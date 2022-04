Orice persoană care se luptă cu kilogramele în plus, știe exact ce presupune un regim alimentar. Pe lângă stresul slăbitului, intervine zilnic stresul caloriilor, al planului alimentar, al cumpărăturilor și nu în ultimul rând al cântăririi alimentelor. Trăim în epoca vitezei, unde totul se întâmplă atât de rapid, încât am vrea ca același lucru să se întâmple și cu kilogramele în plus, să dispară la fel de repede cum s-au acumulat. Avem nevoie de soluții eficiente, sigure, dar mai ales rapide care să ne ajute să obținem un stil de viață echilibrat și rațional.

Dieta de slăbit Nupo – cel mai nou tip de dietă prezent pe piață din România, este dieta de succes a țărilor scandinave recunoscute pentru stilul de viață sănătos. Dieta țărilor nordice, Nupo, este alternativa sigură și sănătoasă la dietele deja existente și oferă produse dietetice pentru cei care doresc să urmeze o dietă de slăbit și să mențină o greutate stabilă. Cu peste 40 de studii științifice (cele mai multe din lume) și 41 de ani de experiență, dieta de Slăbit Nupo a fost dezvoltată în 1981, la spitalul Hvidovre din Danemarca, de Dr. Flemming Quaade, cel mai important om de știință în domeniul obezității al țărilor Nordice. Misiunea acestuia a fost de a-și ajuta pacienții să se pregătească pentru o operație de bypass gastric, oferindu-le cât mai puține calorii posibil dar asigurandu-le în același timp echilibrul nutrițional necesar, pentru o scădere în greutate rapidă și sigură. El a înființat o echipă de cercetare care a inovat Dieta Foarte Scăzută în Calorii (VLCD).

Dieta VLCD ( very low calorie diet) a deschis calea pentru regimurile de slăbire, facandu-le mai sănătoase pentru organism, cu produse care conțin toate vitaminele, mineralele, proteinele și fibrele esențiale. O formulă care îi ajută pe cei care vor să piardă în greutate, oferind în același timp toată nutriția de care are nevoie organismul. Prin rezultatele de excepție a Puterii Nutriționale (Nutritional Power) a luat viață NUPO.

De-a lungul celor peste 40 de ani de existență, Institutele de Obezitate, Diabet, Boli de Metabolism și Nutriție din țările scandinave și vest europene au solicitat în mod expres produsele Nupo pentru a îmbunătăți tratamentele pacienților, dar și pentru a normaliza parametrii lor biologici cum ar fi tensiunea arterială, colesterolul și glicemia. Dieta Nupo este o dietă științifică, atent și continuu studiată, care îi certifică siguranța pentru sănătatea umană și eficiența în procesul de slăbire.

Efecte benefice ale dietei Nupo asupra sănătății: Reduce și normalizează hipertensiunea arterială și hipertensiunea pulmonară; Normalizează glicemia în diabetul zaharat de tip 2; Scade concentrația acizilor grași din sânge (ex. trigliceride) și normalizează nivelul colesterolului; Scade riscul de boli cardiovasculare; Scade riscul complicațiilor diabetului zaharat; Scade riscul de cancer de colon și de sân; Reduce episoadele de apnee în somn (sforăitul); Ameliorează afecțiunile osteo-articulare; Normalizează oxigenarea sângelui.

Produsele Nupo sunt împărțite în patru categorii: Dietă, One Meal ( O singură masă ), Gustări Proteice și Slim Boost. Produsele pot fi savurate separat sau pot fi combinate. Produsele Nupo sunt aprobate de EFSA și de toate Ministerele responsabile cu securitatea alimentară în țările în care se comercializează ca aliment înlocuitor complet al dietei.

Nupo este lider incontestabil în comercializarea produselor dietă în țările Scandinave cu o cotă de 85% și a vândut până în prezent peste 190 de Milioane de mese înlocuitori de masă în întreaga lume. În fiecare zi peste 22.000 de persoane recurg la înlocuitorii de masă Nupo pentru a înlocui dieta zilnică pentru a pierde în greutate și a ajunge să aibă un stil de viață sănătos. Nupo este comercializat în toată Europa, Australia și China. Produsele lor sunt fabricate exclusiv în țările Scandinave și Belgia pentru a asigură o calitate și siguranță alimentară desăvârșită.

Dieta Nupo de Slăbit – asigură scăderea eficientă și sigură în greutate, fiind o dietă săracă în calorii, dar care conține cantitatea corectă și completă de proteine, nutrienți, vitamine și minerale esențiale organismului, care au rolul de a menține organismul echilibrat pe toată durata procesului de slăbire.

Nupo One Meal ( Înlocuitorii de mese) – înlocuiesc comod, rapid și sănătos o masă. Pe lângă gustul foarte plăcut, din punct de vedere nutritiv înlocuitorii de mese One meal au o compoziție completă și corectă, fiind recomandați atât pentru pierderea în greutate, cât și pentru menținerea greutății, dar și a unui stil de viață sănătos.

