În martie, Jordan desfășoară campania ZÂMBETE DE PRIMĂVARĂ pentru a celebra Ziua Mondială pentru Îngrijire Orală (20 martie)

Cu ocazia Zilei Mondiale pentru Îngrijire Orală, celebrată anual în data de 20 martie, brandul Jordan* desfășoară campania „Zâmbete de primăvară!”, o inițiativă prin care își propune să aducă în prim-plan importanța unei rutine corecte de igienă orală și să încurajeze obiceiurile sănătoase inițiate în familie.

Prin această campanie, Jordan*- expertul scandinav în sănătate orală încă din 1927- îndeamnă consumatorii să adopte obiceiuri simple, dar esențiale pentru menținerea sănătății dinților și a gingiilor, punând la dispoziție soluții moderne, eficiente și ușor de integrat în rutina zilnică.

Pe lângă componenta informativ-educativă, campania include și oferte de preț atractive. Astfel, consumatorii primesc o pastă de dinți Fresh Mint, cu aromă revigorantă de mentă proaspătă, la achiziția de produse Jordan* de minimum 35 de lei din locațiile Bebe Tei și Farmacia TEI partenere, dar și online.

Totodată, persoanele care comandă online, de pe helpnet.ro, produse de igienă orală Jordan* în valoare de minimum 35 de lei, primesc CADOU un set Flosser 3 în 1, cu 50 bucăți de ață dentară (care înglobează 3 funcții într-un singur produs: ață dentară, curățător de limbă și scobitoare dentară).

Jordan* propune o rutină de îngrijire orală în trei pași, concepută pentru a asigura curățarea eficientă a dinților, protecția gingiilor, precum și menținerea unui zâmbet sănătos și strălucitor zi de zi. Primul pas îl reprezintă periajul premium, realizat cu ajutorul periuțelor de dinți Jordan*, concepute cu un design atractiv și o tehnologie avansată a perilor, care asigură o curățare eficientă, dar delicată.

Pentru o experiență completă, rutina este completată de pasta de dinți Jordan Taste Paste Fresh Mint, cu aromă de mentă ce are un efect ușor de albire. Pasta de dinți oferă protecție împotriva cariilor, contribuind la menținerea unui zâmbet strălucitor și sănătos. Formula acesteia este 100% vegană și conține coloranți proveniți din surse naturale, fiind concepută pentru o utilizare zilnică.

Al doilea pas este curățarea interdentară, esențială pentru o igienă orală completă. Chiar și un periaj corect nu poate ajunge în toate spațiile dintre dinți, unde se pot acumula resturi alimentare, care conduc la formarea de placă bacteriană. Jordan* propune soluția 3-în-1 Flosser, un produs inovator care are 3 funcții- ață dentară, curățător de limbă și scobitoare dentară. Designul mânerului în formă de „F” este special conceput pentru a facilita accesul între dinți și pentru a permite o manevrare ușoară și controlată. Acest produs este disponibil într-un pachet de 50 de bucăți și vine într-un ambalaj practic, cu fermoar resigilabil, care îl face ușor de transportat și de utilizat atât acasă, cât și în deplasare.

Ultimul pas al rutinei zilnice implică folosirea apei de gură The Clinic Gum Protector, 500 ml, care asigură prospețimea și protecție gingivală. Formula sa delicată, fără alcool, conține un nivel ridicat de fluor pentru protecție împotriva cariilor, precum și ingrediente precum alantoina și provitamina B5, care contribuie la calmarea și protejarea gingiilor. Aroma blândă de mentă oferă prospețime de durată, fără senzația de iritare, completând, astfel, rutina zilnică de igienă orală.

Din 1927, Jordan* oferă zâmbete sănătoase, de la mic la mare.

Caută online și în locațiile partenere produsele Jordan*, pentru a zâmbi din toată inima!

