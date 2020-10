Gândirea rigidă este îngustarea traiectoriei unui gând doar din planul experiențelor tale avute. Noi am adunat o serie de experiențe, însă dacă le-am pune la un loc cu ale altor oameni și am putea să vedem din punctul fiecăruia de vedere, vom avea orice soluție la orice problema.

În opinia psihologului Alexandru Pleşea, oamenii au probleme pentru că privesc DOAR din punctul lor de vedere, din rigiditatea valorilor și crezurilor interioare, pe care, culmea, le adoră. “Depresia, de exemplu, este o tristețe prelungită. Este suma supărărilor la care nu am avut soluții. O supărare de azi soluționată alungă tristețea care duce la depresie mâine. Momentele de iritare, frustrare, supărare, anxietate sunt valori copiate de la alții și dacă am trăit printre ei, am învățat că prin ele se pot soluționa treburi de viață. Acest mod complet eronat îngustează posibilitatea de a găsi alte soluții la conflictele de viață. Conflictele pe care oamenii le au sunt indicații că unul sau mai mulți dintre ei sunt limitați la a privi din punctul lor de vedere. O relație fără conflicte interioare, ci doar exterioare, înseamnă o maturitate emoțional-mentală”, explică psihologul.

8 efecte despre cei care țin prea mult la valorile și crezurile lor

1. Vor trăi în conflict cu ei înșiși până se va trezi altul să le dea dreptate – pierdere de timp;

2. Vor crede că părerea lor este mai bună – vor avea puțini prieteni;

3. Vor vorbi mai mult despre ei decât vor întreba – se vor plictisi alții să asculte;

4. Vor avea gândiri opuse constant, Bine-Rău – vor avea valuri de dispoziție și nestatornicie;

5. Vor fi influențați de cei cu gândire fără pierderi de dispoziție – lipsă de control și autoritate

6. Vor aștepta mai mult decât vor oferi – suferință în zadar;

7. Vor vedea în conflicte soluții pentru problemele lor – se pot apropia mai repede de boli;

8. Vor judeca constant ce se întâmplă cu alții și nu se vor vedea pe ei – pierdere de timp.

„Gândirea nu se deschide și închide singură, ci noi prin observație proprie, vedem că preluăm sau închidem canalele de comunicare venite din jur, de la ceilalți. O minte deschisă înseamnă deschiderea și iubirea de oameni, iar una închisă – judecata spre ei. Gândirea rigidă este o ușa prin care toți trecem. Ne ajutăm de alții că să vedem și celelalte uși din camera vieții unde trăim. Unii dintre noi se vor pune într-un colț să plângă, iar alții vor deschide toate ușile să vadă ce alte posibilități sunt”, conchide psihologul.

* Alexandru Pleşea este sociolog, psihoterapeut, hipnoterapeut şi trainer în programare neuro-lingvistică. A studiat natura minţii umane în trei sisteme educaţionale diferite – Statele Unite ale Americii, Marea Britanie şi România şi de peste 10 ani organizează cursuri şi traininguri în România, cu scopul de a-i face pe oameni să afle ce posibilități au când își folosesc resursele intelectuale și să arate abilitățile pe care mintea noastră încă le are latente.