Gustări Proteice – au un conținut crescut de proteine și sunt recomandate ca gustare rapidă între mese sau ca o bună alternativă la snack-urile pline de calorii și cu un conținut nutritiv scăzut și dezechilibrat. Sunt ideale pentru menținerea greutății sau pierderea kilogramelor în plus, dar și înainte și după antrenamentele sportive, datorită conținutului crescut în proteine.

Slim Boost – Acceleratori ai metabolismului, sunt suplimente alimentare naturale, care pot fi folosite în combinație cu produsele noastre Dieta Nupo și/sau Nupo One Meal, dar și pur și simplu ca suplimente la mesele zilnice. Acest lucru vă asigură că planul de slăbire nu scapă de sub control în momentul în care aveți un stil de viață activ și cu tentații zilnice care vă poate împiedica în procesul de pierdere în greutate.

“Înainte de a recomanda pacienților mei produsele Nupo, le-am încercat pe propria mea persoană, așa cum fac cu multe din procedurile estetice pe care le realizez. Ritmul zilnic mereu alert, lipsa timpului necesar meselor sau mâncatul rapid și dezordonat dintre două programări mi-au generat adesea stări de oboseală, din cauza deficitului nutrițional combinat cu exces caloric al unor alimente alese în grabă. Am testat Nupo One Meal Bars și One Meal Shakes și le-am rămas fidelă pentru că, în sfârșit, am la îndemână mereu atât mâncare solidă, cât și lichidă, în aromele preferate, care îmi oferă o masă sănătoasă și sățioasă, cu toți nutrienții de care aveam nevoie. Și asta cu doar 200 de calorii. În acest fel, am recomandat dieta Nupo pacienților mei după lipoaspiratiile asistate laser, constatând că îndepărtarea depozitelor de grăsime nedorite asociate cu produsele Nupo remodelează corpul într-un mod armonios. Și mă bucur că celor cărora le-am recomandat dieta de slăbit Nupo au continuat să își mențină greutatea consumând produsele înlocuitoare de masă One Meal, gasindu-le foarte facil de purtat în geantă, în mașină sau la serviciu.”, Dr. Dana Miricioiu – Chirurg plastician, microchirurgie reconstructivă, ambasador Nupo România.

Dieta Nupo este o dietă versatilă și poate fi urmată în diferite moduri, după preferințele fiecărei persoane. Pentru a slăbi rapid și în siguranță, recomandarea specialiștilor este ca dieta să fie urmată minim 3 săptămâni (Dieta poate fi urmată în mod continuu, între 3-8 săptămâni*). La nevoie (suprapondere, obezitate), se poate face pauză 1-2 săptămâni și apoi dieta se poate relua pentru a continua procesul de slăbire.

Pentru menținerea greutății și/sau pentru scăderea în continuare în greutate, aveți multe alternative de dietă:

Dieta One Meal – Înlocuitori de masă One Meal (înlocuirea a două mese zilnice cu Nupo One Meal ajută în continuare la scăderea în greutate, iar înlocuirea unei singure mese cu Nupo One Meal ajută la menținerea greutății.

Dieta 5:2 (cinci zile pe săptămână Dieta Nupo de Slăbit și 2 zile pe săptămână alimente clasice***), care asigură în continuare scăderea în greutate;

Dieta 2:5 (2 zile pe săptămână Dieta Nupo de Slăbit și 5 zile pe săptămână alimente clasice***), care asigură atât slăbirea cât și menținerea greutății.

“Efectele secundare ale supraponderii și obezitățîi pot fi dramatice. La nivel mondial, grăsimea în exces este cauzatoare de diabet, hipertensiune, boli cardiovasculare. Tot ce e mai rău vine de la grăsimea în exces. O alegere excelentă atât pentru cei care vor să slăbească, cât și pentru sportivi este o dietă foarte bogată în nutrienți. M-a impresionat foarte mult tot acest aport de nutrienți, care dacă nu este făcut prin știință, prin medicină, în mod sponatan nu are cum să existe într-un pliculeț. I-aș spune Super Food. Cred că acest concept de super food pe lângă acei care vor să slăbescă și să rămână în tonus, cred că merge foarte bine la spotivi și cei care merg la sală și vor să câștige masă musculară, pentru că se știe că slăbitul ia și din mușchi. În plus este o formă foarte comodă de pus în practică și pentru cei sunt mereu pe fugă. Practic este dieta care nu mai are nevoie de nutriționist!” - Dr. Mihaela Bilic, medic nutriționist, despre Dieta Nupo.

Dieta Nupo este o dietă de slăbit cu efecte pe termen lung! Inițial se pierd mai multe kilograme, care se mențin în timp pe o durată mult mai lungă decât la orice alta dietă, inclusiv la dietele hipocalorice. Acest lucru aduce un beneficiu psihologic considerabil. Dieta asigură organismului toate proteinele, vitaminele și mineralele necesare de care are nevoie, rezultatul fiind eliminarea rapida, sigura și eficienta a kilogramelor în exces, fără a-l dezechilibra și fără a-l priva de nutrienții de care are nevoie pentru a funcționa normal.

Mai multe informații despre dieta Nupo pe https://nupo.com/ro/

*VLCD = Very Low Calorie Diet / Dieta foarte scăzută în calorii (Max.:800 Kcal/zi)