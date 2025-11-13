Craft Your Style. Un nou mod de a-ți exprima stilul: Classic Crafted Clog de la Crocs

Magia sărbătorilor capătă un nou sens: Rituals lansează colecția de Calendare Advent 2025

13 Noiembrie 2025
Magia sărbătorilor începe la Primark

13 Noiembrie 2025
13 Noiembrie 2025
Noiembrie aduce cu sine o schimbare subtilă de ritm – zilele devin mai reci, iar moda își găsește inspirația în confort, texturi și libertate de expresie. În acest sezon, Crocs rescrie codul relaxării urbane cu o nouă interpretare a modelului iconic: Classic Crafted Clog.

Noua versiune reimaginează silueta clasică într-o cheie modernă, cu o parte superioară din pânză moale, care oferă o senzație de lejeritate și un aspect premium, păstrând în același timp ADN-ul inconfundabil al brandului. Este o piesă care trece ușor din zona casual în cea fashion, perfectă pentru cei care vor să se exprime prin fiecare detaliu.

Blank Canvas, Endless Ways to Style

Designul devine o invitație la creativitate. Classic Crafted Clog păstrează liniile emblematice ale modelului de sabot Crocs original, dar le îmblânzește cu o textură soft și un finisaj mat.

Fantele decorative de pe partea frontală fac un subtil clin d’œil către designul original, menținând estetica recognoscibilă, în timp ce bareta din Croslite, dotată cu patru orificii pentru Jibbitz, oferă posibilități infinite de personalizare.

Fie că alegi nuanța Aloe – o reinterpretare fresh a verde-mentă, Black Sand – minimală, urbană, sau Pink Caramel – caldă și jucăușă, Crocs Classic Crafted Clog devine o piesă-versatilă, ușor de adaptat oricărui stil.

A New Canvas to Express Yourself

Mai mult decât un pantof, Crocs Classic Crafted Clog este o declarație de individualitate. Confortul rămâne esențial, dar estetica se rafinează – fiecare detaliu, de la textura moale a pânzei până la finisajele curate, vorbește despre libertatea de a crea propriile reguli.

Noua siluetă este perfectă pentru tranziția dintre sezoane, fiind la fel de potrivită pentru străzile orașului, cât și pentru momentele de relaxare de weekend.

Descoperă Crocs Classic Crafted Clog în magazinele Crocs din toată țara și online pe www.crocs.ro – o nouă platformă de exprimare a stilului tău personal.

Garbo

