Tipuri de aparate dentare: care este cel potrivit pentru tine?

Aparat dentar metalic

Aparatul dentar metalic este cel mai comun și eficient tip de aparat dentar, utilizat în special pentru corectarea problemelor dentare complexe. Realizat din aliaje metalice de înaltă calitate, acest tip de aparat dentar se distinge prin durabilitate și rezistență. De asemenea, un avantaj important al aparatelor dentare metalice este eficiența lor în obținerea rezultatelor dorite.



Cu toate acestea, aspectele estetice pot reprezenta un dezavantaj: aparatul dentar metalic este vizibil, ceea ce poatedeveni o problemă pentru unii pacienți Totuși, designul modern al acestor aparate dentare a evoluat, fiind mai mici și mai confortabile decât versiunile anterioare.



Din punct de vedere financiar, aparatul dentar metalic este mai accesibil comparativ cu alte tipuri de aparate dentare, cum ar fi cele ceramice sau lingual. Timpul necesar tratamentului variază în funcție de complexitatea cazului. În general, tratamentul ortodontic cu aparat dentar metalic durează între 18 și 24 de luni [1].

Aparatul dentar lingual

Aparatul dentar lingual reprezintă o soluție modernă și estetică în ortodonție, fiind o alternativă la aparatele dentare tradiționale. Montat pe fața interioară a dinților (partea linguală), acesta rămâne invizibil atunci când pacientul vorbește sau zâmbește, oferind astfel un tratament ortodontic discret și eficient.



Indicațiile pentru utilizarea aparatului dentar lingual includ corectarea suprapunerilor dintre dinți, a ocluziilor incorecte sau a malocluziilor. Avantajele acestui tip de aparat dentar constau în estetica și discreția pe care le oferă, lipsa iritațiilor pe buze și obrajii pacientului și un risc redus de apariție a petelor albe pe dinți.



Cu toate acestea, aparatul dentar lingual prezintă și unele dezavantaje și contraindicații. Timpul de adaptare poate fi mai lung decât în cazul altor tipuri de aparate dentare, iar în primele săptămâni de purtare, pacientul poate întâmpina dificultăți în vorbire și disconfort lingual. De asemenea, costul tratamentului cu aparat dentar lingual este, în general, mai mare decât cel al tratamentelor cu aparate dentare clasice [2].

Aparatul dental ceramic

Aparatul dental ceramic reprezintă o alternativă modernă și estetică la aparatul dentar metalic tradițional. Acesta este format din brackets realizate din material ceramic, care sunt lipite direct pe suprafața dinților. Aceste brackets sunt conectate între ele prin arcuri metalice, care aplică o forță constantă asupra dinților pentru a-i deplasa în poziția corectă.



Unul dintre principalele avantaje ale aparatului dentar ceramic este estetica. Datorită materialului ceramic, aparatul dentar este mai puțin vizibil decât cel metalic, fiind o opțiune mai discretă pentru pacienții preocupați de aspectul lor. De asemenea, aparatul dentar ceramic este mai confortabil pentru pacient, deoarece materialul ceramic nu provoacă iritații la nivelul gingiilor sau al obrajilor.



Cu toate acestea, aparatul dentar ceramic prezintă și dezavantaje. Acesta poate fi mai fragil decât cel metalic, existând un risc mai mare de a se deteriora sau de a se desprinde de pe dinți. De asemenea, tratamentul cu aparat dentar ceramic poate dura mai mult timp în comparație cu cel metalic, deoarece forța aplicată asupra dinților este mai mică [3].

Aparatul dental mobil

Aparatul dental mobil este o soluție recomandată în special pentru copii și adolescenți, în timpul perioadei de creștere a maxilarului și dentiției. Acesta poate fi utilizat pentru a corecta problemele de ocluzie dentară, malpoziții dentare, sau pentru a menține spațiul în cazul pierderii premature a dinților temporari. Acest tip de aparat dentar prezintă beneficii precum ajustabilitatea, posibilitatea de personalizare în funcție de nevoile pacientului și posibilitatea de a fi purtat numai în anumite perioade ale zilei.



Aparatul dental mobil este format dintr-o bază acrilică care se potrivește cu forma palatului sau a arcadei dentare și cleme metalice care se atașează de dinți. Personalizarea aparatului se realizează în funcție de nevoile pacientului, acesta fiind ajustabil, ceea ce îi conferă un avantaj în ceea ce privește igiena orală și confortul în timpul tratamentului.



Tratamentul cu aparat dental mobil implică purtarea aparatului pentru o perioadă de timp specificată de ortodont, în general între 12 și 22 de ore pe zi, în funcție de gravitatea problemei dentare. Aparatul trebuie îngrijit corespunzător, curățat zilnic cu periuța de dinți și cu soluție de curățare specială. Vizitele regulate la ortodont sunt esențiale pentru a monitoriza evoluția tratamentului și a ajusta aparatul în funcție de progresele realizate [4].

Aparatul dentar transparent

Aparatul dentar transparent reprezintă o opțiune estetică și confortabilă pentru pacienții care doresc să își corecteze problemele ortodontice. Avantajele acestui tip de aparat dentar includ aspectul său discret, fiind mai puțin vizibil decât cel metalic, și faptul că nu afectează zâmbetul pacientului. De asemenea, aparatul este realizat din materiale biocompatibile și hipoalergenice, fiind potrivit pentru persoanele cu alergii sau sensibilități la metale.



Procesul de aplicare și întreținere al aparatului dentar transparent implică personalizarea acestuia de către medicul ortodont, în funcție de nevoile pacientului. Întreținerea aparatului este esențială, acesta necesitând o igienă orală riguroasă pentru a evita acumularea bacteriilor și apariția problemelor dentare [2].

Alegerea aparatului dentar adecvat este o decizie care trebuie luată în urma comunicării eficiente dintre medic și pacient. Cu ajutorul acestuia, se pot corecta unele probleme estetice și se pot preveni unele probleme de sănătate orală.

Foto: Phoenixns /Shutterstock