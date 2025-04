Abcesul mamar – cauze, diagnostic, tratament

Ce este un abces mamar?

Un abces mamar este o acumulare de puroi care se formeaza in san. Majoritatea abceselor se dezvolta chiar sub piele si sunt cauzate de o infectie bacteriana. Abcesele mamare pot fi o complicatie a mastitei, care este o infectie a sanului. Abcesele sunt mase dureroase, umflate, care pot, de asemenea, sa prezinte roseata si caldura la atingere, insotite adesea de febra. Cel mai des, abcesele mamare se formeaza sub mamelon sau pe areola, dar pot aparea in orice zona a sanului. Pot aparea si scurgeri mamelonare, dureri de cap, greata si oboseala.

Cauze si factori de risc

Abcesele mamare sunt adesea legate de mastita, o afectiune care provoaca dureri si inflamatii in sani si afecteaza de obicei femeile care alapteaza. In timpul alaptarii, infectiile pot aparea daca bacteriile ajung in tesutul mamar sau in cazul in care canalele de lapte (tuburi mici care transporta laptele) se blocheaza. Acest lucru poate provoca mastita care, lasata netratata, poate duce la formarea unui abces. Uneori, si femeile care nu alapteaza pot dezvolta, de asemenea, mastita daca bacteriile patrund in canalele de lapte printr-un mamelon inflamat sau crapat.

Globulele albe ataca infectia, ceea ce determina moartea tesuturilor de la locul infectiei. Se creeaza o zona mica, care se umple cu puroi (rezultand un abces). Abcesele mamare de lactatie apar de obicei din cauza unei infectii cu Staphylococcus aureus si bacterii streptococice. Uneori, bacteriile anaerobe (care cresc fara oxigen) pot provoca abcese mamare. Mamele care alapteaza pot dezvolta mai intai o afectiune numita mastita sau inflamatie a tesuturilor moi ale sanului. Abcesele mamare nu sunt mostenite si nu pot fi transmise de la o persoana la alta. O infectie in san poate aparea si din cauza unui material strain, ca in cazul unui piercing in mamelon sau implant mamar.

Foto fr si main: beauty-box /Shutterstock

Melisa Radu Ultima actualizare: 24 Aprilie 2025 @ 04:04 Mai multe despre Melisa