Descoperă un nou răsfăț dulce care are toate șansele să devină preferatul tău. Twix® Hazelnut aduce o experiență de gust diferită și o combinație care te va face să revii la ea, de la prima mușcătură crocantă și până la ultima bucățică. Iar pentru că unde-s doi puterea crește – așa cum arată și campania globală Twix „Ai unul… și încă unul” – te poți bucura de două batoane Twix în fiecare pachet.

Comunicat de presă

Te poți bucura în continuare de tot ceea ce face ca Twix® să fie atât de irezistibil – ciocolată fină cu lapte, biscuit crocant și caramel cremos. Acum, combinația este completată de aroma bogată de alune de pădure, care aduce un plus de intensitate și echilibru fiecărei mușcături. În plus, gustul se dezvăluie treptat, devenind tot mai intens și convingându-te să mai iei încă o mușcătură. Iar când ai terminat primul baton, nu trebuie să-ți faci griji – al doilea te așteaptă deja în pachet, la fel de delicios.

Jumătate dintre consumatorii tineri caută constant sortimente noi, iar această lansare răspunde în mod direct așteptărilor lor. Aroma de alune de pădure este deja una dintre preferatele consumatorilor, iar un studiu recent Mars arată că 69% dintre aceștia sunt dornici să o încerce. Nu e de mirare că Twix® Hazelnut câștigă rapid teren. Pentru cei care iubesc combinațiile noi de gusturi, alegerea vine natural.

Un sortiment nou care va rămâne pe rafturi pentru mult timp

Deschizi pachetul și vei găsi formatul clasic Twix – două batoane, exact așa cum le știi. Le mănânci pe amândouă deodată, le păstrezi pentru mai târziu sau le împarți cu cineva? Orice alegi, experiența este la fel de plăcută.

Twix® Hazelnut nu este doar o ediție limitată, ci intră permanent în portofoliu, extinzând atât gama clasică, cât și linia Twix® White. Este genul de produs la care vei reveni ori de câte ori ai poftă de ceva dulce, dar diferit.

Ia-ți un moment pentru tine și descoperă combinația dintre crocant, cremos și aroma de alune de pădure, în fiecare mușcătură. Uneori, e sufficient doar să desfaci ambalajul și să te bucuri.