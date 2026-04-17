Comunicat de presă
Evenimentul va avea loc în zona parcării din fața magazinului Reserved și le va aduce în atenția tuturor vizitatorilor o expoziție interactivă de tehnică și echipamente militare. Vizitatorii vor avea ocazia să descopere îndeaproape dotările utilizate în activitatea militară, într-un cadru accesibil și primitor, așa cum este centrul comercial.
Pe tot parcursul evenimentului, vor fi prezenți militari profesioniști pentru a le oferi vizitatorilor informații despre activitățile specifice din cadrul Forțelor Terestre, dar și despre oportunitățile unei cariere militare. Publicul va putea interacționa direct cu aceștia și va afla detalii despre misiuni atât la nivel național, cât și în cadrul parteneriatelor internaționale. Un moment aparte al evenimentului îl reprezintă participarea militarilor din contingentele străine integrate în Brigada Multinațională Sud-Est, care vor oferi o perspectivă amplă asupra colaborării internaționale în domeniul apărării.
În plus, întreaga atmosferă va fi completată de un moment artistic susținut de muzica militară a garnizoanei Craiova, care va aduce un plus de energie și emoție întregii experiențe.
Prin această inițiativă, Promenada Craiova îi oferă comunității locale o oportunitate de a descoperi îndeaproape activitatea Forțelor Terestre Române, într-un cadru accesibil și plin de interacțiune.
Mai multe detalii despre evenimentele desfășurate în Promenada Craiova pot fi găsite pe site-ul oficial Promenada Craiova sau pe paginile de Facebook și Instagram ale centrului comercial.
Garbo
