De Ziua Mondială a Diabetului, marcată anual pe 14 noiembrie, specialiștii atrag atenția asupra unei afecțiuni care afectează milioane de oameni la nivel global și care, pe lângă complicațiile cunoscute, poate influența și sănătatea orală, transformând cavitatea bucală într-un posibil semnal precoce al dezechilibrului glicemic.

Peste 537 de milioane de adulți trăiesc cu diabet în lume, iar numărul ar putea ajunge la 643 de milioane până în 2030. Deși diabetul este asociat cel mai des cu complicațiile cardiovasculare, renale sau oftalmologice, puțini știu că boala afectează și sănătatea orală, uneori chiar înainte de apariția altor simptome. Cavitatea bucală poate deveni, astfel, un indicator precoce al dezechilibrului glicemic.

Simptomele pot fi discrete la început, dar devin persistente dacă boala nu este controlată. Uscăciunea constantă a gurii, senzația de arsură sau gustul metalic pot apărea din cauza scăderii fluxului salivar. Totodată, persoanele cu diabet prezintă adesea infecții fungice orale, cunoscute sub denumirea de candidoză, care se manifestă prin pete albicioase pe limbă sau pe interiorul obrajilor.

„Am întâlnit pacienți care au aflat că au diabet în urma unei vizite la stomatolog. Gingii inflamate, respirație urât mirositoare, vindecare lentă după tratamente sau mobilitatea crescută a dinților ne pot sugera un dezechilibru metabolic. În aceste situații, recomandăm investigații suplimentare și colaborare cu medicul diabetolog”, adaugă Dr. Mariana Cărămidă (foto), medic primar parodontolog în cadrul clinicilor Trident.

Alte semne orale ce pot indica prezența diabetului includ sângerările spontane, retragerea gingiilor, senzația de uscăciune permanentă și predispoziția crescută la carii dentare. Toate acestea pot apărea cu luni înainte de diagnosticarea bolii.

Cum afectează diabetul sănătatea orală

Diabetul influențează direct sănătatea dinților și a gingiilor. Nivelul ridicat de glucoză din sânge creează un mediu ideal pentru dezvoltarea bacteriilor, afectează fluxul sanguin la nivelul gingiilor și reduce capacitatea organismului de a lupta cu infecțiile. În plus, scăderea secreției salivare determină uscăciune, disconfort și crește riscul de carii.

Pe termen lung, inflamațiile netratate duc la boala parodontală, o inflamație cronică ce distruge țesutul de susținere al dinților.

„Pacienții cu parodontită severă au risc crescut de menținere la valori mai mari a hemoglobinei glicate, ceea ce arată un diabet mai greu de echilibrat. Tratamentele dentare corecte pot ajuta la reducerea inflamației sistemice și la o mai bună stabilitate a glicemiei”, explică Dr. Mariana Cărămidă.

Cea mai comună complicație orală este boala parodontală, numită adesea „a șasea complicație a diabetului” după cele cardiovasculare, renale, oculare, neurologice și vasculare. Pe lângă aceasta, pacienții diabetici pot prezenta: gingivită recurentă, cauzată de inflamația persistentă; carii multiple, favorizate de uscăciunea bucală; candidoză orală, infecție fungică frecventă; vindecare lentă după intervenții dentare; respirație urât mirositoare și mobilitate dentară crescută. „Dinții pierduți sau gingiile inflamate nu sunt doar probleme locale. Ele pot influența și controlul zahărului din sânge. Tratamentele preventive și igienizările periodice sunt esențiale pentru a evita acest cerc vicios”, mai atrage atenția medicul stomatolog.

Sfaturi de prevenție pentru sănătatea orală la persoanele cu diabet

Primul pas în prevenție este controlul glicemiei. O dietă echilibrată, mișcarea zilnică și monitorizarea valorilor glicemice ajută la menținerea sănătății orale.

Totodată, o igienă dentară riguroasă este obligatorie: periaj de două ori pe zi, folosirea aței dentare și a apei de gură antiseptice. Vizitele la stomatolog ar trebui efectuate la fiecare 6 luni, iar pacienții să informeze medicul despre tratamentele urmate și valorile recente ale glicemiei.

Când complicațiile sunt deja prezente, tratamentele se adaptează nevoilor pacientului diabetic. Terapia parodontală de reducere a inflamației (detartraj subgingival, administrare de subtanțe antiseptice sau antibiotice) poate îmbunătăți controlul glicemiei, iar tratarea infecțiilor fungice reduce riscul de complicații. Pentru pacienții care au nevoie de implanturi dentare, intervențiile se planifică atent, deoarece procesul de vindecare este mai lent.

