Fashion Edit: Paltonul, eleganța pură a sezonului rece

10 imagini TRENCIUL SCURTAT - piesa vestimentară care sparge toate topurile fashion! 10 modele de cropped trench pentru primăvara 2025

TRENCIUL SCURTAT - piesa vestimentară care sparge toate topurile fashion! 10 modele de cropped trench pentru primăvara 2025

11 Martie 2025
HEYDUDE dezvăluie o nouă campanie „Fashion Crisis Hotline” cu ambasadorul global al mărcii, Sydney Sweeney

HEYDUDE dezvăluie o nouă campanie „Fashion Crisis Hotline” cu ambasadorul global al mărcii, Sydney Sweeney

16 Mai 2025
14 Noiembrie 2025 publicat în Noutati
IN ACEST ARTICOL:

Croiuri care urmăresc fidel linia corpului, lână mélangé și detalii couture, paltoanele sezonului rece din colecția Oltre celebrează puterea simplității și farmecul texturilor.

Comunicat de presă

După multe sezoane dominate de volume dramatice și forme experimentale, moda își regăsește echilibrul Paltonul – simbolul absolut al eleganței urbane – revine la esența sa pură: simplitate, rafinament și construcție impecabilă.

Nu este un pas înapoi către rigiditatea clasică, ci o redefinire între forță și feminitate, între prezență și lejeritate.

„Noul palton nu mai impune, ci învăluie. Nu mai domină silueta, ci o completează.”

Colecția Oltre Toamnă-Iarnă 2025 aduce în prim-plan croieli fluide și materiale care par desenate direct pe piele. De la lâna moale și țesăturile mélangé, până la finisajele couture, fiecare piesă respiră o eleganță discretă.

Paltoanele lungi sau midi promit confort, dar și acea sofisticare fără efort, specifică femeii moderne care știe că stilul autentic nu are nevoie de exces.

Tarot Online: Previziuni și etalări zilnice. GULERELE PÂLNIE - fashion-elementul mega cool care însoțește multe dintre jachetele, paltoanele și gecile primăverii 2025 Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week 2025: București, în prim-planul modei din Europa de Est The Essence of Fashion: descoperă arta construirii unei ținute complete, de la outfit la parfum

Paltonul bleumarin este, fără îndoială, vedeta sezonului. Contrar tuturor regulilor modei, el devine cea mai versatilă piesă din garderoba de zi cu zi.

Scurt, lung până la glezne sau strâns în talie cu o centură subțire, bleumarinul adaugă o notă de noblețe oricărui look.

„Bleumarinul e noul aliat al eleganței moderne: discret, dar imposibil de ignorat.”

Style tip: poartă-l cu o eșarfă de mătase ivory și cizme din piele moale în tonuri de caramel. Minimalismul capătă profunzime.

Gecile Oltre combină confortul termic cu un design contemporan. Ușoare, dar extrem de călduroase, sunt disponibile în multiple lungimi, cu sau fără glugă.Pentru femeia care iubește libertatea de mișcare, gecile reversibile oferă două personalități într-o singură piesă – un look sobru pe o parte și unul energic pe cealaltă.

The Essence of Fashion: descoperă arta construirii unei ținute complete, de la outfit la parfum Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week 2025: editia in care NEXT GENERATION urca pe scena Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week lansează Next Generation - o platformă pentru noua generație de designeri

Iar pentru zilele ploioase, gecile waterproof devin un must-have. Țesăturile tehnice și detaliile feminine se întâlnesc într-o sinergie perfectă între funcționalitate și rafinament.

Parka-urile și jachetele Oltre sunt gândite pentru femeia activă, care îmbină confortul cu stilul. Croielile moderne, detaliile subtile și proporțiile echilibrate transformă aceste piese în statementuri de eleganță practică.

„Funcționalitatea devine noul lux – iar parka e dovada vie.”

Pentru zilele blânde de toamnă sau ca strat intermediar iarna, paltoanele scurte și jachetele ușoare sunt alegerea perfectă. Ele protejează fără a îngreuna silueta și oferă libertate de mișcare, rămânând impecabile din zori până la apus.

Maratonul Interviurilor din Fashion & Beauty: spune-ne povestea brandului tău la ecomTEAM pe 12 martie Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week intră oficial în calendarul global al modei Începe Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week – evenimentul care redefineşte moda românească în context global

Style tip: sortează-le cu o fustă midi din piele ecologică și ghete cu talpă groasă – pentru un look urban, dar sofisticat.

