Terapia prin elongații poate ameliora durerile de spate și corecta postura

Comunicat de presă

Multe joburi din ziua de azi ne țin pentru mult timp în fața calculatoarelor astfel că, în timp, coloana noastră are de suferit. De altfel, putem spune că postura este oglinda sănătății noastre. Putem s-o ajutăm intervenind la timp și corectând-o. În plus, putem apela la ajutor specializat.

Medicina de recuperare folosește o mare varietate de agenți fizici și metode terapeutice, cu scopul de a restabili echilibrul funcțional al organismului. Una dintre aceste metode terapeutice este elongația sau tracțiunea vertebrală, denumită și metoda de decompresie vertebrală.

Elongația vertebrală este o manevră fizică prin care are loc lărgirea temporară a spațiului dintre vertebre, urmărind degajarea discurilor intervertebrale. Mai exact, este vorba despre aplicarea unei forțe de tracțiune asupra țesuturilor, cu scopul de a întinde țesuturile moi (mușchi, tendoane, ligamente) și de a îndepărta suprafețele articulare, pentru a amorsa procese reparatorii locale. Vertebrele sunt legate între ele printr-un disc intervertebral, ce are rolul de a prelua eforturile de presiune la nivelul coloanei vertebrale. În condiții de efort fizic intens sau după o perioadă mai lungă de timp, discul intervertebral preia sarcina de apăsare, se micșorează și, crescând astfel presiunea la nivelul acestuia, se poate fragmenta și poate migra către rădăcina unui nerv spinal.

Cu toate că această metodă terapeutică de recuperare este destul de veche, fiind menționată și de Hipocrit în scrierile sale, aceasta nu se practică decât în puține locuri și nu este destul de răspândită. În prezent, în România, ne putem bucura de această modalitate de recuperare în cadrul bazei de tratament Afrodita Resort&Spa de la Băile Herculane.

Ce afecțiuni ale coloanei pot beneficia de această terapie?

„Elongațiile vertebrale sunt indicate, în special, în cazul durerilor lombare și cervicale subacute sau cronice de cauza discală (discopatii sau hernii de disc), musculoligamentară sau prin afectarea articulațiilor interapofizare posterioare.”, spune medicul balneolog Otilia Oprișan de la Afrodita Resort & Spa Băile Herculane. În cazul herniei de disc cervicală și lombară, deși se recomandă această terapie, totuși aceasta nu se aplică în orice condiții și pentru orice tip de hernie.

Beneficii și contraindicații ale elongațiilor

Există beneficii incontestabile ale elongației vertebrale. Elongația poate face coloana mai flexibilă, relaxează musculatura paravertebrală contractată, întinde ligamentele și le face mai flexibile, reduce subluxațiile care există în articulațiile interapofizare, crește hidratarea discului intervertebral și ameliorează microcirculația locală.

Contraindicațiile privesc afecțiuni ale coloanei vertebrale: osteoporoza, tumorile maligne și infecțiile vertebrale, discita (infecția discului intervertebral), fracturile spinale, cifoscolioze importante, boli inflamatorii vertebrale.

Există și contraindicații care țin de alte afecțiuni interne precum: hipertensiune arterială necontrolată, insuficiență cardiacă, anevrisme, tulburări de ritm cardiac, afecțiuni ale arterelor carotide sau vertebrale, sarcină, afecțiuni abdominale și din sfera psihiatrică.

De reținut: în toate cazurile, înainte de a aplica o procedură, sunt necesare consultul și recomandarea medicului specialist de recuperare.