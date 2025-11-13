Sezonul de reduceri începe oficial cu Black Friday la Deichmann ! Dacă ești în căutarea unor piese versatile și actuale, am selectat câteva modele în tendințe care merită să își facă loc în garderoba ta.

Comunicat de presă

Un element care revine constant, indiferent de anotimp, este animal print-ul. Acest tip de imprimeu nu iese aproape niciodată din modă și reușește să ofere ținutelor un aer îndrăzneț și modern. Pantofii cu detalii inspirate de estetica lumii animalelor rămân o alegere sigură pentru un look statement, fie că sunt integrați în ținute casual sau elegante.

Iarna aduce în prim-plan cizmele, iar deși modelele clasice rămân indispensabile, sezonul acesta se remarcă în mod special cizmele din piele întoarsă. Materialul moale și plăcut la atingere a câștigat teren nu doar în încălțăminte, ci și în paltoane, genți și accesorii. Indiferent dacă alegi o variantă până la genunchi sau modele înalte, până la coapse, acest tip de cizme poate transforma chiar și cea mai simplă ținută într-una sofisticată și feminină.

În același timp, balerinii traversează un adevărat moment de revenire. Sunt comozi, practici și se potrivesc ușor cu aproape orice piesă vestimentară: fuste midi, rochii tricotate, jeanși sau pantaloni office. Sunt genul de încălțăminte care face trecerea perfectă între eleganță și confort.

Cele mai frumoase modele de cumpărat înainte să fie prea târziu? Printre cele mai confortabile se numără cu siguranță pantofii cu toc mic, kitten heels, oferiți în acest sezon într-o versiune șic, în culori îndrăznețe și cu catarame.

Profită de până la 50% reducere la o selecție de produse DEICHMANN în perioada 7.11–16.11.2025, atât online, cât și în magazine, în limita stocului disponibil.

Dana Negoiță Ultima actualizare: 13 Noiembrie 2025 @ 01:11 Mai multe despre Dana