Ai investit timp, bani și emoție în culoarea ta, așa că merită să rămână impecabilă cât mai mult timp. Șampoanele și balsamurile pentru păr vopsit sunt doar începutul. Adevărata magie se întâmplă la pasul trei: masca de păr. De ce? Pentru că o mască potrivită nu doar hidratează, ci fixează pigmentul, prelungește intensitatea culorii și transformă părul într-un magnet pentru lumină.

Hai să descoperi ce trebuie să conțină o mască cu adevărat eficientă pentru părul vopsit și trei opțiuni care îți protejează nuanța în timp ce îți îndeplinesc obiectivele de îngrijire.

De ce ai nevoie de o mască pentru părul vopsit?

Orice tip de păr beneficiază de o mască, însă pentru părul vopsit devine un pas esențial. O formulă dedicată poate transforma o culoare „ok” într-una intensă, luminoasă și cu aspect de proaspăt ieșit din salon. În plus, ajută la menținerea pigmenților în firul de păr, astfel încât nuanța ta să rămână vibrantă mai mult timp. Gândește-te la mască drept o asigurare pentru culoarea ta de salon — un gest simplu care păstrează părul sănătos, strălucitor și plin de viață.

3 lucruri pe care să le cauți într-o mască pentru păr vopsit

1. Afirmații testate și rezultate dovedite

„Când vezi pe ambalaj promisiuni precum „până la de 4 ori mai puțină rupere”, acestea nu sunt puse la întâmplare — în spate există teste și măsurători reale. De aceea merită să fii atentă la afirmațiile clare, cuantificabile”, subliniază Mihai Badin, stilist Wella Professionals. De altfel, formulele Wella Professionals sunt dezvoltate științific și trec prin testări riguroase, motiv pentru care putem spune, de exemplu, că gama ULTIMATE COLOR oferă până la 10 săptămâni de intensitate a culorii¹.

2. Ingrediente care intensifică strălucirea

Orice culoare arată spectaculos atunci când părul este lucios, neted și plin de vitalitate. De aceea, masca ta trebuie să ofere un boost real de strălucire, nu doar un efect temporar la suprafață. Caută termeni precum „netezire” și „vibranță” — sunt semnele că produsul acționează în profunzime, netezind cuticula astfel încât lumina să se reflecte uniform și nuanța ta să pară mai bogată și mai intensă.

3. Ingrediente care purifică metalele

Metalele din apa de la robinet pot afecta serios culoarea părului, lăsând-o ternă, gălbuie sau cu reflexe pe care nu ți le-ai dorit niciodată. De aceea, o mască pentru păr vopsit ar trebui să includă ingrediente care neutralizează metalele. Formulele cu tehnologie de tip metal purifier învelesc particulele metalice și le împiedică să interacționeze cu pigmentul, menținând culoarea curată, uniformă și strălucitoare mai mult timp.

Cum alegi cea mai bună mască pentru părul vopsit?

Totul începe cu nevoia principală a părului tău. Îl simți uscat? Se rupe mai ușor decât de obicei? Parcă și-a pierdut strălucirea și vitalitatea? „Odată ce identifici problema dominantă, devine mult mai simplu să alegi masca potrivită. Fiecare formulă este creată pentru a răspunde unei nevoi specifice, iar atunci când o alegi pe cea corectă, rutina ta de îngrijire devine cu adevărat eficientă”, punctează stilistul.

Pentru hidratare și protecție împotriva ruperii: masca leave‑in ULTIMATE COLOR

Ce face?

Spălările frecvente sunt un factor major în estomparea culorii, deoarece la fiecare clătire pigmenții se pot pierde treptat. Masca leave‑in ULTIMATE COLOR reduce aceste etape de clătire, oferind hidratare intensă și menținând culoarea vibrantă mai mult timp.

De ce îți va plăcea?

Menține intensitatea culorii până la 10 săptămâni¹

Oferă până la de 4 ori mai multă rezistență la rupere²

Hidratează profund și oferă părului un luciu sănătos

Protejează împotriva razelor UV și a metalelor din apă

Are o formulă cremoasă, fără clătire, care simplifică rutina

Cum o aplici?

Spală părul cu șamponul ULTIMATE COLOR, o formulă blândă, fără sulfați

Tamponază ușor cu un prosop din microfibră

Aplică masca leave‑in pe lungimi și vârfuri, apoi distribuie-o cu un pieptene cu dinți rari

Usucă și coafează ca de obicei; poți aplica o cantitate mică și pe părul uscat, între spălări, pentru un plus de hidratare

Pentru fortifiere și reconstrucție: ColorMotion+ Structure+ Mask

Ce face?

Dacă deteriorarea este principala ta preocupare, aceasta este masca pe care te poți baza. Formula intensă cu WellaPlex întărește structura firului de păr, protejează culoarea și adaugă strălucire. Practic, ai într-un singur produs tot ce îți trebuie pentru un păr vopsit mai puternic și mai sănătos.

De ce îți va plăcea?

Susține structura firului de păr datorită WellaPlex

Oferă până la 8 săptămâni de protecție a culorii³ și intensifică strălucirea culorii

Lasă părul mai puternic⁴, mai mătăsos și mai ușor de aranjat

mai mătăsos și mai ușor de aranjat Neutralizează metalele din apă datorită tehnologiei Metal Purifier

Cum o aplici?

Spală părul cu șamponul ColorMotion+ Color Protection și stoarce excesul de apă

și stoarce excesul de apă Aplică masca pe lungimi și vârfuri, apoi distribuie-o cu un pieptene cu dinți rari

Las-o să acționeze 5 minute, apoi clătește bine

Usucă părul prin tamponare, pentru a reduce riscul de vârfuri despicate

Pentru intensificarea culorii: INVIGO Brilliance Vibrant Color Mask

Ce face?

Dacă îți dorești o culoare cât mai vibrantă, această mască este alegerea ideală. Netezește fibra capilară, oferă un luciu intens și folosește tehnologii care protejează nuanța după vopsire. Este perfectă pentru părul tern, lipsit de energie sau care și‑a pierdut vitalitatea.

De ce îți va plăcea?

Descurcă instant părul și îmbunătățește textura

Conține extract de caviar de lime, care intensifică vibranța culorii și vitamina E, care ajută la controlul oxidării după vopsire

Bogată în antioxidanți și Metal Purifier, protejează nuanța de factorii care o pot estompa

Disponibilă în două variante: pentru păr gros și pentru păr fin‑mediu

Cum o aplici?

Spală părul cu șamponul INVIGO Color Brilliance (varianta potrivită părului tău)

Tamponează părul ușor cu un prosop din microfibră și aplică masca pe lungimi și vârfuri

Las-o să acționeze 5 minute; pentru absorbție optimă, înfășoară părul într-un prosop cald. Apoi clătește bine părul, usuc-l și coafează-l ca de obicei

Ce să reții?

O mască bine aleasă poate schimba complet felul în care arată și se simte părul tău vopsit. Fie că ai nevoie de hidratare, fortifiere sau un plus de vibranță, există o formulă creată exact pentru obiectivul tău. Important este să îți asculți părul și să alegi tratamentul care răspunde nevoii lui principale.

¹ Cu utilizarea regulată a rutinei ULTIMATE COLOR, de la salon până acasă.

² Comparativ cu un șampon fără efect de condiționare.

³ Atunci când folosești masca Structure+.

⁴ Atunci când folosești masca Structure+ față de absența oricărui tratament.