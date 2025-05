IN ACEST ARTICOL:

„Alergiile de primăvară și vară, cauzate în principal de polen, pot avea un impact sever asupra sănătății, provocând rinoree, ochi iritați, tuse sau dificultăți de respirație. În ultimii ani, ozonoterapia a fost remarcată ca o metodă complementară de tratament, datorită efectelor sale imunomodulatoare și antiinflamatoare. Prin administrarea controlată de ozon, organismul poate răspunde mai bine la factorii alergeni, reducând intensitatea și durata simptomelor”, explică Cornel Brotac, medic specialist de recuperare medicală.



Beneficiile ozonoterapiei în tratarea alergiilor sezoniere



Unul dintre cele mai importante beneficii ale ozonoterapiei constă în stimularea sistemului imunitar. Ozonul acționează ca un agent de stimulare a celulelor imune, facilitând producția de anticorpi și întărind bariera de apărare a organismului. Astfel, reacțiile alergice devin mai puțin severe, iar persoanele tratate pot avea o rezistență mai bună față de expunerea la polen și alte alergeni.



De asemenea, ozonoterapia are un efect antiinflamator semnificativ. În timpul sezonului cald, inflamația mucoaselor respiratorii devine o problemă majoră pentru cei cu alergii. Prin reducerea inflamației, terapia ajută la calmarea simptomelor și la îmbunătățirea funcției respiratorii. Un alt avantaj important este reducerea sensibilității organismului la alergeni, ceea ce duce la o perioadă mai lungă de timp fără reacții alergice.



„Ozonul are capacitatea de a modula răspunsul imun, prin stimularea celulelor imunitare și reducerea exsudatului inflamator. Astfel, reacțiile alergice devin mai controlate, iar simptomele sunt diminuate în intensitate și durată.”, continuă specialistul.



Un alt aspect benefic al ozonoterapiei este efectul său asupra detoxifierii organismului. În contextul alergiilor, aceasta contribuie la eliminarea toxinelor și a substanțelor nocive, sprijinind funcționarea optimă a sistemului imunitar și accelerând procesul de recuperare.



Ozonoterapia: Tipuri de tratament



1. Hemotransfuzia cu Ozon presupune prelevarea unei cantități de sânge venos (50-100-150ml), din vena cubitală, care este combinat cu o cantitate egală de Ozon, de o anumită concentrație, după care este reperfuzată pacientului.



2. Tratament autoimun conceput de Dr. Cornel Brotac pe bază de feromoni proprii, împreună cu alte componente, sub acțiunea directă a ozonului, activează sistemul imunitar modificând lanțul ADN, astfel, anticorpii reușesc să neutralizeze alergiile, bacteriile, chiar și cele mai rebele infecții.



3. Infiltrațiile cu Ozon sunt o formă de tratament alternativ cu specific ortopedic, dar este folosit cu succes în scop antiinflamator, anti-aging, pentru combaterea durerilor prin creșterea cantității de oxigen din organism sau a alergiilor.