De ce ma dor sanii? – Cauzele sanilor umflati si durerosi

Durerea de sani sau mastalgia este o problema des intalnita la femei. Durerea apare cel mai adesea in partea superioara, exterioara a sanului. Trebuie subliniat faptul ca durerea este foarte rar asociata cu cancerul. Mastalgia este, in general, clasificata ca fiind ciclica (asociata cu menstruatiile) sau non-ciclica. Durerile non-ciclice pot proveni de la san sau pot proveni din alta parte, cum ar fi muschii sau articulatiile din apropiere, si pot fi resimtite in san. Durerea poate varia de la disconfort minor pana la durere severa, in unele cazuri.

Durerile la nivelul sanilor pot fi simtite ca greutate sau durere, o senzatie de intepatura sau arsura. Poate fi simtita in orice parte a sanului si se poate raspandi si in zonele din apropiere.

Iata care sunt principalele cauze ale durerii de sani:

Sutien nepotrivit

Durerea de san poate rezulta din purtarea unui sutien necorespunzator sau de slaba calitate. Un sutien prea strans sau prea slabit poate comprima sanii sau nu ii sustine corect, ducand la disconfort. Un studiu realizat la Universitatea Portsmouth a constatat ca 80% dintre femei poarta dimensiunea gresita la sutien (70% purtand o marime prea mica si 10% purtand una prea mare). Sutientul nepotrivit poate fi incomod, poate cauza dureri si este vizibil nepotrivit (aluneca sau sanii sunt presati). Un sutien de dimensiune nepotrivita poate cauza leziuni si durere.

Inainte de menstruatie, sanii pot deveni sensibili si dureroasi. Acest lucru este dat de faptul ca inainte de ciclul menstrual, nivelul hormonilor se schimba (estrogenul va creste). Este vorba de o durere ciclica, adica apare regulat dar trece, si este de cele mai multe ori normala in timpul perioadei menstruale. De obicei, durerea se reduce dupa finalul menstruatiei.

Perimenopauza sau menopauza

Femeile pot, de asemenea, suferi de dureri de sani in timp ce trec prin perioada menopauzei, deoarece aceasta tranzitie implica fluctuatii ale hormonilor care pot afecta sanii, si chiar terapia de substitutie hormonala poate cauza aceste simptome.

