Indiferent de tipul de cancer, îndrumarea medicului curant este foarte importantă pentru a identifica tratamentul potrivit, ținând cont departicularitățile fiecărui pacient în parte (vârstă, sex, prezența altor boli). Este, de asemenea, important ca pacientele să fie implicate în stabilirea tratamentului și să primească toate informațiile referitoare la diagnosticul pus de medic.

Medicul Laura Mustață, medic specialist obstetrică-ginecologie, ne-a explicat care sunt tipurile de cancer mamar:

Tipuri de cancer mamar

Din punct de vedere microscopic, există cancere mamare cu debut în ductele galactofore (canalele de lactație) și cancere cu debut din șesutul înconjurător al ductelor – lobulii mamari (cancer lobular). De cele mai multe ori, cancerul mamar are punctul de plecare în ducte.

Analiza imunohistochimică este o analiză specială, careoferă informații despre agresivitatea cancerului de sân diagnosticat și despre planul terapeutic care trebuie urmat. Cel mai frecvent este cancerul hormonal, pe care îl regasim în general la pacientele de peste 50 de ani, aflate în menopauză. Este un cancer mai puțin agresiv, care se tratează chirurgical și care răspunde mai bine la tratament hormonal decât la chimioterapie.

Cel de-al doilea tip de cancer mamar este tipul bazal sau triplu negativ,în care receptorii hormonali lipsesc și un alt marker numit HER2 este negativ. Acest tip de cancer se întâlnește mai frecvent la pacientele tinere, are o rată de creștere mai rapidă și poate fi un cancer determinat genetic. Cancerul mamar triplu negativ necesită de cele mai multe ori chimioterapie, iar dacă aceasta este efectuată anterior intervenției chirurgicale, în multe cazuri se observă dispariția completă a tumorii la examenul microscopic.

Al treilea tip de cancer este cancerul mamar HER2 amplificat, care prezintă markerul Her2 pozitiv la analiza imunohistochimică. Există o terapie țintită anti-HER, iar pacientele diagnosticate cu această formă de cancer trebuie să facă chimioterapie care are are rezultate foarte bune, până la dispariția tumorii. Acest tip de cancer este mai frecvent la femeile sub 50 de ani, însă el apare și la femeile la menopauză.

