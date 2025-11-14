Un altfel de Black Friday la ZMEU BICLE

2 Septembrie 2025
29 August 2025
14 Noiembrie 2025
 Reduceri de până la 45%, test ride-uri și consiliere de top în showroom-ul din centrul Bucureștiului

ZMEU BICLE lansează o campanie de Black Friday diferită de tot ce ai văzut până acum. În perioada 15–30 noiembrie, pasionații de ciclism și mobilitate urbană sunt invitați în showroom-ul din Calea Dorobanți 54, pentru a descoperi reduceri reale, produse premium și o experiență de cumpărare personalizată.

Biciclete pentru orice stil de viață, de la branduri de top

ZMEU BICLE este mai mult decât un magazin – este un hub pentru cei care trăiesc pe două roți. Cu o selecție vastă de biciclete de șosea, MTB, gravel și e-bikes, plus un service performant, brandul colaborează cu nume de referință precum KROSS, BH, Bianchi, MERIDA și Pegas. Fiecare client beneficiază de recomandări personalizate, în funcție de stilul de pedalat și nevoile reale.

Experiență, nu doar discounturi, alături de partenerul oficial al campaniei: KROSS

Campania este susținută de partenerul oficial KROSS, unul dintre cele mai apreciate branduri de biciclete din Europa, cunoscut pentru inovație, fiabilitate și design. Vedetele acestei campanii sunt bicicletele KROSS, care beneficiază de cea mai mare reducere din an, de până la 45%, pe data de 15 noiembrie, începând cu ora 11:00, doar în showroom. De asemenea, clienții pot testa bicicletele și pot discuta direct cu Country Manager-ul KROSS România. Este o oportunitate rară de a primi informații documentate de la un expert în domeniu și de a face o alegere informată, într-un cadru relaxat și prietenos.

Ce aduce campania „Un altfel de Black Friday la ZMEU BICLE”

Între 15 și 30 noiembrie 2025, campania „Un altfel de Black Friday la ZMEU BICLE” aduce reduceri între 10% și 45% la biciclete, piese, accesorii, haine și echipamente. Oferta de Black Friday oferă clienților o experiență transparentă – vii, alegi, testezi și pleci fericit – completată de plata în 6 rate fără dobândă prin cardul STAR de la Banca Transilvania, retur în 15 zile și garanție de 2 ani la toate produsele.

„Ne dorim să ajutăm oamenii să facă alegeri mai bune, nu doar mai ieftine. De Black Friday, nu vorbim doar despre discounturi, ci despre experiență și consiliere reală”, a declarat Mihai Luchian Negru, Manager ZMEU BICLE.

Cui se adresează campania

Persoanele active din București și Ilfov, pasionate de ciclism, outdoor și mobilitate urbană, fie că vorbim de bicicliști urbani sau sportivi, sau de familii tinere dornice de explorări, toate sunt așteptate să descopere o abordare diferită de Black Friday la ZMEU BICLE.

Unde și cum poți profita de ofertă

Toate produsele incluse în campanie pot fi achiziționate exclusiv din showroom-ul ZMEU BICLE, situat pe Calea Dorobanți 54, București. Stocurile sunt limitate, iar test ride-urile se fac pe baza disponibilității.

Mai multe informații despre produsele ZMEU BICLE puteți găsiți pe paginile de social media @zmeubicle.

