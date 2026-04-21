Decathlon, pentru al doilea an consecutiv partener principal al Bucharest International Half Marathon by Constantina Diță

Decathlon, brandul global multi-specializat de articole sportive, susține pentru al doilea an consecutiv Bucharest International Half Marathon & 10K by Constantina Diță, în calitate de partener principal. 

Competiția, aflată la cea de-a zecea ediție, are loc duminică, 26 aprilie. Parteneriatul reconfirmă angajamentul Decathlon față de comunitatea de alergare din România și valorifică creșterea accelerată a sportului urban: alergarea este al doilea cel mai practicat sport în mediul urban, cu 22% dintre români declarând că aleargă în mod regulat.

De zece ani, Bucharest International Half Marathon by Constantina Diță a devenit unul dintre cele mai îndrăgite evenimente de alergare din România, reunind anual mii de participanți, de la alergători aflați la primul semimaraton până la sportivi experimentați care vizează performanța. Anul acesta traseul parcurge cele mai frumoase artere ale Bucureștiului, oferind o experiență deopotrivă competitivă și culturală.

„Suntem bucuroși să fim alături de Bucharest International Half Marathon, mai ales la această ediție de referință. Zece ani de cursă înseamnă zece ani de comunitate, de mișcare, de oameni care isi doresc sanatate si o stare de bine prin sport. Rolul nostru este să fim acolo sa ii sprijinim cu modelele potrivite in incaltamintea de alergare, atât pe alergătorii aflați la prima experiență, cât și pe cei care care tind spre noi recorduri personale", a declarat Marius Ivaniciuc, Director Sport Alergare, Decathlon România.

Alergătorii pot testa în cadrul maratonului încălțămintea potrivită

La ediția din 2026, desfășurată pe 26 aprilie, Decathlon va fi prezent cu un stand dedicat brandului său expert de alergare, KIPRUN, unde participanții și vizitatorii pot proba și testa mai multe modele din gamă. Modelele disponibile pentru testare sunt create pentru alergări zilnice și gândite să ofere cea mai confortabilă experiență de alergare.

KIPRUN, brandul expert de alergare și trail al Decathlon a fost lansat în 2008 și este prezent în 70 de țări, oferind sute de produse concepute pentru toți alergătorii, de la cei recreativi până la sportivii de performanță. De asemenea, la nivel internațional, KIPRUN și-a consolidat recent poziția de brand de performanță prin anunțarea parteneriatului cu Mathieu Blanchard, atlet și inginer de renume mondial în trail running. Prin acest parteneriat pe 3 ani, Blanchard va contribui direct la dezvoltarea produselor KIPRUN, aducând expertiză tehnică de elită în crearea de soluții accesibile pentru alergătorii de zi cu zi.

