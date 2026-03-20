Schwarzkopf - Official Hair Partner la Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week

ISSA Concept Dinner-Renaissance: o seară în care gastronomia și eleganța ecvestră se întâlnesc într-o experiență multisenzorială

ISSA Concept Dinner-Renaissance: o seară în care gastronomia și eleganța ecvestră se întâlnesc într-o experiență multisenzorială

20 Martie 2026
Maspex Romania și Federația Română de Fotbal anunță reînnoirea parteneriatului și extinderea portofoliului de branduri implicate

Maspex Romania și Federația Română de Fotbal anunță reînnoirea parteneriatului și extinderea portofoliului de branduri implicate

18 Martie 2026
20 Martie 2026 publicat în Noutati
IN ACEST ARTICOL:

Schwarzkopf intră în Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week (24 - 28 martie) ca Official Hair Partner și își asumă un rol vizibil în unul dintre cele mai relevante evenimente de fashion din București, aducând în prim-plan expertiza sa în styling, culoare și îngrijire, acolo unde se definesc look-urile momentului.

Comunicat de presă

Unde se creează look-urile

Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week transformă orașul într-un spațiu în care moda se construiește în timp real, între backstage, runway și experiențele din jurul acestora. În acest ecosistem, Schwarzkopf devine parte din fiecare etapă care contează - de la energia din culise, la interacțiunile din spațiile dedicate invitaților și până la zonele în care publicul intră direct în contact cu tendințele. Look-urile prezentate pe podium sunt realizate de echipele Schwarzkopf Professional, care aduc expertiza din culise în prim-plan și contribuie direct la conturarea direcțiilor de styling ale sezonului.

Fiecare dintre aceste puncte spune o altă poveste, iar brandul le leagă într-o experiență coerentă, gândită să fie trăită, dar și distribuită mai departe.

Tarot Online: Previziuni și etalări zilnice. SUMMER WELL 2025 – 14 ANI DE MUZICĂ, EXPERIENȚE ȘI CULTURĂ URBANĂ Începe Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week – evenimentul care redefineşte moda românească în context global Schwarzkopf lansează Gliss Full Hair Wonder –noua gamă cu cafeină și peptide pentru un păr mai dens în doar 6 săptămâni*

De la haircare la runway

Această implicare este susținută de un portofoliu construit pentru dinamica reală a stylingului. Gliss aduce soluții de reparare și regenerare pentru păr, Taft oferă control și rezistență pentru look-uri care trebuie să țină pasul cu ritmul evenimentului, iar Creme Supreme completează experiența prin culoare, cu formule care pun accent pe performanță și protecție.

Împreună, conturează un sistem flexibil, adaptat fiecărui stil și fiecărui moment.

Pe durata evenimentului, Schwarzkopf propune o serie de activări care pun accent pe experiment, transformare și expresie personală, într-un format gândit pentru a genera interacțiune și conținut organic. O parte dintre aceste momente vor putea fi urmărite și pe paginile oficiale ale Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week.

ProBeauty redeschide magazinul din Mega Mall cu un concept nou și o experiență de beauty complet reinventată

Un punct aparte al ediției este Sightless Fashion, un proiect multisenzorial realizat de glissando.pov pentru Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week și Ministerul Culturii, dedicat persoanelor nevăzătoare și construit în jurul ideii de a experimenta moda dincolo de vizual. Schwarzkopf susține această inițiativă prin produse de haircare și styling integrate în kit-uri dedicate, contribuind la o experiență care pune accent pe incluziune și accesibilitate.

Un alt mod de a simți moda

„Parteneriatul cu Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week este unul firesc pentru Schwarzkopf. Vorbim despre două industrii în care detaliul face diferența, iar rezultatul final este întotdeauna o formă de expresie. Prin prezența noastră aici, ne dorim să susținem nu doar look-urile de podium, ci și libertatea fiecăruia de a-și construi propria identitate, în fiecare zi.” - Ana-Maria Popa, Brand Manager, Henkel România

Prin acest parteneriat, Schwarzkopf se poziționează în centrul unui moment care nu doar reflectă tendințele actuale, ci le modelează, într-un dialog continuu între beauty, fashion și comunitatea care le duce mai departe.

Garbo

Garbo

Mai multe despre Garbo

Garbo - Arta de a trăi frumos!

Abonează-te pe
  • ALTE ARTICOLE DESPRE:
ISSA Concept Dinner-Renaissance: o seară în care gastronomia și eleganța ecvestră se întâlnesc într-o experiență multisenzorială

Articolul precedent

ISSA Concept Dinner-Renaissance: o...

Articole populare

50+ cele mai frumoase mesaje de încurajare pentru momentele grele din viață

7 August 2024 - 9am.ro

Ce planuri are PKO Bank în România: cea mai mare bancă din Polonia are active cât 66% din tot sistemul bancar autohton

16 Ianuarie 2025 - futurebanking.ro

Sumă record cheltuită de utilizatorii OnlyFans în 2024. Câți bani au ajuns la proprietarul platformei

25 August 2025 - wall-street.ro

Un brand britanic de fish and chips intră pe piața din România. Cine este anteprenorul român care a făcut posibilă această „mișcare”

19 Decembrie 2025 - retail.ro

Test Drive Renault Clio 6 E-Tech: sustenabil și economic, dar și două neajunsuri

11 Februarie 2026 - green.start-up.ro

Cum devii relevant când ai o afacere pentru Generația Z

16 Martie 2026 - start-up.ro

TMZ: A murit Chuck Norris

20 Martie 2026 - kudika.ro

Decathlon pregătește deschiderea unui nou magazin în București

13 Martie 2026

Peste 20 de lideri europeni ai economiei circulare vin pe 18 martie la București pentru Resource Recovery Summit 2026

13 Martie 2026

Pline cu proteine, pe bază de plante: Starbucks lansează în această primăvară noile Latte-uri cu conținut ridicat de proteine

13 Martie 2026

„Alta Întrebare”, noul format de seară de la Metropola TV, cu Ana-Maria Calița

13 Martie 2026

Bioderma lansează campania dedicată pielii predispuse la acnee: Acneea te pune pe mute, Sebium o pune pe hide

12 Martie 2026

Recomandat pentru tine

Bianca Drăgușanu, în mijlocul unui scandal uriaș: ce au descoperit polițiștii

Reședința de 68 milioane dolari a lui Jennifer Lopez și Ben Affleck, scoasă la vânzare: Vezi imagini exclusive

Nicki Minaj și-a anulat concertul la SAGA 2024: Află cum îți poți recupera banii

Anularea concertului Nicki Minaj la SAGA Festival stârnește val de ironii pe internet

Articole recomandate

Noutati

Peste 20 de lideri europeni ai economiei circulare vin pe 18 martie la București pentru Resource Recovery Summit 2026

13 Martie 2026
Noutati

Pline cu proteine, pe bază de plante: Starbucks lansează în această primăvară noile Latte-uri cu conținut ridicat de proteine

13 Martie 2026
Noutati

„Alta Întrebare”, noul format de seară de la Metropola TV, cu Ana-Maria Calița

13 Martie 2026
Noutati

Bioderma lansează campania dedicată pielii predispuse la acnee: Acneea te pune pe mute, Sebium o pune pe hide

12 Martie 2026

ABONARE NEWSLETTER

Bucură-te de cele mai frumoase articole Garbo și pe email!

Setari Cookie-uri