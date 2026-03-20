ISSA Concept Dinner-Renaissance: o seară în care gastronomia și eleganța ecvestră se întâlnesc într-o experiență multisenzorială

Există câteva momente în an care marchează, aproape simbolic, o schimbare de ritm. Echinocțiul de primăvară este unul dintre ele - acel moment scurt în care ziua și noaptea sunt egale, iar natura începe să se miște din nou către lumină.

Comunicat de presă

Pornind de la această idee de echilibru și renaștere a fost conceput ISSA Concept Dinner - Renaissance, evenimentul programat pe 28 martie. Mai mult decât o cină, seara este gândită ca o experiență în care gastronomia, arta și atmosfera locului se îmbină într-un cadru atent construit.

Seria ISSA Concept Dinner a apărut din dorința de a crea seri diferite de formatul clasic al unui dinner event. Fiecare ediție pornește de la un concept și dezvoltă în jurul lui o poveste care se construiește treptat pe parcursul serii - prin spațiu, muzică, momente artistice și experiența gastronomică.

Pentru ediția Renaissance, locul ales are un rol esențial în poveste. Evenimentul are loc în manejul ISSA, considerat unul dintre cele mai frumoase din Europa. Pentru o singură seară, arena ecvestră este reinterpretată ca un spațiu de spectacol: luminile pun în valoare arhitectura locului, muzica creează o atmosferă discretă, iar invitații intră treptat într-un cadru care combină eleganța unei cine fine cu energia specifică spațiului.

Seara începe într-un ritm relaxat, cu un moment de welcome care le oferă invitaților timp să descopere spațiul și să intre în atmosfera evenimentului. Evenimentul continuă cu o experiență gastronomică creată special pentru această ediție de Chef Cristian Voicu, în jurul ingredientelor de sezon și al unor combinații de arome și texturi atent echilibrate.

Preparatele sunt însoțite de o selecție de vinuri ISSA, aleasă pentru a completa fiecare etapă a meniului. Pairingul poartă semnătura lui Ovidiu Maxim, Chief Winemaker Crama La Salina și urmărește aceeași idee de armonie care stă la baza conceptului serii.

Pe parcursul cinei, două momente artistice adaugă o dimensiune spectaculoasă experienței. „Equilibrium” aduce în arena manejului un moment ecvestru coregrafiat, în care caii ISSA evoluează într-un joc de lumină, mișcare și muzică. Este unul dintre acele momente care schimbă complet perspectiva asupra spațiului și rămân, de obicei, printre imaginile memorabile ale serii.

Finalul, intitulat simbolic „Renaissance”, aduce un recital de muzică clasică ce marchează ideea de început și înflorire. Este momentul în care atmosfera serii se adună într-un final elegant, care închide experiența într-o notă calmă și luminoasă.

Dress code-ul propus, “Come in Full Bloom”, este inspirat de tema renașterii și a primăverii și invită oaspeții să aducă în ținutele lor culoare, texturi și eleganță.

Numărul de locuri este limitat pentru a păstra caracterul intim al experienței. Participarea costă 1000 de lei de persoană, iar evenimentul este dedicat exclusiv adulților.

Rezervările se pot face la [email protected] sau la (+40) 732 000 110.

Mai multe detalii sunt disponibile pe site-ul oficial:
https://www.issaresort.ro/concept-dinner-renaissance

