Deichmann Black Friday: cele mai inspirate alegeri în materie de încălțăminte

Procesul lui Eichmann revine în toamnă pe scena Operei Naționale București, un spectacol ancorat în memoria colectivă

Procesul lui Eichmann revine în toamnă pe scena Operei Naționale București, un spectacol ancorat în memoria colectivă

11 Septembrie 2025
Procesul lui Eichmann, în premieră absolută, pe scena Operei Naționale București

Procesul lui Eichmann, în premieră absolută, pe scena Operei Naționale București

11 Martie 2025
13 Noiembrie 2025 publicat în Noutati
IN ACEST ARTICOL:

Sezonul de reduceri începe oficial cu Black Friday la Deichmann! Dacă ești în căutarea unor piese versatile și actuale, am selectat câteva modele în tendințe care merită să își facă loc în garderoba ta.

Comunicat de presă

Un element care revine constant, indiferent de anotimp, este animal print-ul. Acest tip de imprimeu nu iese aproape niciodată din modă și reușește să ofere ținutelor un aer îndrăzneț și modern. Pantofii cu detalii inspirate de estetica lumii animalelor rămân o alegere sigură pentru un look statement, fie că sunt integrați în ținute casual sau elegante.

Iarna aduce în prim-plan cizmele, iar deși modelele clasice rămân indispensabile, sezonul acesta se remarcă în mod special cizmele din piele întoarsă. Materialul moale și plăcut la atingere a câștigat teren nu doar în încălțăminte, ci și în paltoane, genți și accesorii. Indiferent dacă alegi o variantă până la genunchi sau modele înalte, până la coapse, acest tip de cizme poate transforma chiar și cea mai simplă ținută într-una sofisticată și feminină.

Tarot Online: Previziuni și etalări zilnice. Sneakerși și pantofi pentru școală: pregătiți pentru fiecare nou pas Wear your wild: genți și pantofi animal print de care să te îndrăgostești Wear your wild: genți și pantofi animal print de care să te îndrăgostești

În același timp, balerinii traversează un adevărat moment de revenire. Sunt comozi, practici și se potrivesc ușor cu aproape orice piesă vestimentară: fuste midi, rochii tricotate, jeanși sau pantaloni office. Sunt genul de încălțăminte care face trecerea perfectă între eleganță și confort.

Cele mai frumoase modele de cumpărat înainte să fie prea târziu? Printre cele mai confortabile se numără cu siguranță pantofii cu toc mic, kitten heels, oferiți în acest sezon într-o versiune șic, în culori îndrăznețe și cu catarame.

Profită de până la 50% reducere la o selecție de produse DEICHMANN în perioada 7.11–16.11.2025, atât online, cât și în magazine, în limita stocului disponibil.

Must-have pentru noul sezon: Loafers Tendințe în materie de pantofi pentru sezonul cald- între confort și glamour HELLO, sunshine! Mules fără toc – piesa-cheie a verii care ne face să plutim
Dana Negoiță

Dana Negoiță

Ultima actualizare: 13 Noiembrie 2025 @ 01:11

Mai multe despre Dana

Sunt redactor Garbo de ceva timp (probabil o crâmpeie în infinitatea universului) și o mică parte din identitatea mea se regăsește și în această căsuță virtuală a lucrurilor frumoase. Am absolvit Facultatea de Litere și...

Abonează-te pe
Craft Your Style. Un nou mod de a-ți exprima stilul: Classic Crafted Clog de la Crocs

Articolul precedent

Craft Your Style. Un nou mod de a-ți...

Articole populare

50+ cele mai frumoase mesaje de încurajare pentru momentele grele din viață

7 August 2024 - 9am.ro

Ce planuri are PKO Bank în România: cea mai mare bancă din Polonia are active cât 66% din tot sistemul bancar autohton

16 Ianuarie 2025 - futurebanking.ro

Sumă record cheltuită de utilizatorii OnlyFans în 2024. Câți bani au ajuns la proprietarul platformei

25 August 2025 - wall-street.ro

Am testat și ne-am convins: tacâmurile comestibile sunt viitorul alimentației „verzi”

10 Septembrie 2025 - green.start-up.ro

[hi]Digitail[/hi], drumul din Iași la investiție series B și peste 10.000 de clienți din 40 de țări

11 Noiembrie 2025 - start-up.ro

Românca Alina Sabău, antreprenoare în fashion de lux, va deschide un nou concept SECRETIST

12 Noiembrie 2025 - retail.ro

Statuie impresionantă pentru Helmut Duckadam, Eroul de la Sevilla. Momentul care a emoționat o țară întreagă

13 Noiembrie 2025 - kudika.ro

YUNGBLUD A AFLAT CHIAR ÎNAINTE DE SHOW-UL DE LA UNTOLD DUBAI CĂ ESTE NOMINALIZAT LA TREI PREMII GRAMMY

10 Noiembrie 2025

Action deschide încă un magazin în România, la Hunedoara

7 Noiembrie 2025

Maison Couture Winter Edit – o selecție couture pentru ierni cu stil

7 Noiembrie 2025

adidas lansează cea mai mare colecție de tricouri de fotbal pentru jocul de acasă pentru cele 22 de federații partenere

7 Noiembrie 2025

Caius Covrig, gazdă pentru Andrei Deiu – „urmașul lui Arnold Schwarzenegger”

6 Noiembrie 2025

Recomandat pentru tine

Bianca Drăgușanu, în mijlocul unui scandal uriaș: ce au descoperit polițiștii

Reședința de 68 milioane dolari a lui Jennifer Lopez și Ben Affleck, scoasă la vânzare: Vezi imagini exclusive

Nicki Minaj și-a anulat concertul la SAGA 2024: Află cum îți poți recupera banii

Anularea concertului Nicki Minaj la SAGA Festival stârnește val de ironii pe internet

Articole recomandate

Noutati

Action deschide încă un magazin în România, la Hunedoara

7 Noiembrie 2025
Noutati

Maison Couture Winter Edit – o selecție couture pentru ierni cu stil

7 Noiembrie 2025
Noutati

adidas lansează cea mai mare colecție de tricouri de fotbal pentru jocul de acasă pentru cele 22 de federații partenere

7 Noiembrie 2025
Noutati

Caius Covrig, gazdă pentru Andrei Deiu – „urmașul lui Arnold Schwarzenegger”

6 Noiembrie 2025

ABONARE NEWSLETTER

Bucură-te de cele mai frumoase articole Garbo și pe email!

Setari Cookie-uri