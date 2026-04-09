RITUALS COSMETICS INAUGUREAZĂ UN NOU MAGAZIN, ÎN BĂNEASA SHOPPING CITY

Black Friday cu stil: must-have-uri de beauty

Black Friday cu stil: must-have-uri de beauty

10 Octombrie 2025
Reţete ayurvedice care promit să estompeze firele albe fără vopsea

Reţete ayurvedice care promit să estompeze firele albe fără vopsea

27 Iunie 2025
9 Aprilie 2026 publicat în Noutati
IN ACEST ARTICOL:

Rituals Cosmetics continuă expansiunea pe piața locală prin deschiderea unui nou magazin, în Băneasa Shopping City. Inaugurarea va avea loc joi, 16 aprilie, începând cu ora 10:00, iar primii 150 de clienți vor primi goodie bags la orice achiziție.

Comunicat de presă

Amplasat la parter, noul spațiu păstrează conceptul distinctiv al brandului, gândit ca un sanctuar urban dedicat stării de bine. Clienții vor putea descoperi colecțiile emblematice pentru îngrijirea corpului, parfumarea casei și gifting, într-un decor care invită la încetinire și reconectare.

Ne bucurăm să fim mai aproape de clienții noștri din nordul Bucureștiului și să îi invităm să descopere experiența Rituals în noul nostru spațiu din Băneasa Shopping City. Ne dorim ca fiecare vizită în magazin să devină un moment de reconectare și descoperire, în linie cu filosofia noastră de a transforma gesturile de zi cu zi în momente pline de semnificație”, a declarat Dorota Prat-Carrabin, Managing Director CEE la Rituals.

Tarot Online: Previziuni și etalări zilnice. RITUALS COSMETICS INAUGUREAZĂ CEL MAI NOU MAGAZIN, ÎN PLAZA ROMÂNIA Rituals Cosmetics marchează 25 de ani cu venituri de peste 2,4 miliarde euro, accelerând expansiunea globală și impactul pozitiv RITUALS COSMETICS DESCHIDE UNUL DINTRE CELE MAI MARI MAGAZINE ALE SALE ÎN AFI COTROCENI

Cadouri speciale la deschidere

Cu ocazia inaugurării, primii 150 de clienți vor primi un goodie bag, indiferent de valoarea achiziției. În plus, clienții care fac cumpărături de minimum 220 de lei vor primi un charm special, care poate fi personalizat în magazin, oferind o experiență unică în cadrul evenimentului de deschidere.

Timp de 10 zile de la deschidere, spuma de duș în format standard va fi disponibilă la prețul promoțional de 40 de lei, iar pentru cumpărături de minimum 220 de lei, clienții vor primi un set mini de bețișoare parfumate, ideal pentru a aduce o notă de rafinament și echilibru în spațiul de acasă.

Rituals Cosmetics este deja prezent în mai multe centre comerciale din București, inclusiv în Mega Mall, AFI Cotroceni, ParkLake Shopping Center și Sun Plaza, Promenada și Plaza România, consolidându-și astfel prezența în principalele destinații de retail ale orașului.

RITUALS COSMETICS CONTINUĂ EXTINDEREA ÎN BUCUREȘTI, DE ACEASTA DATA CU PRIMUL MAGAZIN DIN SECTORUL 3 RITUALS COSMETICS DESCHIDE CEL DE-AL TREILEA MAGAZIN DIN ROMÂNIA, ÎN IAȘI RITUALS RELANSEAZĂ THE RITUAL OF JING CU O RUTINĂ COMPLETĂ DE RELAXARE

Noua deschidere din Băneasa Shopping City marchează încă un pas în strategia de dezvoltare a brandului pe plan local, continuând ritmul accelerat de extindere în România.

Dana Negoiță

Dana Negoiță

Mai multe despre Dana

Sunt redactor Garbo de ceva timp (probabil o crâmpeie în infinitatea universului) și o mică parte din identitatea mea se regăsește și în această căsuță virtuală a lucrurilor frumoase. Am absolvit Facultatea de Litere și...

Abonează-te pe
KIKO MILANO LOVE FUSION: FONDUL DE TEN CU CARE VEI AVEA O CHIMIE INEGALABILĂ

Articolul precedent

KIKO MILANO LOVE FUSION: FONDUL DE TEN...

Articolul urmator

Ready. Set. Style! Sneakerși de marcă...

Ready. Set. Style! Sneakerși de marcă pentru femei, bărbați și copii: descoperă tendințele de primăvară!

Ritual complet pentru ten în sezonul de tranziție – hidratare, exfoliere, protecție

5 Septembrie 2025

Ritualul de seară care îți reactivează colagenul natural. Piele mai fermă în doar câteva zile, fără ace și fără proceduri

30 Ianuarie 2026

Arta de a dărui: Cum alegem momente de răsfăț care hrănesc sufletul și simțurile

9 Martie 2026

Gel de păr din semințe de in preparat acasă: hidratare intensă și strălucire naturală pentru părul tău

16 Martie 2026

Manichiura cu gel, confort sau risc? Semnul discret de pe unghii pe care multe femei îl ignoră

5 Ianuarie 2026

Recomandat pentru tine

Bianca Drăgușanu, în mijlocul unui scandal uriaș: ce au descoperit polițiștii

Reședința de 68 milioane dolari a lui Jennifer Lopez și Ben Affleck, scoasă la vânzare: Vezi imagini exclusive

Nicki Minaj și-a anulat concertul la SAGA 2024: Află cum îți poți recupera banii

Anularea concertului Nicki Minaj la SAGA Festival stârnește val de ironii pe internet

Articole recomandate

Noutati

The Marmorosch Bucharest Autograph Collection aduce arta contemporană în prim-plan printr-o instalație imersivă de primăvară

31 Martie 2026
Noutati

Tommy Hilfiger îl întâmpină pe Travis Kelce, în calitate de ambasador global al brandului și colaborator creativ

30 Martie 2026
Noutati

Primăvara aceasta înflorește din piese LEGO, la ParkLake - un weekend de Florii plin de culoare și creativitate

30 Martie 2026
Noutati

Workshop „Legătura esențială dintre ORL și neurologia pediatrică" la Clinica Suvenir: al patrulea eveniment educațional

30 Martie 2026

ABONARE NEWSLETTER

Bucură-te de cele mai frumoase articole Garbo și pe email!

Setari Cookie-uri