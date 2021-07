Clinica New Dental din București are un lider car e-și spune povestea răspicat. Doctorul stomatolog Irina Gavriluț a pornit la drum cu încredere, iar azi știe că eforturile sale nu au fost în zadar. A format o cultură cu o echipă de oameni profesioniști, cunoaște tot ceea ce e nou în domeniul stomatologiei și ne anunță poruncitor că trebuie să avem grijă de dinții noștri! Povestea ei am restrâns-o într-un interviu de antreprenor și medic specialist stomatolog, care a reușit performanța să plece dintr-un oraș mic spre urbanul Bucureștiului de unde se dă ora exactă. Și a reușit!

“Este drept, că după ce te naști într-un oraș de provincie, îți dorești ceva mai mult ... Oamenii care locuiesc într-un oraș mare iau totul de-a gata... Eu sunt din Vaslui și când mi-am dat seama că nu avem ceea ce ne trebuie aici, era necesar să fac pasul cel mare. Trendul în Moldova este să termini o facultate la Iași, dar am refuzat și am ales să merg spre București. Mi-am dorit întotdeauna mai mult...

La București se dă ora exactă, asta era, de altfel, și vorba mea de copil... M-am ambiționat foarte mult, am dat admiterea la Facultatea de stomatologie din București, unde am intrat fără taxă. După șase ani de studii, m-am angajat, am fost medic stomatolog în două clinici foarte bune, într-o zonă cu pretenții, unde nu se acceptau compromisuri, iar asta a fost o școală foarte bună pentru mine. Pentru că eram setată să îmi doresc mai mult, primul gând a fost să plec din România. M-am gândit să plec în Orientul Mijlociu, numai că acolo nu primeau Români. Așadar, până la urmă, am decis să rămân în România și să arăt că și aici poți face performanță. Ideea a fost să creez ceea ce mi-aș fi dorit eu să primesc. Am ales lucrurile bune pe care le-am învățat în cele două clinici și le-am îmbunătățit cu anumite lucruri pe care eu am crezut că ei nu le oferă pacienților. „

Am deschis clinica New Dental cu multă muncă și după ce am făcut un credit la bancă

„Aparatura am luat-o în leasing. Au fost momente grele, mai ales în primii ani, imediat după deschidere. Am făcut o greșeală atunci... Când ești un bun profesionist, pe domeniul tău și deodată te gândești să devii antreprenor, nu-ți dai seama cât de mult implică acest lucru...Doar crezi că vei face același lucru, doar că în alt spațiu. Uiți de organizare, uiți de faptul că vei avea oameni angajați, că vei avea contracte, că toate se vor învârti în jurul tău, că tu va trebui să iei decizii clare pe organizare internă. Eu primesc zece întrebări în câteva minute și trebuie să răspund la toate foarte promt. Când ești angajat știi că există cineva acolo pe care îl poți întreba. Când ai rolul de angajator, acele toate întrebări vin către tine- tot ceea ce înseamnă facturi, termene de plată, nu numai întrebări despre stomatologie. Greșeala pe care am făcut-o în primul an a fost aceea că nu m-am oprit să mă gândesc. Efectiv, lucram încontinuu, pentru că aveam de plătit o chirie, aveam rate la bancă și nu aveam timp să gândesc o strategie. Nu aveam timp să gândesc.”

La New Dental am creat o cultură, oamenii de aici sunt instruiți, apoi au libertatea să ia cele mai bune decizii

„Energia mea vine din satisfacția pe care o am pentru munca mea. Iubesc ceea ce fac, iar aici, la New Dental, am creat o cultură, iar această cultură îmi oferă acel sentiment că eforturile pe care le-am făcut nu au fost în zadar. Cultura din această clinică este o libertate pe care o au oamenii să gândească și să ia decizii după ce i-am instruit într-un anumit fel. Aici mă refer la angajații mei și la colaboratorii mei. Accept ideile lor, îi încurajez să vină cu idei. Eu apreciez foarte mult generațiile care se nasc din urma noastră, știu că sunt capabili și ne aduc noutăți.”

Nu tratăm oamenii ca pe niște cifre în tabele, ci îi tratăm personal

„Fiecare om este diferit și trebuie să găsim o soluție personalizată pentru cazul său. Acesta este lucrul cu care ne mândrim. Aparatura va evolua, este drept, dar este nevoie să existe factorul acela uman, care să îți dea sentimentul că te afli între prieteni, că poți fi deschis, că nu îți este rușine de ceea ce ai în gură.

