Schwarzkopf - Official Hair Partner la Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week

Schwarzkopf intră în Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week (24 - 28 martie) ca Official Hair Partner și își asumă un rol vizibil în unul dintre cele mai relevante evenimente de fashion din București, aducând în prim-plan expertiza sa în styling, culoare și îngrijire, acolo unde se definesc look-urile momentului.

Comunicat de presă

Unde se creează look-urile

Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week transformă orașul într-un spațiu în care moda se construiește în timp real, între backstage, runway și experiențele din jurul acestora. În acest ecosistem, Schwarzkopf devine parte din fiecare etapă care contează - de la energia din culise, la interacțiunile din spațiile dedicate invitaților și până la zonele în care publicul intră direct în contact cu tendințele. Look-urile prezentate pe podium sunt realizate de echipele Schwarzkopf Professional, care aduc expertiza din culise în prim-plan și contribuie direct la conturarea direcțiilor de styling ale sezonului.

Fiecare dintre aceste puncte spune o altă poveste, iar brandul le leagă într-o experiență coerentă, gândită să fie trăită, dar și distribuită mai departe.

De la haircare la runway

Această implicare este susținută de un portofoliu construit pentru dinamica reală a stylingului. Gliss aduce soluții de reparare și regenerare pentru păr, Taft oferă control și rezistență pentru look-uri care trebuie să țină pasul cu ritmul evenimentului, iar Creme Supreme completează experiența prin culoare, cu formule care pun accent pe performanță și protecție.

Împreună, conturează un sistem flexibil, adaptat fiecărui stil și fiecărui moment.

Pe durata evenimentului, Schwarzkopf propune o serie de activări care pun accent pe experiment, transformare și expresie personală, într-un format gândit pentru a genera interacțiune și conținut organic. O parte dintre aceste momente vor putea fi urmărite și pe paginile oficiale ale Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week.

Un punct aparte al ediției este Sightless Fashion, un proiect multisenzorial realizat de glissando.pov pentru Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week și Ministerul Culturii, dedicat persoanelor nevăzătoare și construit în jurul ideii de a experimenta moda dincolo de vizual. Schwarzkopf susține această inițiativă prin produse de haircare și styling integrate în kit-uri dedicate, contribuind la o experiență care pune accent pe incluziune și accesibilitate.

Un alt mod de a simți moda

„Parteneriatul cu Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week este unul firesc pentru Schwarzkopf. Vorbim despre două industrii în care detaliul face diferența, iar rezultatul final este întotdeauna o formă de expresie. Prin prezența noastră aici, ne dorim să susținem nu doar look-urile de podium, ci și libertatea fiecăruia de a-și construi propria identitate, în fiecare zi.” - Ana-Maria Popa, Brand Manager, Henkel România

Prin acest parteneriat, Schwarzkopf se poziționează în centrul unui moment care nu doar reflectă tendințele actuale, ci le modelează, într-un dialog continuu între beauty, fashion și comunitatea care le duce mai departe.