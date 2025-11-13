Comunicat de presă
Transformă sezonul festiv într-unul de neuitat, cu daruri pline de semnificație, modă în tendințe și momente de bucurie pentru întreaga familie, la prețurile super accesibile.
La Primark, zilele de sărbătoare sunt pline de stil, bucurie și strălucire. Împarte bucurie și creează povești de neuitat! De la produse de frumusețe elegante și lumânări parfumate, până la accesorii tech moderne, căni amuzante și articole confortabile pentru casă, la Primark găsești ceva potrivit pentru fiecare persoană de pe lista ta.
Lasă magia sărbătorilor să te inspire și strălucește în ținute care vor atrage toate privirile. Ținute din catifea luxoasă și rochii mini cu corset sunt create pentru a impresiona, iar pentru serile mai răcoroase, jachetele din blană artificială oferă echilibrul perfect între eleganță și confort.
Dacă planurile tale includ momente liniștite alături de familie, bucură-te de seturile tricotate, puloverele cu tematică de Crăciun și pijamalele asortate pentru toată familia, pentru și mai multe momente de neuitat. Fie că împachetezi cadouri, faci poze de familie sau te relaxezi după cină, colecția de pijamale festive de la Primark se asortează fiecărui moment.
În România, colecțiile de sărbători sunt deja disponibile în toate magazine Primark din București (ParkLake Shopping Center și AFI Cotroceni), Timișoara (Iulius Town) și Cluj-Napoca (VIVO!).
