurii) in general, alternativ cu regiunea inferioara si superioara a maxilarului.
Tipuri de dinti
Dintii au diferite forme si dimensiuni, si se dezvolta la rate diferite si in locuri diferite in gura. Fiecare dintisor are o functie diferita si are propriul rol important in mestecare, vorbire etc. Bebelusii se nasc cu 20 dinti de lapte ce urmeaza sa erupta, iar majoritatea adultilor au 32 de dinti definitivi, inclusiv maselele de minte.
Dintii includ:
- Incisivii – incivizii centrali si incisivii laterali, fiind dintii frontali situati pe maxilarul superior si inferior, cu margine de taiere subtire;
- Caninii – dintii cu varf ascutiti de pe ambele parti ale incisivilor din maxilarul superior si inferior, folositi pentru a rupe hrana;
- Premolarii – au suprafete plane pentru a zdrobi alimentele;
- Molarii – maselele din spate, sunt mai mari decat premolarii, cu suprafete largi, plate, care permit mestecarea alimentelor.
