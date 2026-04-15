Există un moment, înainte ca uscătorul sau placa să atingă părul, în care frumusețea se decide în tăcere: acel gest mic, aproape ritualic, al aplicării protecției termice. În ritmul actual, în care stylingul rapid a devenit reflex, iar uscarea naturală nu este mereu posibilă, spray‑ul termoprotector nu mai este un moft, ci un scut modern.

Comunicat de presă

De ce acest gest contează mai mult decât crezi?

Chiar dacă instrumentele de styling au evoluat, studiile arată că tratamentele termice de doar 10–20 de minute pot elibera nanoparticule în aer la niveluri comparabile cu poluarea intensă din traficul de pe autostradă, în timp ce fibra capilară este expusă la temperaturi care destabilizează cheratina. În acest context, protecția termică devine un act de responsabilitate față de propriul păr: o peliculă fină, invizibilă, care distribuie uniform căldura, previne șocurile termice și limitează daunele provocate de uscător, placă sau ondulator. Este diferența dintre un păr care rezistă și unul care cedează.

Spray‑ul termoprotector este elementul central al oricărei rutine de coafare. Nu este un produs opțional, ci un scut cosmetic care reduce stresul termic și previne deteriorarea cuticulei. Formulat sub formă de spray sau cremă lejeră, creează o peliculă invizibilă ce întărește firul de păr și distribuie uniform căldura, ajutându-l să reziste mai bine în timpul coafării.

„Termoprotectorii acționează formând un film protector pe suprafața firului de păr, care încetinește și distribuie uniform căldura instrumentelor de styling. Astfel se evită vârfurile de temperatură localizate și se protejează fibra capilară de stresul excesiv”, susține Dudu Cumpăt, stilist Londa Professional.

Ingrediente esențiale într-un spray termoprotector

Alegerea unui spray termoprotector eficient începe întotdeauna cu formula. Cele mai multe produse combină siliconi ușori, polimeri filmogeni și proteine hidrolizate, ingrediente care creează un strat protector în jurul firului de păr. Proteinele hidrolizate pot oferi chiar și până la 40% protecție termică, un procent care confirmă cât de mult contează compoziția pentru performanța finală a produsului.

Alte ingrediente frecvente, precum pantenolul și glicerina, au rolul de a menține hidratarea în timpul coafării, prevenind uscarea excesivă și păstrând părul suplu și elastic.

Ce se întâmplă cu adevărat cu părul expus la căldură?

Pentru a înțelege de ce protecția termică este atât de importantă, trebuie privită structura firului de păr. Acesta este alcătuit din trei straturi — cuticulă, cortex și măduvă — și are la bază cheratina, o proteină sensibilă la temperaturi ridicate. Atunci când părul este expus la peste 140°C, structura cheratinei începe să se destabilizeze, iar la peste 180°C, aplicate pe păr uscat, pot apărea modificări ireversibile.

Consecințele sunt vizibile: părul devine mai fragil, mai tern, se rupe ușor și dezvoltă vârfuri despicate. De aceea, un spray sau o cremă termoprotectoare nu sunt doar un pas opțional, ci o barieră esențială care reduce stresul termic și limitează deteriorarea.

Cum să alegi produsul potrivit?

Nu toate produsele sunt la fel. Persoanele cu păr ondulat sau afro ar trebui să opteze pentru un termoprotector dedicat părului creț, de obicei mai nutritiv și mai disciplinant.

Pentru utilizare frecventă există și formule care transformă căldura din dușman în aliat. Un exemplu este termoprotectorul Londa Professional Protect It. Se potrivește perfect în categoria termoprotectoarelor ușoare și eficiente, atunci când cauți formule cu protecție ridicată și texturi lejere.

Protect It este un spray conceput pentru părul fin sau lipsit de volum, oferind protecție termică de până la 220°C și un plus de textură și volum care poate dura până la 48 de ore. Formula sa include polimeri care formează un film protector în jurul firului de păr, reducând riscul de rupere și uscăciune în timpul coafării. În același timp, nu încarcă părul și lasă un finisaj natural, suplu, ceea ce îl face ideal pentru utilizarea zilnică cu uscătorul, placa sau ondulatorul.

Cum se folosește corect termoprotectorul?

Aplicarea unui termoprotector este un pas simplu, dar trebuie făcut cu atenție pentru ca produsul să își poată exercita pe deplin rolul de scut împotriva căldurii. Modul în care îl distribui pe păr influențează direct eficiența protecției și aspectul final al coafurii.

Aplicarea corectă presupune:

Pulverizarea sau întinderea uniformă a produsului pe lungimi — niciodată doar pe vârfuri — astfel încât fiecare fir să fie acoperit.

Folosirea unui pieptene pentru a distribui formula în mod egal, mai ales în cazul cremelor sau al texturilor mai dense.

Evitarea excesului de produs, deoarece unele formule pot încărca părul și îi pot reduce volumul sau fluiditatea.

Aplicarea pe păr umed sau uscat, în funcție de recomandările produsului, asigurând o acoperire completă înainte de a folosi uscătorul, placa sau ondulatorul.

„După aplicare, poți trece la coafare, însă este important de reținut că niciun termoprotector nu oferă izolare totală. El reduce semnificativ riscul de deteriorare, dar nu îl elimină complet. De aceea, în cazul unui păr deja foarte afectat, spălările și uscările zilnice ar trebui limitate pentru a preveni agravarea degradării”, atenționează specialistul.

De ce protecția termică nu mai poate lipsi din rutina ta?

Protecția termică este acel gest discret, dar decisiv, care face diferența între un păr care își păstrează vitalitatea și unul care cedează în fața căldurii. Termoprotectorul funcționează ca un scut elegant și invizibil. O peliculă fină care distribuie uniform căldura, reduce șocurile termice și menține fibra capilară suplă, elastică și luminoasă. Este investiția minimă pentru un rezultat maxim: un păr care arată sănătos, se simte protejat și își păstrează frumusețea în timp.