Paula Seling a lansat "Iubirea ce nu moare", piesă cu influențe sud-americane și accente georgiene 

Pentru public, este o schimbare, însă pentru Paula Seling este o provocare. Vorbim despre noua piesă lansată, astăzi, de talentata artistă, un cântec care te atinge chiar și atunci când nu îi cauți sensul, pentru că, dincolo de cuvinte, rămâne trăirea. 

"'Iubirea ce nu moare'” este una dintre acele piese care nu te caută…dar te găsesc. Nu mi-a fost destinată inițial, și totuși, din prima clipă, am simțit că îmi aparține. Uneori, muzica știe înaintea noastră unde trebuie să ajungă. M-am bucurat profund atunci când compozitorul său, Marian Mărgărit, a ales să mi-o încredințeze. Este un dar pe care îl primesc cu recunoștință și responsabilitate. Orchestrația, realizată cu sensibilitate și rafinament de Alexandru Gorgos, îmbracă piesa într-o lume sonoră bogată, vie, în care fiecare detaliu respiră emoție. La saxofon sopran și acordeon îl veți asculta pe Vitalie Turcanu, într-o interpretare plină de expresivitate, care adaugă culoare și profunzime fiecărei fraze muzicale. Piesa poartă influențe sud-americane și accente georgiene, îmbinând focul pasiunii cu o nostalgie subtilă, aproape inexplicabilă. Este genul de cântec care te atinge chiar și atunci când nu îi cauți sensul — pentru că, dincolo de cuvinte, rămâne trăirea.

Vă invit să o ascultați cu inima deschisă. Până una alta, o găsiți în link, pe toate platformele. Videoclipul este în pregătire și va veni curând, după Paște…Puțină răbdare, promitem că va merita. Audiție plăcută!", a spus Paula Seling despre noua ei piesă.

Puteți asculta piesa aici: https://orcd.co/iubirea_ce_nu_moare