Pentru serile reci, nimic nu se compară o haină din blană ecologică moale, cu efect „pluș”. Piesele din această categorie adaugă o notă de lux etic și o textură bogată oricărei ținute. Fie că o porți peste o rochie din satin sau cu un denim perfect croit, blana ecologică oferă acel echilibru între confort și rafinament care definește femeia modernă.

Cu fiecare cusătură, fiecare textură, Oltre readuce în prim-plan feminitatea autentică – aceea care se exprimă prin atitudine, nu prin artificii.

Paltonul nu mai este doar un strat de protecție, ci o declarație de stil, un manifest al echilibrului dintre forță și grație.

Eleganța nu ține de sezon.Ține de felul în care porți lumea pe umeri.Descoperă colecția de paltoane si geci în magazinul Oltre și online, pe oltre.com

Cardinalia aduce în prim-plan conceptul de slow fashion și designerii români la Ediția a VI-a Cea de-a doua ediție Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week s-a bucurat de un succes internațional răsunător Începe a doua ediție a Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week – evenimentul de anvergură internațională din România
Garbo

Garbo

Ultima actualizare: 14 Noiembrie 2025 @ 06:11

Mai multe despre Garbo

Garbo - Arta de a trăi frumos!

Abonează-te pe
  • ALTE ARTICOLE DESPRE:
Deichmann Black Friday: cele mai inspirate alegeri în materie de încălțăminte

Articolul precedent

Deichmann Black Friday: cele mai...

Articolul urmator

Nike dă tonul distracției în București:...

Nike dă tonul distracției în București: petrecere exclusivă cu Speak și Zbir pentru fanii brandului!

Articole populare

50+ cele mai frumoase mesaje de încurajare pentru momentele grele din viață

7 August 2024 - 9am.ro

Ce planuri are PKO Bank în România: cea mai mare bancă din Polonia are active cât 66% din tot sistemul bancar autohton

16 Ianuarie 2025 - futurebanking.ro

Sumă record cheltuită de utilizatorii OnlyFans în 2024. Câți bani au ajuns la proprietarul platformei

25 August 2025 - wall-street.ro

Am testat și ne-am convins: tacâmurile comestibile sunt viitorul alimentației „verzi”

10 Septembrie 2025 - green.start-up.ro

[hi]Digitail[/hi], drumul din Iași la investiție series B și peste 10.000 de clienți din 40 de țări

11 Noiembrie 2025 - start-up.ro

Românca Alina Sabău, antreprenoare în fashion de lux, va deschide un nou concept SECRETIST

12 Noiembrie 2025 - retail.ro

Clinica de stomatologie unde a murit fetița de 2 ani a fost ÎNCHISĂ. Nereguli găsite

14 Noiembrie 2025 - kudika.ro

Fluiditate și feminitate - FUSTELE PLISATE! 11 modele de fuste plisate și stilate, în tendințe în toamna 2025

25 Septembrie 2025

Zalando și DIPLOMA Show anunță concursul de stil ”Fii the Main Character”

1 Octombrie 2025

ZALANDO LANSEAZĂ O NOUĂ CAMPANIE ÎN CARE CELEBREAZĂ PARTENERIATUL SĂU EXCLUSIV CU LEGENDARUL BRAND DIANE VON FURSTENBERG

25 Martie 2025

Deichmann Black Friday: cele mai inspirate alegeri în materie de încălțăminte

13 Noiembrie 2025

URBB | Tuborg România își extinde portofoliul premium prin  lansarea KIRIN ICHIBAN și relansarea brandului Angelo Poretti

13 Noiembrie 2025

Recomandat pentru tine

Bianca Drăgușanu, în mijlocul unui scandal uriaș: ce au descoperit polițiștii

Reședința de 68 milioane dolari a lui Jennifer Lopez și Ben Affleck, scoasă la vânzare: Vezi imagini exclusive

Nicki Minaj și-a anulat concertul la SAGA 2024: Află cum îți poți recupera banii

Anularea concertului Nicki Minaj la SAGA Festival stârnește val de ironii pe internet

Articole recomandate

Noutati

URBB | Tuborg România își extinde portofoliul premium prin  lansarea KIRIN ICHIBAN și relansarea brandului Angelo Poretti

13 Noiembrie 2025
Noutati

Black Friday 2025. Fashion Days raportează o creștere de 20% a produselor vândute în România vs. anul precedent

13 Noiembrie 2025
Noutati

Strălucirea de Sărbători începe cu tine!

13 Noiembrie 2025
Noutati

Brandul românesc EMAT lansează colecția CONTOUR - AW25

13 Noiembrie 2025

ABONARE NEWSLETTER

Bucură-te de cele mai frumoase articole Garbo și pe email!

Setari Cookie-uri