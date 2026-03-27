"'Iubirea ce nu moare'” este una dintre acele piese care nu te caută…dar te găsesc. Nu mi-a fost destinată inițial, și totuși, din prima clipă, am simțit că îmi aparține. Uneori, muzica știe înaintea noastră unde trebuie să ajungă. M-am bucurat profund atunci când compozitorul său, Marian Mărgărit, a ales să mi-o încredințeze. Este un dar pe care îl primesc cu recunoștință și responsabilitate. Orchestrația, realizată cu sensibilitate și rafinament de Alexandru Gorgos, îmbracă piesa într-o lume sonoră bogată, vie, în care fiecare detaliu respiră emoție. La saxofon sopran și acordeon îl veți asculta pe Vitalie Turcanu, într-o interpretare plină de expresivitate, care adaugă culoare și profunzime fiecărei fraze muzicale. Piesa poartă influențe sud-americane și accente georgiene, îmbinând focul pasiunii cu o nostalgie subtilă, aproape inexplicabilă. Este genul de cântec care te atinge chiar și atunci când nu îi cauți sensul — pentru că, dincolo de cuvinte, rămâne trăirea.
Vă invit să o ascultați cu inima deschisă. Până una alta, o găsiți în link, pe toate platformele. Videoclipul este în pregătire și va veni curând, după Paște…Puțină răbdare, promitem că va merita. Audiție plăcută!", a spus Paula Seling despre noua ei piesă.
Puteți asculta piesa aici: https://orcd.co/iubirea_ce_nu_moare
Încă din copilărie, cuvintele au fost lumea mea. Scriam povești, versuri, jurnale intime. Găseam în scris o modalitate de a mă exprima, de a înțelege lumea din jur și pe mine însămi.

