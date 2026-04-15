Comunicat de presă
ReTravel s-a născut din ideea de mișcare. De aceea, colecția include detalii concepute pentru a susține un stil de viață dinamic: buzunare practice pentru telefon și compartimente interioare discrete pentru documente sau pașaport. Aceste soluții fac mai ușoare atât deplasările, cât și ritmul alert al vieții de zi cu zi. Piesele sunt gândite pentru a funcționa ca ținute complete, se pot suprapune cu ușurință și se armonizează perfect între ele. Întreaga colecție este construită în jurul unei palete cromatice coerente și ușor de purtat: nuanțe estompate de verde și albastru cu subtonuri de gri, completate de grafit, bej, negru și accente de roșu.
Materialele joacă un rol esențial în această colecție. Inul tehnic, amestecat cu elastan, asigură respirabilitate și confort, urmărind natural mișcările corpului. Este alegerea ideală pentru escapadele de vacanță. Finisajele speciale easy care și tratamentele anti-șifonare ajută piesele să își păstreze un aspect proaspăt pe parcursul întregii zile – se șifonează mai puțin și se calcă mai ușor, devenind astfel o opțiune firească pentru bagaj.
Aceasta este o colecție creată să țină pasul cu viața modernă. Funcționează în mișcare, la birou și dincolo de el – oriunde contează confortul, funcționalitatea și o eleganță calmă, fără efort.
Colecția este disponibilă în magazinele selectate ale brandului, în aplicația Reserved și pe www.reserved.com.
Dana Negoiță
Sunt redactor Garbo de ceva timp (probabil o crâmpeie în infinitatea universului) și o mică parte din identitatea mea se regăsește și în această căsuță virtuală a lucrurilor frumoase. Am absolvit Facultatea de Litere și...
