KIKO MILANO HUG COUTURE – EDIȚIE LIMITATĂ

27 Martie 2026
Paula Seling a lansat

Paula Seling a lansat "Iubirea ce nu moare", piesă cu influențe sud-americane și accente georgiene 

27 Martie 2026
27 Martie 2026 publicat în Noutati

Ultima actualizare: 29 Martie 2026 @ 10:03

IN ACEST ARTICOL:

În această primăvară 2026, descoperă noua colecție KIKO MILANO brandul nr. 1 de make-up din Italia, reprezentat exclusiv de Fais Group în Grecia, Cipru, Bulgaria și România: Hug Couture Limited Edition.

O călătorie senzorială care îți învăluie pielea cu o forță delicată. Inspirată de machiajul coreean, fiecare produs este creat la cele mai înalte standarde de calitate, cu formule inovatoare, performante, cu efect de „cocon”. Descoperă look-uri soft glam care îți evidențiază frumusețea naturală cu o atingere subtilă, dar puternică.

Este momentul să simți… și să fii simțită.

Ten: îmbrățișarea delicată a luminozității

Transformă-ți pielea într-o pânză radiantă cu Prepping Milk Radiant Face Essence. Bogată în nutrienți și ușoară, textura sa inovatoare, mătăsoasă, de la ulei la lapte, îmbunătățește funcția de barieră a pielii, oferind hidratare imediată și confort catifelat. Îmbogățită cu un parfum delicat de magnolie și uleiuri hrănitoare, calmează și liniștește pielea.

Obraji: culoarea subtilă a conexiunii

Obține un glow natural, sănătos, cu Cloud Tint Lips and Cheeks. Textura inovatoare, elastică, tip „pudding”, se topește perfect pe piele, oferind un finisaj mat, soft-focus. Aplicat cu un aplicator din silicon moale care imită atingerea umană, oferă un val delicat și construibil de culoare, perfect pentru a recrea căldura unei îmbrățișări pe obraji sau buze.

Buze: un finisaj delicat și confortabil

Obține buze perfect voluminoase și luminoase cu Lip Volume, acum în trei nuanțe noi, strălucitoare, ediție limitată. Această cremă pentru buze, cu efect de volum și perfecționare, oferă un finisaj luminos și sclipitor. Îmbogățită cu ingrediente de primăvară, precum uleiul din semințe de susan și acidul hialuronic, oferă confort și strălucire, lăsând buzele mai pline și frumos evidențiate, ca și cum ar fi fost delicat sărutate.

Bucură-te de această experiență intimă cu colecția KIKO MILANO Hug Couture, disponibilă în magazinele KIKO MILANO și online pe kikomilano.com.

Mai multe despre Alma

Încă din copilărie, cuvintele au fost lumea mea. Scriam povești, versuri, jurnale intime. Găseam în scris o modalitate de a mă exprima, de a înțelege lumea din jur și pe mine însămi. 

Ca redactor,...

Abonează-te pe
Bobul japonez revine în forță: tunsoarea‑statement a sezonului

Articolul precedent

Bobul japonez revine în forță:...

Articolul urmator

Păr mai plin, mai fresh, mai ușor:...

Păr mai plin, mai fresh, mai ușor: secretul e la rădăcină

ABONARE NEWSLETTER

Bucură-te de cele mai frumoase articole Garbo și pe email!

Setari Cookie-uri