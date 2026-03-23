Într-o lume în care ingredientele devin tot mai complexe, Paul Mitchell, brand distribuit în România de BeOne Concept, lansează o gamă care readuce frumusețea la esență: Clear – o colecție creată pentru piele sensibilă și pentru cei care preferă o rutină curată, sigură și simplă.

Formulele sunt testate dermatologic, fără parfum, fără coloranți și conțin 10 ingrediente esențiale sau mai puține. Rezultatul? O experiență de îngrijire delicată, dar performantă, potrivită pentru toate tipurile și texturile de păr.

Testat pentru sensibilitate. Aprobat de specialiști. Ce înseamnă, de fapt, „testat dermatologic”? Înseamnă că fiecare produs din gama Clear a fost evaluat de un dermatolog certificat, prin teste riguroase de siguranță și toleranță cutanată.

Peste 100 de persoane, inclusiv cu piele sensibilă, au participat la testări. Produsele au fost aplicate în mai multe sesiuni de câte 24 de ore, urmate de teste suplimentare de 48 de ore. Rezultatul? Zero reacții adverse. Astfel, gama Clear a fost confirmată ca fiind sigură pentru toate tipurile de piele, inclusiv cea mai delicată.

Formulele sunt simple și au beneficii complete.

Shampoo & Conditioner Clear

• Curățare delicată și hidratare zilnică.

• Fără sulfați, parfum sau coloranți.

• Îndepărtează reziduurile, lasă părul moale și protejează culoarea.

• Vegan & Cruelty Free.

Smoothing Serum Clear

• Primer ușor care accelerează timpul de uscare.

• Netezește cuticula și oferă un finisaj strălucitor, fără frizz.

• Fără sulfați, parfum, coloranți.

• Restat dermatologic, vegan și fără cruzime.

Styling Glaze Clear

• Fixare lejeră și memorie flexibilă, fără iritații.

• Poate fi reactivat cu apă sau căldură.

• Hrănește și netezește părul, îmbunătățește manevrabilitatea.

• Testat dermatologic, vegan și fără parfum.

Jelly Mask Clear

• Textură inovatoare, asemănătoare unui jeleu ușor.

• Hidratează și revitalizează părul fără a-l îngreuna.

• Doar 8 ingrediente esențiale, fără parfum și coloranți.

• Testată dermatologic, ideală pentru toate tipurile de păr.

Frumusețea pură începe cu simplitatea. Paul Mitchell Clear este mai mult decât o linie de îngrijire – este o promisiune de respect pentru piele, păr și planetă. Pentru cei care caută rezultate reale, fără compromisuri. Pentru cei care aleg curățenia și siguranța, înainte de orice altceva.

Descoperă gama de produse profesionale Paul Mitchell Clear pe www.paulmitchellromania.ro, brand distribuit în România de BeOne Concept.