Cert este că avem un feedback pozitiv, pacienți între 18 și 50 de ani, dar ne dorim să atragem și copii sau seniori. „

Fațetele, la modă, dar trebuie corelate cu înălțimea și fizionomia fiecărui om

„Evident, nu există o măsură unică a fațetelor dentare. Ele sunt acum în vogă și te ajută să ai un zâmbet minunat, dar o astfel de fațetă trebuie corelată cu înălțimea unui om, cu forma feței unui om. Cum ar fi să ai 1,50 m și niște fațete mult prea lungi? Așadar, trebuie corelate cu înălțimea ta și cu ceea ce îți dorești să exprimi. Dacă un om vrea să impună resprect, de exemplu, toate colțurile viitoarelor fațete vor fi mult mai bine pronunțate. Evident, noi suntem aici să îi sfătuim. Decizia finală este, într-adevăr, a pacientului. Legat de culoare, voi spune că există fațete cu opacitate prin care nu trece lumina. Albul acela absolut, pe care îl vom găsi la oamenii care doresc să demonstreze un anumit statut în cercul lor de prieteni și în lumea în care activează. Este o declarație care spune- „Da, am grijă de mine, da am fațete, da vreau să se vadă, da, sunt modern, sunt cool, nu îmi este rușine să ies în evidență. Cam asta vor să spună cu fațetele.”

Noutăți- scanarea dinților fără amprentă clasică

„Aici vorbim de un scanner care ne obține în maxim cinci minute o amprentă digitală în cel mai mic detaliu a întregii danturi, sau a dinților la care vrem să aplicăm coroane, fațete, etc. Ulterior, acestă scanare se trimite către laboratorul de stetică dentare, ca mai apoi, printr-o imprimantă 3D, se creează viitoarea coroană pe care o cimentăm în cavitatea bucală.”

Oamenii nu se periază corect nici în ziua de azi! Trebuie să avem grijă de dinții noștri, zâmbetul este fericire!

„Din păcate, se întâmplă lucrul acesta. Oamenii nu dau atât de multă importanță igienei orale. Nu se spală suficient, dar noi suntem aici să rezolvăm această problemă. De fiecare dată, la fiecare detartraj, oamenii sunt instruiți să își schime periuța , să se perieze corect și să evite problemele pe care le pot avea în timp. Printre cele mai noi probleme pe care le întâmpinpă acum oamenii sunt cele de percepție și de acceptare a ta din punct de vedere al imaginii. Oamenii consideră că dacă nu zâmbesc suficient, nu sunt nici fericiți. Se face legătura între zâmbet și fericire. Eu sunt de acord cu asta! Zâmbetul este emblema bucuriei. Dacă ai orice problemă care nu te lasă să zâmbești netingherit, rezolv-o! E păcat de timpul acela care trece și tu nu te bucuri pe deplin de viață! O altă problemă este stresul, iar asta se vede pe dinții pacienților cu bruxism. Există pacienți de 30 de ani, iar dinții lor au 50 de ani, atât de mare este uzura produsă de stres și implicit de bruxism. Putem face o gutieră din silocon, iar această amortizează șocul pe care dinții îl au în timpul nopții din cauza bruxismului.

Trebuie să privim sănătatea dentară ca pe o parte integrală a sănătății organismului. Toate se leagă între ele. Dacă tu ți-ai tratat corpul și ignori dinții, te va prinde din urmă problema asta. Vei fi afectat din multe puncte de vedere, de aceea sănătatea dentară merge mână în mână cu sănătatea generală. Voi mai menționa că prevalența cariei dentare în țara noastră este destul de ridicată. Toate acele generații care nu au beneficiat de prevenție au dus la rezultatele din ziua de azi. Dacă ar fi să ne uităm pe studii, vom afla că noi avem cele mai multe carii pe cap de locuitor din toată Uniunea Europeană, ne schimbăm periuța cel mai rar și avem cel mai mare număr de edentați ( persoane fără dinți).”

Pacienții noștri au învățat că ceea ce este iefin nu este bun!

„Românii vor să fie fruntași, să aibă ceea ce e mai bun și fac eforturi în plus pentru a avea ceea ce este mai bun. Au văzut ce în seamnă lucrurile ieftine și nu mai doresc să se mulțumească doar cu asta. „

