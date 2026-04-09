Comunicat de presă
Amplasat la parter, noul spațiu păstrează conceptul distinctiv al brandului, gândit ca un sanctuar urban dedicat stării de bine. Clienții vor putea descoperi colecțiile emblematice pentru îngrijirea corpului, parfumarea casei și gifting, într-un decor care invită la încetinire și reconectare.
„Ne bucurăm să fim mai aproape de clienții noștri din nordul Bucureștiului și să îi invităm să descopere experiența Rituals în noul nostru spațiu din Băneasa Shopping City. Ne dorim ca fiecare vizită în magazin să devină un moment de reconectare și descoperire, în linie cu filosofia noastră de a transforma gesturile de zi cu zi în momente pline de semnificație”, a declarat Dorota Prat-Carrabin, Managing Director CEE la Rituals.
Cadouri speciale la deschidere
Cu ocazia inaugurării, primii 150 de clienți vor primi un goodie bag, indiferent de valoarea achiziției. În plus, clienții care fac cumpărături de minimum 220 de lei vor primi un charm special, care poate fi personalizat în magazin, oferind o experiență unică în cadrul evenimentului de deschidere.
Timp de 10 zile de la deschidere, spuma de duș în format standard va fi disponibilă la prețul promoțional de 40 de lei, iar pentru cumpărături de minimum 220 de lei, clienții vor primi un set mini de bețișoare parfumate, ideal pentru a aduce o notă de rafinament și echilibru în spațiul de acasă.
Rituals Cosmetics este deja prezent în mai multe centre comerciale din București, inclusiv în Mega Mall, AFI Cotroceni, ParkLake Shopping Center și Sun Plaza, Promenada și Plaza România, consolidându-și astfel prezența în principalele destinații de retail ale orașului.
Noua deschidere din Băneasa Shopping City marchează încă un pas în strategia de dezvoltare a brandului pe plan local, continuând ritmul accelerat de extindere în România.
Dana Negoiță
