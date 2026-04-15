RITUALS COSMETICS INAUGUREAZĂ AL DOILEA MAGAZIN, ÎN BRAȘOV

1 August 2025
11 Iulie 2025
Rituals Cosmetics aduce experiența sa emblematică de wellbeing mai aproape de comunitatea din Brașov prin deschiderea unui nou magazin în AFI Brașov. Deschiderea are loc duminică, 19 aprilie, începând cu ora 10:00, iar primii 100 de clienți vor fi întâmpinați cu un goodie bag oferit cadou la orice achiziție.

Brașovenii sunt invitați să pășească în universul senzorial Rituals, situat la parter, și să descopere colecțiile emblematice ale brandului pentru îngrijirea corpului, parfumarea casei și gifting, într-un decor care îi invită să încetinească ritmul și să se reconecteze.

Cu ocazia inaugurării, primii 100 de clienți vor primi un goodie bag, indiferent de valoarea achiziției. În zilele următoare deschiderii, spuma de duș în format standard va fi disponibilă la un preț promoțional de 40 de lei. În plus, clienții care fac cumpărături de minimum 220 de lei vor primi un set mini de bețișoare parfumate, perfect pentru a aduce o notă de eleganță și echilibru în locuință.

Rituals Cosmetics a introdus pentru prima dată conceptul său de wellbeing în Brașov anul trecut, odată cu deschiderea magazinului din Coresi Mall, iar acum își consolidează prezența în oraș prin noua locație din AFI Brașov, continuând să consolideze o destinație de referință pentru relaxare și îngrijire personală.

