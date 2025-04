Ce este adenoza mamara?

Adenoza mamara este o afectiune benigna a sanului care apare la nivelul lobulilor (glandele producatoare de lapte), determinand marirea lor. Adenoza poate provoca un nodul sau mai multi noduli care pot fi palpati. Daca, de asemenea, lobulii mariti sunt distorsionati sau modificati de catre tesutul fibros, afectiunea este mai specific denumita adenoza sclerozanta.

Adenoza poate aparea pe o mamografie ca o masa sau calcifiere (mici depozite de calciu). Desi unele cercetari indica faptul ca adenoza (in mod specific, forma sclerozanta) poate da un risc mai mare de cancer mamar, afectiunea in sine nu este canceroasa. Nodulii din adenoza afecteaza in cea mai mare parte femeile aflate la premenopauza. Exista multe alte nume pentru aceasta afectiune, inclusiv adenoza agregata, adenoza tumorala sau tumora adenozica. Chiar daca unii dintre acesti termeni contin termenul tumora, adenoza nu este cancer de san.

Simptome

Este posibil ca adenoza sa nu fie detectabila in timpul unei autoexaminari mamare sau a unui examen mamar clinic, deoarece poate fi mica si nu aproape de suprafata pielii. Adenoza este mai probabil sa fie detectata in aceste moduri atunci cand afecteaza mai multi lobuli dintr-un grup. La atingere, aceasta zona se poate simti ca un chist, fibroadenom sau chiar o tumora. Cele mai generale caracteristici ale adenozei sunt dureri si umflaturi in san – nivelul si intensitatea depind de perioada ciclului menstrual. De asemenea, apare un nodul benign intr-un singur san de obicei. Nodulul este de obicei nedureros si, desi este de obicei mic, poate fi palpat. Adenoza nu modifica pielea sau forma sanului. De asemenea, nu afecteaza ganglionii limfatici, care de obicei nu sunt mariti si par sa functioneze normal.

